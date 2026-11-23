Ο Γκονσάλο Φέιο στις δηλώσεις του μετά το τέλος του αγώνα του Αστέρα Τρίπολης με τον Άρη εξέφρασε τη σιγουριά ότι και η ομάδα του θα πάρει νίκη με αυτόν τον τρόπο