Η ελληνική φαρμακοβιομηχανία αναδεικνύεται σε στρατηγικό πυλώνα του σύγχρονου παραγωγικού μοντέλου της χώρας, με ισχυρό αποτύπωμα στις επενδύσεις, την απασχόληση, τις εξαγωγές, την έρευνα και την καινοτομία.
Φέιο: Θα κερδίσουμε και εμείς στο τελευταίο λεπτό
Φέιο: Θα κερδίσουμε και εμείς στο τελευταίο λεπτό
Ο Γκονσάλο Φέιο στις δηλώσεις του μετά το τέλος του αγώνα του Αστέρα Τρίπολης με τον Άρη εξέφρασε τη σιγουριά ότι και η ομάδα του θα πάρει νίκη με αυτόν τον τρόπο
Ένα αυτογκόλ του Χρυσόπουλου στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων υποχρέωσε τον Αστέρα Τρίπολης στην πρώτη του ήττα με τον Γκονσάλο Φέιο στον πάγκο του.
Ο Πορτογάλος προπονητής στις δηλώσεις του μετά το τέλος της αναμέτρησης εξέφρασε τη σιγουριά ότι θα έρθουν οι νίκες για την ομάδα του.
Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Γκονσάλο Φέιο:
«Κάναμε ένα πάρα πολύ καλό πρώτο ημίχρονο, στο δεύτερο ο Άρης βελτιώθηκε, ήταν καλύτερος και κυρίως δεν ήμασταν καλοί είχαμε την μπάλα στα πόδια, νομίζω ότι αμυνθήκαμε σωστά.
Πρέπει να είσαι παρών και ζωντανός σε όλη τη διάρκεια του αγώνα, γιατί ένα ματς μπορεί να το κερδίσεις ή να το χάσεις από το πρώτο ή στο τελευταίο λεπτό. Πάντως είμαι σίγουρος ότι θα κερδίσουμε και εμείς στο τελευταίο λεπτό με αυτό που είδα από την ομάδα μου σήμερα».
Ο Πορτογάλος προπονητής στις δηλώσεις του μετά το τέλος της αναμέτρησης εξέφρασε τη σιγουριά ότι θα έρθουν οι νίκες για την ομάδα του.
Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Γκονσάλο Φέιο:
«Κάναμε ένα πάρα πολύ καλό πρώτο ημίχρονο, στο δεύτερο ο Άρης βελτιώθηκε, ήταν καλύτερος και κυρίως δεν ήμασταν καλοί είχαμε την μπάλα στα πόδια, νομίζω ότι αμυνθήκαμε σωστά.
Πρέπει να είσαι παρών και ζωντανός σε όλη τη διάρκεια του αγώνα, γιατί ένα ματς μπορεί να το κερδίσεις ή να το χάσεις από το πρώτο ή στο τελευταίο λεπτό. Πάντως είμαι σίγουρος ότι θα κερδίσουμε και εμείς στο τελευταίο λεπτό με αυτό που είδα από την ομάδα μου σήμερα».
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