Τάισον έχει ενταχθεί στην ομάδα Β' του ΠΑΟΚ εδώ και περίπου 20 μέρες μετά από απόφαση του συλλόγου. Σύμφωνα με πληροφορίες ο Βραζιλιάνος είχε πρόβλημα με τη μείωση του χρόνου συμμετοχής του κάτι που ενόχλησε την ομάδα.

Το μεσημέρι της Δευτέρας ο Βραζιλιάνος έπαιξε βασικός ως αρχηγός με την ομάδα Β' κόντρα στη Νίκη Βόλου στην ήττα με 0-1.

Μετά το ματς προχώρησε σε ανάρτηση στην οποία δηλώνει την αγάπη του στον ΠΑΟΚ και υπενθυμίζει την αφοσίωσή του στο σύλλογο, ενώ τόνισε ότι ποτέ δεν έβαλε τον εαυτό του πάνω από την ομάδα.

«Είτε αγωνίζομαι με την πρώτη ομάδα είτε με την ομάδα Β’, ο σεβασμός μου για τον ΠΑΟΚ θα είναι πάντα ο ίδιος. Ποτέ δεν έβαλα τον εαυτό μου πάνω από τον σύλλογο, παρά τα όσα λένε κάποιοι. Τίποτα δεν μπορεί να σβήσει την όμορφη ιστορία που γράψαμε μαζί.

Θέλω να ευχαριστήσω την ομάδα για τη στήριξή της, καθώς και τον προπονητή και όλο το επιτελείο του για τον σεβασμό και την εκτίμηση που έδειξαν για τη δουλειά μου. Σε όλους τους συμπαίκτες μου: σας ευχαριστώ για τον σεβασμό που μου δείξατε.

Όσο βρίσκομαι εδώ, θα συνεχίσω να φοράω αυτή τη φανέλα με περηφάνια και να είμαι ευγνώμων για όλα όσα μου έχει δώσει ο ΠΑΟΚ.

Σας ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου!».