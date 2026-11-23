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Φοβερό σκηνικό στη συνέντευξη τύπου του Αρτέτα: Σήκωσε τηλέφωνο δημοσιογράφου, δείτε βίντεο
Φοβερό σκηνικό στη συνέντευξη τύπου του Αρτέτα: Σήκωσε τηλέφωνο δημοσιογράφου, δείτε βίντεο
Ο δημοσιογράφος είχε τοποθετήσει το κινητό του κοντά στον προπονητή της Άρσεναλ ως μέσο μαγνητοφώνησης όταν κάποιος τον πήρε τηλέφωνο
Η Άρσεναλ υποδέχεται τη Ντόρτμουντ την Τρίτη το βράδυ στο Λονδίνο και σήμερα το μεσημέρι έλαβε χώρα η συνέντευξη τύπου μια μέρα πριν το ματς.
Κατά τη διάρκειά της συνέβη ένα ξεκαρδιστικό περιστατικό, όταν χτύπησε το κινητό δημοσιογράφου την ώρα που μιλούσε ο Μικέλ Αρτέτα.
Το πρόβλημα ήταν ότι η συσκευή βρισκόταν μπροστά από τον Βάσκο καθώς είχε τοποθετηθεί σαν μηχανή μαγνητοφώνησης έτσι μόλις ο προπονητής της Άρσεναλ το είδε, ρώτησε αν μπορεί να το σηκώσει.
Ο ρεπόρτερ είπε ναι και ακολούθησε ένας αμήχανος διάλογος αφού ο συνομιλητής δεν κατάλαβε ποιος του μιλούσε.
Κατά τη διάρκειά της συνέβη ένα ξεκαρδιστικό περιστατικό, όταν χτύπησε το κινητό δημοσιογράφου την ώρα που μιλούσε ο Μικέλ Αρτέτα.
Το πρόβλημα ήταν ότι η συσκευή βρισκόταν μπροστά από τον Βάσκο καθώς είχε τοποθετηθεί σαν μηχανή μαγνητοφώνησης έτσι μόλις ο προπονητής της Άρσεναλ το είδε, ρώτησε αν μπορεί να το σηκώσει.
Ο ρεπόρτερ είπε ναι και ακολούθησε ένας αμήχανος διάλογος αφού ο συνομιλητής δεν κατάλαβε ποιος του μιλούσε.
Mikel Arteta casually answering a reporter’s phone mid-press conference 😂📱 https://t.co/WepVbyK1jt— Sky Sports News (@SkySportsNews) November 23, 2026
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