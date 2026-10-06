The Football Show: Οι πρώτες σκέψεις Νίστρουπ και Αλγκουαθίλ για το ντέρμπι αιωνίων και η Stoiximan Super League που επιστρέφει στο προσκήνιο

Τo «The Football Show» by Stoiximan παρουσιάζουν οι Μιχάλης Τσόχος, Γρηγόρης Παπαβασιλείου και Γιαννίκος Δούσκας. Δίπλα τους ο Άκης Ζήκος

Στο «The Football Show» της Τρίτης 6 Οκτωβρίου: Στο φουλ οι… μηχανές Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού για το Κυριακάτικο ντέρμπι αιωνίων. Τα πλάνα Αλγουαθίλ και Νίστρουπ.



Το ρεπορτάζ για τους τραυματίες. Η Stoiximan Super League στο προσκήνιο μετά τον παροξυσμό των τελευταίων εβδομάδων για την εθνική ομάδα.

Όλα τα νέα από τα ρεπορτάζ ΠΑΟΚ, ΑΕΚ, και Άρη.



Οι ευρωπαϊκές ετοιμασίες των ομάδων μας για Euroleague, EuroCup και BCL.



Τo «The Football Show» by Stoiximan παρουσιάζουν οι Μιχάλης Τσόχος, Γρηγόρης Παπαβασιλείου και Γιαννίκος Δούσκας. Δίπλα τους ο Άκης Ζήκος.



Μαζί τους μια ομάδα κορυφαίων ρεπόρτερ



Ο Κώστας Κετσετζόγλου για την ΑΕΚ



Ο Γιάννης Σερέτης για τον Παναθηναϊκό



Ο Βασίλης Κωνσταντόπουλος για τον Ολυμπιακό



Ο Σταύρος Σουντουλίδης για τον ΠΑΟΚ



Ο Φώτης Πλιάκος για τον Άρη



Ο Δημήτρης Τυχάλας για την εθνική ποδοσφαίρου.



Ο Γιώργος Πετρίδης για το μπάσκετ του Παναθηναϊκού



Ο Μιχάλης Στεφάνου για το μπάσκετ του Ολυμπιακού



Ο Κώστας Σωτηρίου για την Εθνική μπάσκετ



Και μια στήλη για social media με την Μαρία Γιώτα Μαστορέλη



Ρεπορτάζ, παρασκήνια, συνεντεύξεις, παραλειπόμενα, αποκλειστικότητες, στατιστικά αλλά και συζήτηση για μπάσκετ.



Κάθε ημέρα, από Δευτέρα έως Παρασκευή (13:00-15:00) στο protothema.gr η νέα εκπομπή «The Football Show» με την χορηγία της Stoiximan.