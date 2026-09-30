Το πρώτο μήνυμα του Γκουαρδιόλα μετά την ενοχή της Μάντσεστερ Σίτι: Θα το ξεπεράσουμε μαζί

Ο εμβληματικός προπονητής που ήταν στον πάγκο της αγγλικής ομάδας για μια δεκαετία, έκανε την πρώτη του τοποθέτηση μετά την απόφαση για την ενοχή της Μάντσεστερ Σίτι