Το πρώτο μήνυμα του Γκουαρδιόλα μετά την ενοχή της Μάντσεστερ Σίτι: Θα το ξεπεράσουμε μαζί
SPORTS
Πεπ Γκουαρδιόλα Μάντσεστερ Σίτι Premier League

Το πρώτο μήνυμα του Γκουαρδιόλα μετά την ενοχή της Μάντσεστερ Σίτι: Θα το ξεπεράσουμε μαζί

Ο εμβληματικός προπονητής που ήταν στον πάγκο της αγγλικής ομάδας για μια δεκαετία, έκανε την πρώτη του τοποθέτηση μετά την απόφαση για την ενοχή της Μάντσεστερ Σίτι

Το πρώτο μήνυμα του Γκουαρδιόλα μετά την ενοχή της Μάντσεστερ Σίτι: Θα το ξεπεράσουμε μαζί
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Ο Πεπ Γκουαρδιόλα έστειλε το πρώτο του μήνυμα μετά την απόφαση για ενοχή της Μάντσεστερ Σίτι για παραβάσεις σε κανονισμούς της Premier League. 

Ο Ισπανός προπονητής έμεινε στον πάγκο των «Πολιτών» για μια δεκαετία, από το 2016 έως και το καλοκαίρι που πέρασε. 

«Θέλω κάθε φίλαθλος της Μάντσεστερ Σίτι σε όλο τον κόσμο να ξέρει ότι είμαι εδώ. Περισσότερο από ποτέ. Είμαι, πάντα ήμουν, πάντα θα είμαι πίσω από το σύλλογο μου, τον ιδιοκτήτη μου, τον πρόεδρό μου.

Θα είμαι πίσω από τον Φεράν (σ.σ. εννοεί τον CEO Φεράν Σοριάνο), τους παίκτες, το προσωπικό, τον Έντσο (σ.σ. εννοεί τον προπονητή Έντσο Μαρέσκα) και εσάς τους μοναδικούς μας υποστηρικτές.

Θα είμαι σαφής: θα το περάσουμε όλοι μαζί αυτό και θα το ξεπεράσουμε».

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Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη PepTeam (@pepteam)

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