Παναθηναϊκός: Άλλαξαν ώρα έναρξης όλες οι εντός έδρας αναμετρήσεις των πρασίνων το 2026

Τα ματς του Παναθηναϊκού στο ΟΑΚΑ θα αρχίζουν στις 17:30 εκτός από το ντέρμπι με την ΑΕΚ που η σέντρα θα γίνει στις 19:00