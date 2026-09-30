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Παναθηναϊκός: Άλλαξαν ώρα έναρξης όλες οι εντός έδρας αναμετρήσεις των πρασίνων το 2026
Παναθηναϊκός: Άλλαξαν ώρα έναρξης όλες οι εντός έδρας αναμετρήσεις των πρασίνων το 2026
Τα ματς του Παναθηναϊκού στο ΟΑΚΑ θα αρχίζουν στις 17:30 εκτός από το ντέρμπι με την ΑΕΚ που η σέντρα θα γίνει στις 19:00
Όλες οι αναμετρήσεις του Παναθηναϊκού στο Ολυμπιακό Στάδιο μέσα στο 2026 για τη Stoiximan Super League άλλαξαν ώρα έναρξης.
Οι πράσινοι είχαν προχωρήσει αυτό το αίτημα και αυτό έγινε δεκτό από τη Λίγκα. Οι αγώνες του Παναθηναϊκού στο ΟΑΚΑ θα αρχίζουν στις 17:30, με εξαίρεση το ντέρμπι με την ΑΕΚ.
Οι δύο ομάδες θα τεθούν αντιμέτωπες την πρώτη ημέρα του Νοεμβρίου και η σέντρα θα γίνει στις 19:00.
Η ανακοίνωση της Stoiximan Superleague
«Ανακοινώνεται ότι σε συνέχεια αποδοχής αιτήματος του τηλεοπτικού φορέα, οι ακόλουθοι αγώνες του Πρωταθλήματος Stoiximan Super League, αλλάζουν ώρα και θα διεξαχθούν ως εξής:
7η Αγωνιστική
· ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ – ΑΣΤΕΡΑΣ AKTOR θα διεξαχθεί την Κυριακή 18.10.26 στις 17:30 (αντί για 19:00).
9ηΑγωνιστική
· ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ – Α.Ε.Κ. θα διεξαχθεί την Κυριακή 01.11.26 στις 19:00 (αντί για 21:00).
10η Αγωνιστική
· ΠΟΤ ΗΡΑΚΛΗΣ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ θα διεξαχθεί την Κυριακή 08.11.26 στις 17:30 (αντί για 20:00).
11η Αγωνιστική
· ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ – Ο.Φ.Η. θα διεξαχθεί την Κυριακή 22.11.26 στις 17:30 (αντί για 19:00).
Οι πράσινοι είχαν προχωρήσει αυτό το αίτημα και αυτό έγινε δεκτό από τη Λίγκα. Οι αγώνες του Παναθηναϊκού στο ΟΑΚΑ θα αρχίζουν στις 17:30, με εξαίρεση το ντέρμπι με την ΑΕΚ.
Οι δύο ομάδες θα τεθούν αντιμέτωπες την πρώτη ημέρα του Νοεμβρίου και η σέντρα θα γίνει στις 19:00.
Η ανακοίνωση της Stoiximan Superleague
«Ανακοινώνεται ότι σε συνέχεια αποδοχής αιτήματος του τηλεοπτικού φορέα, οι ακόλουθοι αγώνες του Πρωταθλήματος Stoiximan Super League, αλλάζουν ώρα και θα διεξαχθούν ως εξής:
7η Αγωνιστική
· ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ – ΑΣΤΕΡΑΣ AKTOR θα διεξαχθεί την Κυριακή 18.10.26 στις 17:30 (αντί για 19:00).
9ηΑγωνιστική
· ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ – Α.Ε.Κ. θα διεξαχθεί την Κυριακή 01.11.26 στις 19:00 (αντί για 21:00).
10η Αγωνιστική
· ΠΟΤ ΗΡΑΚΛΗΣ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ θα διεξαχθεί την Κυριακή 08.11.26 στις 17:30 (αντί για 20:00).
11η Αγωνιστική
· ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ – Ο.Φ.Η. θα διεξαχθεί την Κυριακή 22.11.26 στις 17:30 (αντί για 19:00).
13η Αγωνιστική
· ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - ΑΡΗΣ θα διεξαχθεί την Κυριακή 06.12.26 στις 17:30 (αντί για 19:00).
15η Αγωνιστική
· ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ – ΠΟΤ ΗΡΑΚΛΗΣ θα διεξαχθεί την Κυριακή 20.12.26 στις 17:30 (αντί για 19:00)».
· ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - ΑΡΗΣ θα διεξαχθεί την Κυριακή 06.12.26 στις 17:30 (αντί για 19:00).
15η Αγωνιστική
· ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ – ΠΟΤ ΗΡΑΚΛΗΣ θα διεξαχθεί την Κυριακή 20.12.26 στις 17:30 (αντί για 19:00)».
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