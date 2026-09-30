Οι Κροάτες δεν άγγιξαν την μπάλα στο πρώτο γκολ της Ισπανίας που σημειώθηκε μετά από 25 πάσες, δείτε βίντεο
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Οι Κροάτες δεν άγγιξαν την μπάλα στο πρώτο γκολ της Ισπανίας που σημειώθηκε μετά από 25 πάσες, δείτε βίντεο

Ο Λαμίν Γιαμάλ ήταν ο σκόρερ του γκολ που μπήκε μόλις 70 δευτερόλεπτά μετά την έναρξη του αγώνα

Οι Κροάτες δεν άγγιξαν την μπάλα στο πρώτο γκολ της Ισπανίας που σημειώθηκε μετά από 25 πάσες, δείτε βίντεο
Η Ισπανία το έχει πιάσει από εκεί που το άφησε στο Μουντιάλ. Η παγκόσμια πρωταθλήτρια μετά το διπλό με ανατροπή στην Αγγλία (3-2), έκανε επίδειξη δύναμης με το 4-1 απέναντι στην Κροατία για το Nations League. 

Κατά διαστήματα η ομάδα του Ντε Λα Φουέντε ήταν εντυπωσιακή και είχε δείξει τις διαθέσεις της από το πρώτο λεπτό. Οι Ισπανοί άλλαξαν 25 πάσες, οι Κροάτες δεν ακούμπησαν την μπάλα, πριν τελικά ο Γιαμάλ με σουτ την στείλει στη δεξιά γωνία του Λιβάκοβιτς. 

Το γκολ σημειώθηκε με το ρολόι να δείχνει 1'10'', είχαν περάσει μόλις 70 δευτερόλεπτα από την έναρξη της αναμέτρησης δηλαδή. Το τελικό 4-1 έδειξε τη διαφορά ανάμεσα στις δύο ομάδες με τον Γιαμάλ να πετύχαίνει κι άλλο γκολ, το 3-1 στο 63'. Ο Πιούμπιλ και ο Νίκο Γουίλιαμς είχαν σκοράρει για τους νικητές, ισοφάρισε προσωρινά ο Μπέλιο. 

LAMINE YAMAL BRILLÓ Y EL CAMPEÓN DEL MUNDO SUMA 40 PARTIDOS INVICTO | España 4-1 Croacia | RESUMEN

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