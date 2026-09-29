Επίσημα ένοχη η Μάντσεστερ Σίτι: Πώς λειτουργούσε ο «κρυφός μηχανισμός» του 1 δισ. ευρώ με τις εικονικές συμβάσεις

🚨 OFFICIAL: Manchester City statement.



“Manchester City FC is both disappointed and surprised by the opinion of the Premier League Commission, that has been published today.



The Club is innocent of the accusations made by the Premier League and a comprehensive body of… pic.twitter.com/fx9ak2MGF9 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 29, 2026

Η Μάντσεστερ Σίτι υπερέβη σημαντικά τα όρια δαπανών τόσο της Premier League όσο και της UEFA.Κατά τη διάρκεια της έρευνας της Premier League, η Μάντσεστερ Σίτι παραβίασε επανειλημμένα τις υποχρεώσεις της για συνεργασία και για επίδειξη της μέγιστης καλής πίστης απέναντι στη Λίγκα. Η Επιτροπή δέχθηκε τις τρεις από τις τέσσερις σχετικές κατηγορίες.Η ανεξάρτητη Επιτροπή διαπίστωσε ότι, κατά την εξεταζόμενη περίοδο, η Μάντσεστερ Σίτι κατάρτισε «εικονικές» εμπορικές συμφωνίες με ορισμένους χορηγούς της. Οι συμφωνίες αυτές αποτελούσαν μέρος ενός συγκαλυμμένου μηχανισμού χρηματοδότησης, βάσει του οποίου οι εταιρείες αυτές υποχρεούνταν να καταβάλουν μόνο ένα μέρος των αντίστοιχων ποσών χορηγίας. Το υπόλοιπο χρηματοδοτούνταν από την Abu Dhabi United Group Investment & Development Ltd (ADUG), στην οποία ανήκε ο σύλλογος.Στο πλαίσιο του μηχανισμού συνήφθησαν και άλλες «εικονικές» συμφωνίες, χρηματοδοτούμενες από την ADUG, ώστε ο σύλλογος να μπορεί να καταγράφει λειτουργικά έξοδα χαμηλότερα από εκείνα που πράγματι πραγματοποιούσε. Υπήρξε επίσης μια «εικονική» κυκλική συναλλαγή με τη Fordham, εταιρεία που αγόρασε τα δικαιώματα εκμετάλλευσης της εικόνας των παικτών του συλλόγου· και αυτή χρηματοδοτούνταν από την ADUG.Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι σκοπός αυτών των μηχανισμών ήταν να διογκωθούν τεχνητά τα έσοδα του συλλόγου και να μειωθούν τα έξοδά του κατά περισσότερο από 900 εκατομμύρια λίρες κατά την εξεταζόμενη περίοδο, ώστε να φαίνεται ότι συμμορφωνόταν με τους οικονομικούς κανονισμούς.Ως συνέπεια, σύμφωνα με την Επιτροπή, ο σύλλογος υπέβαλε οικονομικές καταστάσεις με ανακριβή στοιχεία και απέκρυψε την πραγματική κατάσταση των οικονομικών του από τους ελεγκτές του και τις ποδοσφαιρικές ρυθμιστικές αρχές. Η Επιτροπή κατέληξε ότι «με τη συμπεριφορά του, ο σύλλογος είχε σαφή πρόθεση να παρακάμψει τους Κανονισμούς της Premier League».Κατά συνέπεια, η Μάντσεστερ Σίτι δεν δήλωσε με ακρίβεια τα έσοδα και τις δαπάνες της για τους σκοπούς των Κανονισμών Κερδοφορίας και Βιωσιμότητας της Premier League και των Κανονισμών Αδειοδότησης Συλλόγων και Οικονομικού Fair Play της UEFA. Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι, αν όλες οι σχετικές συμφωνίες είχαν αποτυπωθεί με ακρίβεια στις οικονομικές καταστάσεις του συλλόγου, εκείνος θα είχε υπερβεί τα όρια δαπανών τόσο της Λίγκας όσο και της UEFA κατά πολύ μεγάλο ποσό.Επιπλέον, κατά τη διάρκεια της τετραετούς έρευνας που διεξήγαγε η Premier League, ο σύλλογος παραβίασε επανειλημμένα τις υποχρεώσεις του για συνεργασία και για επίδειξη της μέγιστης καλής πίστης απέναντι στη Λίγκα. Η Επιτροπή κατέληξε ότι ο σύλλογος είχε «καταβάλει συντονισμένες προσπάθειες να σταματήσει και να παρεμποδίσει την έρευνα της Premier League».Ο Ρίτσαρντ Μάστερς, διευθύνων σύμβουλος της Premier League, δήλωσε: «Η βασική απόφαση καθορίζει τα πραγματικά περιστατικά όσων συνέβησαν στη Μάντσεστερ Σίτι κατά τη συγκεκριμένη περίοδο. Περιγράφει λεπτομερώς πώς ο σύλλογος παραβίαζε συστηματικά τους Κανονισμούς της Premier League επί σχεδόν μία δεκαετία.»Επίσης, δικαιώνει την απόφαση της Premier League να προχωρήσει με αυτή την υπόθεση εναντίον της Μάντσεστερ Σίτι. Παρότι η διαδικασία μέχρι σήμερα υπήρξε μακρά και δύσκολη, η Λίγκα παρέμεινε αποφασισμένη να διαπιστωθούν τα γεγονότα με ανεξάρτητο τρόπο.»Βασική ευθύνη της Premier League είναι να διασφαλίζει ότι τηρούνται οι Κανονισμοί, τους οποίους έχουν εγκρίνει οι ίδιοι οι σύλλογοι, ώστε να προστατεύεται η ακεραιότητα της διοργάνωσης. Είναι υψίστης σημασίας η Λίγκα να παραμένει ανταγωνιστική και δίκαιη για όλους τους συλλόγους και τους φιλάθλους. Αντιμετωπίζουμε αυτόν τον ρόλο με τη μέγιστη σοβαρότητα.»Αυτή η πειθαρχική υπόθεση και αυτή η απόφαση είναι οι σημαντικότερες στην ιστορία της Premier League. Υπάρχουν πτυχές της υπόθεσης που απομένει να κριθούν, μεταξύ των οποίων, κυρίως, ποια κύρωση πρέπει να επιβληθεί για αυτές τις παραβάσεις. Τώρα που έχουμε την απόφαση της Επιτροπής, δεσμευόμαστε να προχωρήσουμε γρήγορα με την υπόλοιπη διαδικασία, ώστε να υπάρξει σαφήνεια για τη Λίγκα, τους συλλόγους μας και τους φιλάθλους».Τα πορίσματα της ανεξάρτητης Επιτροπής παρατίθενται σε μια Βασική Απόφαση, της οποίας έχει δημοσιευθεί μια έκδοση με αποσπασμένα τμήματα (πατήστε εδώ). Η απόφαση της Επιτροπής αποτελείται τόσο από τη Βασική Απόφαση όσο και από μεγάλο αριθμό πρόσθετων παραρτημάτων, τα οποία η Λίγκα δεσμεύεται να δημοσιεύσει μόλις καταστεί δυνατό.Η Λίγκα μπορεί να δημοσιεύσει τη Βασική Απόφαση επειδή η Επιτροπή έκρινε —και ένα Συμβούλιο Εφέσεων επιβεβαίωσε— ότι συνιστά «οριστική απόφαση».Τώρα που οι κατηγορίες αποδείχθηκαν, το ζήτημα της κύρωσης θα εξεταστεί χωριστά, σε νέα ακροαματική διαδικασία ενώπιον της ανεξάρτητης Επιτροπής. Σύμφωνα με τους κανονισμούς της Premier League, η διαδικασία αυτή θα παραμείνει κεκλεισμένων των θυρών και εμπιστευτική έως ότου επιτραπεί η δημοσιοποίηση της έκβασής της.Ο σύλλογος έχει δικαίωμα να ασκήσει έφεση κατά των πορισμάτων της ανεξάρτητης Επιτροπής και έχει προθεσμία έως την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου για να το πράξει.Πρόθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Premier League είναι να ολοκληρωθεί το σύνολο της διαδικασίας —συμπεριλαμβανομένων τυχόν εφέσεων και της δημοσίευσης των σχετικών αποφάσεων— το συντομότερο δυνατό.Η Premier League άρχισε την έρευνά της για τη Μάντσεστερ Σίτι τον Δεκέμβριο του 2018 και στη συνέχεια, τον Φεβρουάριο του 2023, υποβλήθηκε επίσημη καταγγελία βάσει του Τμήματος W των κανονισμών της Λίγκας.Η ανεξάρτητη Επιτροπή διεξήγαγε ακροαματική διαδικασία διάρκειας 42 ημερών, η οποία ολοκληρώθηκε τον Δεκέμβριο του 2024.Εξηγώντας γιατί χρειάστηκε τόσος χρόνος για να κοινοποιήσει την απόφασή της στα μέρη, η ανεξάρτητη Επιτροπή έγραψε: «Μας πήρε πολύ περισσότερο χρόνο από όσο θα θέλαμε, και πολύ περισσότερο από όσο είχαμε προβλέψει όταν ολοκληρώθηκε η ακροαματική διαδικασία, για να συντάξουμε την Απόφασή μας. Αυτό είναι λυπηρό.»Ωστόσο, είχαμε ευτυχώς στη διάθεσή μας, σε όλη τη διάρκεια της προετοιμασίας της Απόφασής μας, όχι μόνο όλα τα έγγραφα που χρησιμοποιήθηκαν κατά την ακροαματική διαδικασία, αλλά και:(α) αυτολεξεί απομαγνητοφωνήσεις των καταθέσεων κάθε μάρτυρα και πραγματογνώμονα κατά την ακροαματική διαδικασία. Οι απομαγνητοφωνήσεις αυτές ανέρχονταν σε περίπου 7.000 σελίδες· και (β) εξαιρετικά αναλυτικά γραπτά υπομνήματα των μερών —τα οποία είχαν συμπληρώσει προφορικά επί τέσσερις ημέρες στο τέλος της ακροαματικής διαδικασίας— σχετικά με τα αποδεικτικά στοιχεία και καθένα από τα πολυάριθμα ζητήματα που είχαμε κληθεί να κρίνουμε στο πλαίσιο της διαδικασίας».Έρευνες της Premier League, ανεξάρτητες Επιτροπές και Συμβούλια ΕφέσεωνΤο Διοικητικό Συμβούλιο της Premier League έχει την εξουσία να ερευνά κάθε πιθανολογούμενη ή καταγγελλόμενη παράβαση των Κανονισμών της Premier League.Όταν, μετά την ολοκλήρωση μιας έρευνας ή με άλλο τρόπο, το Διοικητικό Συμβούλιο θεωρεί ότι υπάρχει υπόνοια ή καταγγελία για παράβαση κανονισμού, έχει στη διάθεσή του διάφορες επιλογές. Μία από αυτές είναι να υποβάλει γραπτή καταγγελία και να παραπέμψει την υπόθεση σε Επιτροπή.Η Λίγκα έχει συστήσει ανεξάρτητο Δικαιοδοτικό Σώμα, το οποίο αποτελείται από νομικούς, οικονομικούς και άλλους ειδικούς.Τα μέλη του Δικαιοδοτικού Σώματος διορίζονται από τον ανεξάρτητο πρόεδρό του. Ο πρόεδρος του Δικαιοδοτικού Σώματος επιλέγει επίσης ποια μέλη του θα συμμετέχουν στις Επιτροπές, οι οποίες είναι ανεξάρτητες από την Premier League. Πρόεδρος του Δικαιοδοτικού Σώματος κατά τον χρόνο υποβολής της καταγγελίας στη συγκεκριμένη υπόθεση ήταν ο Murray Rosen KC. Σημερινός πρόεδρος του Δικαιοδοτικού Σώματος είναι ο Sir Gary Hickinbottom.Όλες οι διαδικασίες που διεξάγονται βάσει του Τμήματος W των Κανονισμών είναι εμπιστευτικές και πραγματοποιούνται κεκλεισμένων των θυρών.Η Επιτροπή που ορίζεται βάσει του Τμήματος W των Κανονισμών έχει ευρεία διακριτική ευχέρεια ως προς τις κυρώσεις που επιθυμεί να επιβάλει. Ο μη εξαντλητικός κατάλογος των κανονισμών περιλαμβάνει πρόστιμα, αφαίρεση βαθμών και άλλες αθλητικές κυρώσεις.Κάθε φορά που μια Επιτροπή εκδίδει αυτό που στους κανονισμούς περιγράφεται ως «οριστική απόφαση», η απόφαση δημοσιεύεται στον ιστότοπο της Premier League.Μέρος που συμμετέχει στη διαδικασία και επιθυμεί να προσβάλει απόφαση της Επιτροπής μπορεί να το πράξει βάσει του Τμήματος W των Κανονισμών της Premier League, ασκώντας έφεση που θα εξεταστεί από Συμβούλιο Εφέσεων.Τα Συμβούλια Εφέσεων ορίζονται επίσης από τον πρόεδρο του Δικαιοδοτικού Σώματος και πρέπει να έχουν τρία μέλη. Ένα από αυτά πρέπει να έχει διατελέσει δικαστικός λειτουργός και αναλαμβάνει την προεδρία του Συμβουλίου Εφέσεων.Το Συμβούλιο Εφέσεων έχει ευρεία διακριτική ευχέρεια ως προς την έφεση: μπορεί να τη δεχθεί, να την απορρίψει ή να εκδώσει οποιαδήποτε άλλη διαταγή κρίνει κατάλληλη, συμπεριλαμβανομένης της τροποποίησης της απόφασης της Επιτροπής.Η πειθαρχική διαδικασία μεταξύ της Premier League και του συλλόγου ήταν εμπιστευτική, όπως προβλέπουν οι Κανονισμοί της Λίγκας.Οι Κανονισμοί της Premier League προβλέπουν τη δημοσίευση της έκβασης των οριστικών αποφάσεων των Επιτροπών.Πρόσφατα κρίθηκε ότι ορισμένες πτυχές των πορισμάτων της Επιτροπής στη συγκεκριμένη διαδικασία μπορούν να δημοσιευθούν βάσει των Κανονισμών της Λίγκας.Σε αυτό το στάδιο, η Premier League επιτρέπεται να δημοσιεύσει μόνο μια έκδοση της περίληψης των «βασικών πορισμάτων» της Επιτροπής από την οποία έχουν αφαιρεθεί ορισμένα τμήματα.Η διαδικασία παραμένει σε εξέλιξη και κάθε περαιτέρω πληροφορία σχετικά με αυτήν, η οποία δεν έχει δημοσιευθεί από την Premier League, παραμένει εμπιστευτική.Όταν η Premier League μπορέσει να το πράξει βάσει των Κανονισμών της Λίγκας —εκτός αν της απαγορευθεί νομικά— θα δημοσιεύσει την πλήρη Απόφαση και κάθε περαιτέρω ενημέρωση. Στο μεταξύ, όλες οι πτυχές της εν εξελίξει διαδικασίας θα παραμείνουν εμπιστευτικές».Η αντίδραση της ομάδας ήταν άμεση αφού με ανακοίνωσή της δήλωσε απογοητευμένη με την απόφαση και δήλωσε ξανά αθώα.«Η Μάντσεστερ Σίτι είναι τόσο απογοητευμένη όσο και έκπληκτη από την απόφαση της Επιτροπής της Premier League, η οποία δημοσιεύθηκε σήμερα.Ο σύλλογος είναι αθώος για τις κατηγορίες που του απηύθυνε η Premier League και διαθέτει ένα πλήρες σύνολο αδιαμφισβήτητων αποδεικτικών στοιχείων που στηρίζουν όλες τις θέσεις του σχετικά με την υπόθεση. Ως εκ τούτου, η Μάντσεστερ Σίτι θα συνεχίσει αμείλικτα και, όπου κρίνεται απαραίτητο, με ενεργό τρόπο, να υπερασπίζεται τη θέση της σε κάθε αρμόδιο ρυθμιστικό και νομικό όργανο.Η διαδικασία της Premier League παραμένει σε εξέλιξη, καθώς σημαντικά σκέλη της υπόθεσης δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί. Ο σύλλογος θα προχωρήσει πλέον στις διαδικασίες έφεσης που έχει στη διάθεσή του, καθώς θεωρεί ότι η απόφαση περιέχει ουσιώδη σφάλματα ως προς τον νόμο, τις αρχές και τα πραγματικά περιστατικά και ως εκ τούτου δεν μπορεί να θεωρηθεί ασφαλής.Η Μάντσεστερ Σίτι έχει τηρήσει με συνέπεια τη διαδικασία επί οκτώ χρόνια, έχοντας ως δεδομένο ότι το Διοικητικό Συμβούλιο και η διοίκηση της Premier League θα λειτουργούσαν ως ανεξάρτητοι, αμερόληπτοι και δίκαιοι ρυθμιστικοί φορείς, απαλλαγμένοι από οποιαδήποτε μεροληπτική επιρροή.Ο σύλλογος, προφανώς, περιορίζεται ως προς όσα μπορεί να δηλώσει περαιτέρω έως ότου ολοκληρωθούν όλες οι επόμενες διαδικασίες».