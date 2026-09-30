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Τραγωδία στην Κοζάνη: Πέθανε βρέφος στα Επείγοντα της Παιδιατρικής, του έκαναν ΚΑΡΠΑ χωρίς αποτέλεσμα
Τραγωδία στην Κοζάνη: Πέθανε βρέφος στα Επείγοντα της Παιδιατρικής, του έκαναν ΚΑΡΠΑ χωρίς αποτέλεσμα
Το βρέφος μεταφέρθηκε από την οικογένειά του στα Επείγοντα της Παιδιατρικής σε σοβαρή κατάσταση, με συμπτώματα εμπυρέτου λοίμωξης
Τραγική κατάληξη είχε ένα περιστατικό στην Κοζάνη, όπου ένα βρέφος περίπου 20 μηνών έχασε τη ζωή του, παρά τις προσπάθειες των γιατρών να το κρατήσουν στη ζωή στο Μαμάτσειο Νοσοκομείο.
Σύμφωνα με πληροφορίες του kozan.gr, το βρέφος μεταφέρθηκε από την οικογένειά του στα Επείγοντα της Παιδιατρικής του νοσοκομείου σε σοβαρή κατάσταση, με συμπτώματα εμπυρέτου λοίμωξης.
Σε κάποια στιγμή φέρεται να υπέστη σπασμούς που οδηγήσαν σε ανακοπή με τους γιατρούς να προχωρούν άμεσα σε προσπάθειες ανάνηψης, εφαρμόζοντας ΚΑΡΠΑ, ενώ το βρέφος διασωληνώθηκε. Η προσπάθεια διήρκεσε, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, περίπου μία ώρα και είκοσι λεπτά, χωρίς δυστυχώς να καταστεί δυνατό να επανέλθει.
Το βρέφος κατέληξε, βυθίζοντας την οικογένειά του σε ανείπωτη θλίψη, ενώ θα διενεργηθεί ιατροδικαστική εξέταση, η οποία θα αποσαφηνίσει τι ακριβώς συνέβη.
Σύμφωνα με πληροφορίες του kozan.gr, το βρέφος μεταφέρθηκε από την οικογένειά του στα Επείγοντα της Παιδιατρικής του νοσοκομείου σε σοβαρή κατάσταση, με συμπτώματα εμπυρέτου λοίμωξης.
Σε κάποια στιγμή φέρεται να υπέστη σπασμούς που οδηγήσαν σε ανακοπή με τους γιατρούς να προχωρούν άμεσα σε προσπάθειες ανάνηψης, εφαρμόζοντας ΚΑΡΠΑ, ενώ το βρέφος διασωληνώθηκε. Η προσπάθεια διήρκεσε, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, περίπου μία ώρα και είκοσι λεπτά, χωρίς δυστυχώς να καταστεί δυνατό να επανέλθει.
Το βρέφος κατέληξε, βυθίζοντας την οικογένειά του σε ανείπωτη θλίψη, ενώ θα διενεργηθεί ιατροδικαστική εξέταση, η οποία θα αποσαφηνίσει τι ακριβώς συνέβη.
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