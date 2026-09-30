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Οι αρχές στο Αλκμάαρ δεν επιτρέπουν την παρουσία οπαδών της Χάποελ Μπερ Σεβα για τον αγώνα του Europa League
Οι αρχές στο Αλκμάαρ δεν επιτρέπουν την παρουσία οπαδών της Χάποελ Μπερ Σεβα για τον αγώνα του Europa League
Η ολλανδική ομάδα ανακοίνωσε πως δε θα δοθούν εισιτήρια στους Ισραηλινούς και πως πρόκειται για απόφαση που πήραν δήμος, εισαγγελία και αστυνομία
Χωρίς οπαδούς της φιλοξενούμενης Χάποελ Μπερ Σεβά θα γίνει η αναμέτρηση με την Αλκμάαρ στις 15 Οκτωβρίου (19:45) μετά από απόφαση που πήραν οι αρχές της ολλανδικής πόλης.
Η ομάδα από το Ισραήλ δε θα πάρει εισιτήρια για τον αγώνα του Europa League, καθώς όπως ανακοίνωσε επίσημα η AZ, αυτό θα συμβεί για λόγους δημόσιας ασφάλειας.
Η επίσημη ανακοίνωση που εξέδωσε η Αλκμάαρ αναφέρει:
«Το τρίγωνο (δήμος, αστυνομία και Εισαγγελία) αποφάσισε ότι δεν θα επιτραπεί η είσοδος φιλοξενούμενων φιλάθλων στον αγώνα για το UEFA Europa League εναντίον της Χάποελ Μπερ Σεβά. Η απόφαση αυτή ελήφθη για λόγους δημόσιας ασφάλειας. Η AZ σέβεται την απόφαση αυτή και ακολουθεί τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών.
Η AZ συμμετέχει σε μια διοργάνωση της UEFA, στην οποία οι αντίπαλοι καθορίζονται με κλήρωση. Ο σύλλογος επικεντρώνεται στην ασφαλή και υπεύθυνη οργάνωση του αγώνα και βρίσκεται σε στενή επαφή με τον δήμο, την αστυνομία, την Εισαγγελία και άλλα εμπλεκόμενα μέρη σχετικά με αυτό. Η ασφάλεια των οπαδών, του προσωπικού, των παικτών και άλλων εμπλεκόμενων μερών είναι ύψιστης σημασίας.
Η AZ κατανοεί ότι αυτός ο αγώνας προκαλεί ποικίλες αντιδράσεις στην κοινωνία και σέβεται το γεγονός ότι οι άνθρωποι έχουν διαφορετικές απόψεις για το θέμα αυτό. Η ευθύνη μας έγκειται στη διοργάνωση ενός ασφαλούς και υπεύθυνου αγώνα εντός του πλαισίου που έχουν θεσπίσει η UEFA και οι αρμόδιες αρχές».
Η ομάδα από το Ισραήλ δε θα πάρει εισιτήρια για τον αγώνα του Europa League, καθώς όπως ανακοίνωσε επίσημα η AZ, αυτό θα συμβεί για λόγους δημόσιας ασφάλειας.
Η επίσημη ανακοίνωση που εξέδωσε η Αλκμάαρ αναφέρει:
«Το τρίγωνο (δήμος, αστυνομία και Εισαγγελία) αποφάσισε ότι δεν θα επιτραπεί η είσοδος φιλοξενούμενων φιλάθλων στον αγώνα για το UEFA Europa League εναντίον της Χάποελ Μπερ Σεβά. Η απόφαση αυτή ελήφθη για λόγους δημόσιας ασφάλειας. Η AZ σέβεται την απόφαση αυτή και ακολουθεί τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών.
Η AZ συμμετέχει σε μια διοργάνωση της UEFA, στην οποία οι αντίπαλοι καθορίζονται με κλήρωση. Ο σύλλογος επικεντρώνεται στην ασφαλή και υπεύθυνη οργάνωση του αγώνα και βρίσκεται σε στενή επαφή με τον δήμο, την αστυνομία, την Εισαγγελία και άλλα εμπλεκόμενα μέρη σχετικά με αυτό. Η ασφάλεια των οπαδών, του προσωπικού, των παικτών και άλλων εμπλεκόμενων μερών είναι ύψιστης σημασίας.
Η AZ κατανοεί ότι αυτός ο αγώνας προκαλεί ποικίλες αντιδράσεις στην κοινωνία και σέβεται το γεγονός ότι οι άνθρωποι έχουν διαφορετικές απόψεις για το θέμα αυτό. Η ευθύνη μας έγκειται στη διοργάνωση ενός ασφαλούς και υπεύθυνου αγώνα εντός του πλαισίου που έχουν θεσπίσει η UEFA και οι αρμόδιες αρχές».
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