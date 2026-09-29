Τουρέ, Αγκουέρο, Τέβες, Μπερνάρντο Σίλβα, Στέρλινγκ: Οι σταρ που απέκτησε η Σίτι στα χρόνια που κρίθηκε ένοχη
SPORTS
Μάντσεστερ Σίτι Premier League

Τουρέ, Αγκουέρο, Τέβες, Μπερνάρντο Σίλβα, Στέρλινγκ: Οι σταρ που απέκτησε η Σίτι στα χρόνια που κρίθηκε ένοχη

Η Σίτι κρίθηκε ένοχη από το αρμόδιο όργανο της Premier League για οικονομικές παραβάσεις την περίοδο 2009-2018 - Αυτοί ήταν οι παίκτες που έφτιαξαν την αυτοκρατορία της ομάδας στα χρόνια των οικονομικών παρανομιών

Τουρέ, Αγκουέρο, Τέβες, Μπερνάρντο Σίλβα, Στέρλινγκ: Οι σταρ που απέκτησε η Σίτι στα χρόνια που κρίθηκε ένοχη
Χάος έχει προκληθεί στην Premier League αφού η ανεξάρτητη αρχή της έκρινε και επίσημα ένοχη τη Μαντσεστερ Σίτι για 114 οικονομικές παραβάσεις. 

Η λογική της απόφασης σχετίζεται με οικονομικές συμβάσεις-φάντασμα που εμφάνιζε η ομάδα του Μάντσεστερ. 

Η αρχή επισημοποίησε την ενοχή της ομάδας για όλες τις κατηγορίες που σχετίζονται με σοβαρές παραβάσεις των οικονομικών κανόνων της Premier League για μια περίοδο εννέα σεζόν, καθώς και για τις περισσότερες κατηγορίες που αφορούν τη μη συνεργασία της με την έρευνα της Λίγκας.

Η λίγκα επισήμανε ότι η Σίτι «διοργάνωσε εικονικά συμβόλαια και παραβίασε σημαντικά τα όρια δαπανών τόσο της Premier League όσο και της UEFA».


Ο στόχος του συλλόγου, σύμφωνα με την Premier League, ήταν «να μειώσει τα έξοδά του κατά περισσότερα από 900 εκατομμύρια λίρες (1,050 δισεκατομμύρια ευρώ) κατά την επίδικη περίοδο, ώστε να φαίνεται ότι συμμορφώνεται με τους οικονομικούς κανόνες».

Η συνέπεια αυτού, σύμφωνα με την Επιτροπή, ήταν ότι «ο σύλλογος παρουσίασε λανθασμένους λογαριασμούς και απέκρυψε την πραγματική οικονομική του κατάσταση από τους ελεγκτές του και τις ποδοσφαιρικές αρχές».

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Η ανεξάρτητη Επιτροπή διαπίστωσε ότι η Μάντσεστερ Σίτι πραγματοποίησε εικονικές εμπορικές συμφωνίες με διάφορους από τους χορηγούς της κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, ως μέρος ενός σχεδίου μυστικής χρηματοδότησης, μέσω του οποίου οι εν λόγω εταιρείες έπρεπε να πληρώσουν μόνο ένα μέρος των αντίστοιχων τελών χορηγίας.


Το υπόλοιπο χρηματοδοτήθηκε από την Abu Dhabi United Group Investment & Development Ltd (ADUG), ιδιοκτήτρια του συλλόγου.

Ως μέρος αυτού του σχεδίου, επισημοποιήθηκαν άλλες εικονικές συμφωνίες, χρηματοδοτούμενες από την ADUG, ώστε ο σύλλογος να μπορεί να εγγράψει λειτουργικά έξοδα χαμηλότερα από τα πραγματικά, καθώς και μια εικονική κυκλική συμφωνία με τη Fordham, μια οντότητα που απέκτησε τα δικαιώματα εικόνας των παικτών του συλλόγου, χρηματοδοτούμενη επίσης από την ADUG.


Οι πιο σημαντικές μεταγραφές

Ποιες όμως ήταν οι σημαντικότερες μεταγραφές που έκανε η Μάντστεστερ Σίτι την περίοδο αυτή των μεγάλων οικονομικών παραβάσεων;

Κατά τη διάρκεια αυτών των ετών, από τη σεζόν 09/10 έως τη σεζόν 17/18, η ομάδα ξόδεψε 1,440 δισεκατομμύρια ευρώ, χάρη στα οποία έφτασαν στο Μάντσεστερ μεγάλα αστέρια που κατάφεραν να αλλάξουν την ιστορία του συλλόγου.

Σεζόν 09/10:

Κυριότερες μεταγραφές: Κάρλος Τέβες (29 εκ. €), Εμμανουέλ Αντεμπαγιόρ (29 εκ. €), Τζόλεον Λέσκοτ (27,5 εκ. €).

Έξοδα: 147,3 εκ. € | Έσοδα: 29,4 εκ. €

Σεζόν 10/11:

Κυριότερες μεταγραφές: Έντιν Τζέκο (37 εκ. €), Γιαγιά Τουρέ (30 εκ. €), Μάριο Μπαλοτέλι (29,5 εκ. €), Νταβίντ Σίλβα (28,75 εκ. €).

Έξοδα: 183,61 εκ. € | Έσοδα: 40,15 εκ. €

Σεζόν 11/12:

Κυριότερες μεταγραφές: Σέρχιο Αγκουέρο (40 εκ. €), Σαμίρ Νασρί (27,5 εκ. €).

Έξοδα: 91,05 εκ. € | Έσοδα: 31,45 εκ. €

Σεζόν 12/13:

Κυριότερες μεταγραφές: Χάβι Γκαρθία (20 εκ. €).

Έξοδα: 61,95 εκ. € | Έσοδα: 44,3 εκ. €

Σεζόν 13/14:

Κυριότερες μεταγραφές: Φερναντίνιο (40 εκ. €), Στέβαν Γιόβετιτς (26 εκ. €), Άλβαρο Νεγρέδο (25 εκ. €).

Έξοδα: 115,5 εκ. € | Έσοδα: 11,3 εκ. €

Σεζόν 14/15:

Κυριότερες μεταγραφές: Ελιακίμ Μανγκαλά (45 εκ. €), Ουίλφριντ Μπονί (32,3 εκ. €).

Έξοδα: 102,8 εκ. € | Έσοδα: 30,3 εκ. €

Σεζόν 15/16:

Κυριότερες μεταγραφές: Κέβιν Ντε Μπρόινε (76 εκ. €), Ραχίμ Στέρλινγκ (64 εκ. €), Νικολάς Οταμέντι (44,5 εκ. €).

Έξοδα: 208,47 εκ. € | Έσοδα: 67,44 εκ. €

Σεζόν 16/17:

Κυριότερες μεταγραφές: Τζον Στόουνς (56 εκ. €), Λερόι Σανέ (52 εκ. €), Γκαμπριέλ Ζεσούς (32 εκ. €), Ιλκάι Γκουντογκάν (27 εκ. €).

Έξοδα: 216,25 εκ. € | Έσοδα: 35,35 εκ. €

Σεζόν 17/18: 

Κυριότερες μεταγραφές: Αϊμερίκ Λαπόρτ (65 εκ. €), Μπενζαμέν Μεντί (58 εκ. €), Κάιλ Γουόκερ (52,7 εκ. €), Μπερνάρντο Σίλβα (50 εκ. €), Έντερσον (40 εκ. €).

Έξοδα: 317,5 εκ. € | Έσοδα: 91,35 εκ. €

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