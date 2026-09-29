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Τουρέ, Αγκουέρο, Τέβες, Μπερνάρντο Σίλβα, Στέρλινγκ: Οι σταρ που απέκτησε η Σίτι στα χρόνια που κρίθηκε ένοχη
Η Σίτι κρίθηκε ένοχη από το αρμόδιο όργανο της Premier League για οικονομικές παραβάσεις την περίοδο 2009-2018 - Αυτοί ήταν οι παίκτες που έφτιαξαν την αυτοκρατορία της ομάδας στα χρόνια των οικονομικών παρανομιών
Η λογική της απόφασης σχετίζεται με οικονομικές συμβάσεις-φάντασμα που εμφάνιζε η ομάδα του Μάντσεστερ.
Η αρχή επισημοποίησε την ενοχή της ομάδας για όλες τις κατηγορίες που σχετίζονται με σοβαρές παραβάσεις των οικονομικών κανόνων της Premier League για μια περίοδο εννέα σεζόν, καθώς και για τις περισσότερες κατηγορίες που αφορούν τη μη συνεργασία της με την έρευνα της Λίγκας.
Η λίγκα επισήμανε ότι η Σίτι «διοργάνωσε εικονικά συμβόλαια και παραβίασε σημαντικά τα όρια δαπανών τόσο της Premier League όσο και της UEFA».
🚨 MAJOR BREAKING: Premier League confirm an independent Commission has found Manchester City GUILTY OF ALL CHARGES related to serious breaches of the Premier League’s financial rules over a nine-season period, and the majority of charges in relation to its failure to co-operate… pic.twitter.com/DBPrMnvVL3— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 29, 2026
Ο στόχος του συλλόγου, σύμφωνα με την Premier League, ήταν «να μειώσει τα έξοδά του κατά περισσότερα από 900 εκατομμύρια λίρες (1,050 δισεκατομμύρια ευρώ) κατά την επίδικη περίοδο, ώστε να φαίνεται ότι συμμορφώνεται με τους οικονομικούς κανόνες».
Η συνέπεια αυτού, σύμφωνα με την Επιτροπή, ήταν ότι «ο σύλλογος παρουσίασε λανθασμένους λογαριασμούς και απέκρυψε την πραγματική οικονομική του κατάσταση από τους ελεγκτές του και τις ποδοσφαιρικές αρχές».
Η ανεξάρτητη Επιτροπή διαπίστωσε ότι η Μάντσεστερ Σίτι πραγματοποίησε εικονικές εμπορικές συμφωνίες με διάφορους από τους χορηγούς της κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, ως μέρος ενός σχεδίου μυστικής χρηματοδότησης, μέσω του οποίου οι εν λόγω εταιρείες έπρεπε να πληρώσουν μόνο ένα μέρος των αντίστοιχων τελών χορηγίας.
🚨 BREAKING!! Premier League has found Manchester City guilty of all the 115 charges and Premier League are planning to give them 163 points deduction that will almost guarantee them a relegation to league one pic.twitter.com/TYqDDa6PSX— Shed (@Shednotty) September 29, 2026
Το υπόλοιπο χρηματοδοτήθηκε από την Abu Dhabi United Group Investment & Development Ltd (ADUG), ιδιοκτήτρια του συλλόγου.
Manchester City have been found guilty of all charges related to serious breaches of Premier League financial rules by an independent commission, the league has said.— Sky Sports News (@SkySportsNews) September 29, 2026
Manchester City have indicated their intention to appeal the decision. pic.twitter.com/vN2iEh19CY
Οι πιο σημαντικές μεταγραφές
Ποιες όμως ήταν οι σημαντικότερες μεταγραφές που έκανε η Μάντστεστερ Σίτι την περίοδο αυτή των μεγάλων οικονομικών παραβάσεων;
Κατά τη διάρκεια αυτών των ετών, από τη σεζόν 09/10 έως τη σεζόν 17/18, η ομάδα ξόδεψε 1,440 δισεκατομμύρια ευρώ, χάρη στα οποία έφτασαν στο Μάντσεστερ μεγάλα αστέρια που κατάφεραν να αλλάξουν την ιστορία του συλλόγου.
Σεζόν 09/10:
Κυριότερες μεταγραφές: Κάρλος Τέβες (29 εκ. €), Εμμανουέλ Αντεμπαγιόρ (29 εκ. €), Τζόλεον Λέσκοτ (27,5 εκ. €).
Έξοδα: 147,3 εκ. € | Έσοδα: 29,4 εκ. €
Σεζόν 10/11:
Κυριότερες μεταγραφές: Έντιν Τζέκο (37 εκ. €), Γιαγιά Τουρέ (30 εκ. €), Μάριο Μπαλοτέλι (29,5 εκ. €), Νταβίντ Σίλβα (28,75 εκ. €).
Έξοδα: 183,61 εκ. € | Έσοδα: 40,15 εκ. €
Σεζόν 11/12:
Κυριότερες μεταγραφές: Σέρχιο Αγκουέρο (40 εκ. €), Σαμίρ Νασρί (27,5 εκ. €).
Έξοδα: 91,05 εκ. € | Έσοδα: 31,45 εκ. €
Σεζόν 12/13:
Κυριότερες μεταγραφές: Χάβι Γκαρθία (20 εκ. €).
Έξοδα: 61,95 εκ. € | Έσοδα: 44,3 εκ. €
Σεζόν 13/14:
Κυριότερες μεταγραφές: Φερναντίνιο (40 εκ. €), Στέβαν Γιόβετιτς (26 εκ. €), Άλβαρο Νεγρέδο (25 εκ. €).
Έξοδα: 115,5 εκ. € | Έσοδα: 11,3 εκ. €
Σεζόν 14/15:
Κυριότερες μεταγραφές: Ελιακίμ Μανγκαλά (45 εκ. €), Ουίλφριντ Μπονί (32,3 εκ. €).
Έξοδα: 102,8 εκ. € | Έσοδα: 30,3 εκ. €
Σεζόν 15/16:
Κυριότερες μεταγραφές: Κέβιν Ντε Μπρόινε (76 εκ. €), Ραχίμ Στέρλινγκ (64 εκ. €), Νικολάς Οταμέντι (44,5 εκ. €).
Έξοδα: 208,47 εκ. € | Έσοδα: 67,44 εκ. €
Σεζόν 16/17:
Κυριότερες μεταγραφές: Τζον Στόουνς (56 εκ. €), Λερόι Σανέ (52 εκ. €), Γκαμπριέλ Ζεσούς (32 εκ. €), Ιλκάι Γκουντογκάν (27 εκ. €).
Έξοδα: 216,25 εκ. € | Έσοδα: 35,35 εκ. €
Σεζόν 17/18:
Κυριότερες μεταγραφές: Αϊμερίκ Λαπόρτ (65 εκ. €), Μπενζαμέν Μεντί (58 εκ. €), Κάιλ Γουόκερ (52,7 εκ. €), Μπερνάρντο Σίλβα (50 εκ. €), Έντερσον (40 εκ. €).
Έξοδα: 317,5 εκ. € | Έσοδα: 91,35 εκ. €
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