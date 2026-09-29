Τουρέ, Αγκουέρο, Τέβες, Μπερνάρντο Σίλβα, Στέρλινγκ: Οι σταρ που απέκτησε η Σίτι στα χρόνια που κρίθηκε ένοχη

Manchester City have been found guilty of all charges related to serious breaches of Premier League financial rules by an independent commission, the league has said.



Manchester City have indicated their intention to appeal the decision. pic.twitter.com/vN2iEh19CY — Sky Sports News (@SkySportsNews) September 29, 2026

Ως μέρος αυτού του σχεδίου, επισημοποιήθηκαν άλλες εικονικές συμφωνίες, χρηματοδοτούμενες από την ADUG, ώστε ο σύλλογος να μπορεί να εγγράψει λειτουργικά έξοδα χαμηλότερα από τα πραγματικά, καθώς και μια εικονική κυκλική συμφωνία με τη Fordham, μια οντότητα που απέκτησε τα δικαιώματα εικόνας των παικτών του συλλόγου, χρηματοδοτούμενη επίσης από την ADUG.Ποιες όμως ήταν οι σημαντικότερες μεταγραφές που έκανε η Μάντστεστερ Σίτι την περίοδο αυτή των μεγάλων οικονομικών παραβάσεων;Κατά τη διάρκεια αυτών των ετών, από τη σεζόν 09/10 έως τη σεζόν 17/18, η ομάδα ξόδεψε 1,440 δισεκατομμύρια ευρώ, χάρη στα οποία έφτασαν στο Μάντσεστερ μεγάλα αστέρια που κατάφεραν να αλλάξουν την ιστορία του συλλόγου.Κυριότερες μεταγραφές: Κάρλος Τέβες (29 εκ. €), Εμμανουέλ Αντεμπαγιόρ (29 εκ. €), Τζόλεον Λέσκοτ (27,5 εκ. €).Έξοδα: 147,3 εκ. € | Έσοδα: 29,4 εκ. €Κυριότερες μεταγραφές: Έντιν Τζέκο (37 εκ. €), Γιαγιά Τουρέ (30 εκ. €), Μάριο Μπαλοτέλι (29,5 εκ. €), Νταβίντ Σίλβα (28,75 εκ. €).Έξοδα: 183,61 εκ. € | Έσοδα: 40,15 εκ. €Κυριότερες μεταγραφές: Σέρχιο Αγκουέρο (40 εκ. €), Σαμίρ Νασρί (27,5 εκ. €).Έξοδα: 91,05 εκ. € | Έσοδα: 31,45 εκ. €Κυριότερες μεταγραφές: Χάβι Γκαρθία (20 εκ. €).Έξοδα: 61,95 εκ. € | Έσοδα: 44,3 εκ. €Κυριότερες μεταγραφές: Φερναντίνιο (40 εκ. €), Στέβαν Γιόβετιτς (26 εκ. €), Άλβαρο Νεγρέδο (25 εκ. €).Έξοδα: 115,5 εκ. € | Έσοδα: 11,3 εκ. €Κυριότερες μεταγραφές: Ελιακίμ Μανγκαλά (45 εκ. €), Ουίλφριντ Μπονί (32,3 εκ. €).Έξοδα: 102,8 εκ. € | Έσοδα: 30,3 εκ. €Κυριότερες μεταγραφές: Κέβιν Ντε Μπρόινε (76 εκ. €), Ραχίμ Στέρλινγκ (64 εκ. €), Νικολάς Οταμέντι (44,5 εκ. €).Έξοδα: 208,47 εκ. € | Έσοδα: 67,44 εκ. €Κυριότερες μεταγραφές: Τζον Στόουνς (56 εκ. €), Λερόι Σανέ (52 εκ. €), Γκαμπριέλ Ζεσούς (32 εκ. €), Ιλκάι Γκουντογκάν (27 εκ. €).Έξοδα: 216,25 εκ. € | Έσοδα: 35,35 εκ. €Κυριότερες μεταγραφές: Αϊμερίκ Λαπόρτ (65 εκ. €), Μπενζαμέν Μεντί (58 εκ. €), Κάιλ Γουόκερ (52,7 εκ. €), Μπερνάρντο Σίλβα (50 εκ. €), Έντερσον (40 εκ. €).Έξοδα: 317,5 εκ. € | Έσοδα: 91,35 εκ. €