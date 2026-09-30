Μπαρτζώκας και Βεζένκοφ πήραν αγκαλιά τον γιο του Γκος μετά το παιχνίδι στο Κάουνας, βίντεο
SPORTS
Ολυμπιακός Γιώργος Μπαρτζώκας Σάσα Βεζένκοφ Νάιτζελ Γουϊλιαμς-Γκος.

Μπαρτζώκας και Βεζένκοφ πήραν αγκαλιά τον γιο του Γκος μετά το παιχνίδι στο Κάουνας, βίντεο

Ο προπονητής και ο άσος του Ολυμπιακού είχαν μια πολύ όμορφη συνάντηση με τον γιο του Νάιτζελ Γουίλιαμς-Γκος

Μπαρτζώκας και Βεζένκοφ πήραν αγκαλιά τον γιο του Γκος μετά το παιχνίδι στο Κάουνας, βίντεο
Μια όμορφη συνάντηση είχαν μετά το παιχνίδι στο Κάουνας με τη Ζαλγκίρις, ο Γιώργος Μπαρτζώκας και ο Σάσα Βεζένκοφ. 

Ο προπονητής και ο άσος του Ολυμπιακού αγκάλιασαν τον γιο του Νάιτζελ Γουίλιαμς-Γκος, που είναι πολύ αγαπητός από το πέρασμα του πατέρα του από τους ερυθρόλευκους. 

Ο Γκος πλέον φορά τη φανέλα της Ζαλγκίρις αλλά δεν αγωνίστηκε λόγω τραυματισμού στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Ο Γιώργος Μπαρτζώκας και ο Σάσα Βεζένκοφ με το που είδαν τον γιο του έξω από τα αποδυτήρια, έσπευσαν να τον αγκαλιάσουν. 

Μάλιστα, ο προπονητής του Ολυμπιακού ρώτησε τον μικρό Γκος: «Με θυμάσαι; Πως είσαι; Πως είναι η ζωή σου εδώ;», με τον γιο του Γκος να απαντά πως όλα είναι καλά. 

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