Αμφίβολος ο Φαν Χέκε για το παιχνίδι της Ολλανδίας με την Ελλάδα στην Τούμπα
Αμφίβολος ο Φαν Χέκε για το παιχνίδι της Ολλανδίας με την Ελλάδα στην Τούμπα
Ο βασικός κεντρικός αμυντικός των «οράνιε» αποχώρησε από την προπόνηση και είναι στον αέρα η συμμετοχή του
Νέο πρόβλημα προέκυψε για την Ολλανδία εν όψει του αυριανού αγώνα (1/10, 21:45) με την Εθνική Ελλάδας στην Τούμπα.
Ο Τσάβι είδε τον Γιαν Πολ Φαν Χέκε να αποχωρεί από την προπόνηση, με αποτέλεσμα η συμμετοχή του στο ματς για την 3η αγωνιστική της πρώτης κατηγορίας του Nations League, να είναι εξαιρετικά αμφίβολη.
Ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Ολλανδίας δε θα έχει στην Τούμπα τον Χάκπο, που τραυματίστηκε και αποχώρησε νωρίς από το ματς στη Σερβία. Βλέπει τώρα και τον βασικό του, μαζί με τον Φαν Ντάικ, στόπερ να αποχωρεί από την προπόνηση.
Ο 26χρονος κεντρικός αμυντικός πήρε φέτος το καλοκαίρι μεταγραφή, με την Τότεναμ να δαπανά 60 εκατομμύρια ευρώ προκειμένου να τον αποκτήσει από την Μπράιτον. Τόσο στο ματς με τη Γερμανία όσο και σε αυτό με τη Σερβία, ο Φαν Χέκε ήταν βασικός για την Ολλανδία στο πλευρό του Φαν Ντάικ.
Ο Τσάβι είδε τον Γιαν Πολ Φαν Χέκε να αποχωρεί από την προπόνηση, με αποτέλεσμα η συμμετοχή του στο ματς για την 3η αγωνιστική της πρώτης κατηγορίας του Nations League, να είναι εξαιρετικά αμφίβολη.
Ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Ολλανδίας δε θα έχει στην Τούμπα τον Χάκπο, που τραυματίστηκε και αποχώρησε νωρίς από το ματς στη Σερβία. Βλέπει τώρα και τον βασικό του, μαζί με τον Φαν Ντάικ, στόπερ να αποχωρεί από την προπόνηση.
Ο 26χρονος κεντρικός αμυντικός πήρε φέτος το καλοκαίρι μεταγραφή, με την Τότεναμ να δαπανά 60 εκατομμύρια ευρώ προκειμένου να τον αποκτήσει από την Μπράιτον. Τόσο στο ματς με τη Γερμανία όσο και σε αυτό με τη Σερβία, ο Φαν Χέκε ήταν βασικός για την Ολλανδία στο πλευρό του Φαν Ντάικ.
Komt Griekenland-uit in gevaar? Basiskracht Jan Paul van Hecke verlaat training Nederlands elftal voortijdig https://t.co/QxamekLXHk— De Telegraaf (@telegraaf) September 30, 2026
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