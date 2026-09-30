Ποτσετίνο κατά Μάντσεστερ Σίτι: «Πως μπορεί να διορθωθεί η ζημιά που έχει γίνει;»
Ποτσετίνο κατά Μάντσεστερ Σίτι: «Πως μπορεί να διορθωθεί η ζημιά που έχει γίνει;»
Ο τεχνικός της εθνικής ομάδας των ΗΠΑ αναφέρθηκε στην ενοχή της Σίτι και την περίοδο που εκείνος ήταν προπονητής στην Premier League
Ο Μαουρίτσιο Ποτσετίνο πήρε θέση ανοικτά για την ενοχή της Μάντσεστερ Σίτι στις κατηγορίες για παράβαση των κανονισμών της Premier League.
Ο ομοσπονδιακός τεχνικός των ΗΠΑ έχει μεγάλη θητεία στην Αγγλία. Ήταν για μια σεζόν (2013-14) τεχνικός της Σαουθάμπντον, πέντε χρόνια στην Τότεναμ (2014-19) και μια σεζόν στην Τσέλσι (2023-24).
Αναφέρθηκε με δηκτικό τρόπο στα όσα συμβαίνουν πλέον στην Premier League με τη Μάντσεστερ Σίτι: «Πού ήταν οι έλεγχοι; Αυτό με ανησυχεί περισσότερο.
Έχουμε βιώσει μια εποχή, που δεν υπήρχε αθλητική δικαιοσύνη. Πώς μπορεί να διορθωθεί όλη η ζημιά που έχει γίνει; Αν είναι αλήθεια ότι παραβιάστηκαν 114 κανόνες, τότε έχουμε ζήσει μια περίοδο εξαπάτησης. Καμία τιμωρία, όσο σκληρή κι αν είναι, δεν μπορεί να αναιρέσει αυτό που έχει συμβεί» είπε ο Ποτσετίνο κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου για τον αγώνα των ΗΠΑ με τη Χιλή.
Για να προσθέσει αναφερόμενος στην περίοδο που ήταν στην Τότεναμ: «Θυμάμαι ότι χτίσαμε το νέο γήπεδο και για 18 μήνες δεν είχαμε τα οικονομικά μέσα για να κάνουμε μεταγραφή. Ήταν τόσο αυστηροί μαζί μας και τόσο επιεικείς με τους άλλους. Γι' αυτό λέω: όλο αυτό είναι πολύ περίεργο».
Και κατέληξε ο 54χρονος Αργεντίνος προπονητής: «Όλα αυτά είναι βαθιά λυπηρά. Στο τέλος, βρίσκεσαι σε μια κατάσταση όπου όλα όσα γιορτάζονταν δεν ήταν καθόλου αληθινά. Αυτό που φαινόταν καλό μπορεί να μην ήταν και τόσο καλό τελικά. Και αυτό που δεν φαινόταν καλό μπορεί να ήταν στην πραγματικότητα καλό».
Ο ομοσπονδιακός τεχνικός των ΗΠΑ έχει μεγάλη θητεία στην Αγγλία. Ήταν για μια σεζόν (2013-14) τεχνικός της Σαουθάμπντον, πέντε χρόνια στην Τότεναμ (2014-19) και μια σεζόν στην Τσέλσι (2023-24).
Αναφέρθηκε με δηκτικό τρόπο στα όσα συμβαίνουν πλέον στην Premier League με τη Μάντσεστερ Σίτι: «Πού ήταν οι έλεγχοι; Αυτό με ανησυχεί περισσότερο.
Έχουμε βιώσει μια εποχή, που δεν υπήρχε αθλητική δικαιοσύνη. Πώς μπορεί να διορθωθεί όλη η ζημιά που έχει γίνει; Αν είναι αλήθεια ότι παραβιάστηκαν 114 κανόνες, τότε έχουμε ζήσει μια περίοδο εξαπάτησης. Καμία τιμωρία, όσο σκληρή κι αν είναι, δεν μπορεί να αναιρέσει αυτό που έχει συμβεί» είπε ο Ποτσετίνο κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου για τον αγώνα των ΗΠΑ με τη Χιλή.
Για να προσθέσει αναφερόμενος στην περίοδο που ήταν στην Τότεναμ: «Θυμάμαι ότι χτίσαμε το νέο γήπεδο και για 18 μήνες δεν είχαμε τα οικονομικά μέσα για να κάνουμε μεταγραφή. Ήταν τόσο αυστηροί μαζί μας και τόσο επιεικείς με τους άλλους. Γι' αυτό λέω: όλο αυτό είναι πολύ περίεργο».
Και κατέληξε ο 54χρονος Αργεντίνος προπονητής: «Όλα αυτά είναι βαθιά λυπηρά. Στο τέλος, βρίσκεσαι σε μια κατάσταση όπου όλα όσα γιορτάζονταν δεν ήταν καθόλου αληθινά. Αυτό που φαινόταν καλό μπορεί να μην ήταν και τόσο καλό τελικά. Και αυτό που δεν φαινόταν καλό μπορεί να ήταν στην πραγματικότητα καλό».
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