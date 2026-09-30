100.000 λίρες για μια φανέλα του Μαυροπάνου: Τρελός οπαδός της Γουέστ Χαμ... τα έσκασε λόγω του ιστορικού γκολ με την Μίλγουολ

Η αντιπαλότητα των δύο ομάδων ξεκίνησε στις αρχές του 20ού αιώνα και συνδέεται με την εργατική ιστορία της περιοχής, καθώς οι δύο σύλλογοι είχαν τις βάσεις τους κοντά στις αποβάθρες του Λονδίνου. Η κόντρα τους ξεπέρασε πολλές φορές τα όρια του αγωνιστικού χώρου, με τα παιχνίδια τους να χαρακτηρίζονται από ένταση, πάθος και μεγάλη αντιπαλότητα στις εξέδρες.Οι αναμετρήσεις Γουέστ Χαμ – Μίλγουολ έχουν μείνει στην ιστορία ως «Dockers Derby» (ντέρμπι των λιμενεργατών), λόγω της κοινής προέλευσης των δύο συλλόγων από τις εργατικές γειτονιές του ανατολικού Λονδίνου. Για δεκαετίες θεωρούνταν από τα πιο δύσκολα παιχνίδια για την αστυνομία στην Αγγλία, εξαιτίας των επεισοδίων που είχαν σημειωθεί ανάμεσα σε οπαδούς.Αγωνιστικά, οι δύο ομάδες δεν έχουν συναντηθεί συχνά τα τελευταία χρόνια, κυρίως λόγω της παρουσίας της Γουέστ Χαμ στην Premier League και της Μίλγουολ στις χαμηλότερες κατηγορίες. Γι’ αυτό και η επιστροφή τους σε επίσημο παιχνίδι μετά από 14 χρόνια δημιούργησε ιδιαίτερη προσμονή στους φιλάθλους.Το πρόσφατο παιχνίδι στο «The Den» είχε όλα τα στοιχεία ενός παραδοσιακού λονδρέζικου ντέρμπι: ένταση, ανατροπές και δυνατά συναισθήματα. Η Μίλγουολ πήρε προβάδισμα 2-0 στο πρώτο ημίχρονο, όμως η Γουέστ Χαμ αντέδρασε στο δεύτερο μέρος και έφυγε με την ισοπαλία, με τον Κωνσταντίνο Μαυροπάνο να γίνεται ο πρωταγωνιστής, πετυχαίνοντας με κεφαλιά το γκολ της ισοφάρισης μπροστά στους εκστασιασμένους φιλάθλους της ομάδας του.