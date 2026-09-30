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100.000 λίρες για μια φανέλα του Μαυροπάνου: Τρελός οπαδός της Γουέστ Χαμ... τα έσκασε λόγω του ιστορικού γκολ με την Μίλγουολ
100.000 λίρες για μια φανέλα του Μαυροπάνου: Τρελός οπαδός της Γουέστ Χαμ... τα έσκασε λόγω του ιστορικού γκολ με την Μίλγουολ
Το εντυπωσιακό ήταν πως δύο οπαδοί έκαναν την ίδια προσφορά με την αμέσως προηγούμενη να είναι 4.200 λίρες - Το παιχνίδι ανάμεσα στις δύο ομάδες του Λονδίνου είναι ένα από τα εχθρικότερα ντέρμπι στην Αγγλία
Ένα απίστευτο ποσό δαπάνησε φίλος της Γουέστ Χαμ για μια φανέλα που έχει πλέον ξεχωριστή θέση στην ιστορία του συλλόγου. Ο οπαδός των «σφυριών» πλήρωσε 99.999,99 λίρες για τη φανέλα που φορούσε ο Κωνσταντίνος Μαυροπάνος στο δραματικό ντέρμπι απέναντι στη Μίλγουολ, όταν ο Έλληνας αμυντικός με κεφαλιά χάρισε την ισοφάριση στην ομάδα του.
Η αναμέτρηση ανάμεσα στους δύο μεγάλους αντιπάλους του Λονδίνου ήταν η πρώτη τους μετά από 14 χρόνια και είχε έντονο χαρακτήρα ντέρμπι. Η Μίλγουολ προηγήθηκε με 2-0 στο πρώτο ημίχρονο, όμως η Γουέστ Χαμ επέστρεψε στο δεύτερο μέρος, με τον Μοχαμαντού Καντέ να μειώνει και τον Μαυροπάνο να διαμορφώνει το τελικό αποτέλεσμα.
Το γκολ του Έλληνα στόπερ μπροστά στους εκδρομείς φίλους της Γουέστ Χαμ προκάλεσε πανηγυρισμούς χωρίς όρια και η φανέλα του αγώνα τέθηκε στη συνέχεια σε δημοπρασία από την επίσημη ιστοσελίδα του συλλόγου.
Το ενδιαφέρον ήταν τεράστιο, με την τελική προσφορά να αγγίζει το αστρονομικό ποσό των 99.999,99 λιρών, ξεπερνώντας κατά πολύ την προηγούμενη κορυφαία προσφορά των 4.200 λιρών.
Μάλιστα, δύο διαφορετικοί φίλοι της Γουέστ Χαμ κατέθεσαν την ίδια προσφορά, όμως η φανέλα κατέληξε στον πρώτο που είχε υποβάλει το ποσό, με το όνομα «Bidder136125».
Η είδηση έγινε viral στα social media, με αρκετούς οπαδούς να δηλώνουν έκπληκτοι από το ποσό. «Δεν υπάρχει περίπτωση κάποιος να πληρώσει 99.999,99 λίρες για τη φανέλα του Μαυροπάνου απέναντι στη Μίλγουολ», έγραψε ένας φίλος της ομάδας, ενώ άλλοι σχολίασαν με χιούμορ ότι «δεν κερδίσαμε καν το παιχνίδι».
Παρά την έκπληξη που προκάλεσε η τιμή, ο Μαυροπάνος έχει εξελιχθεί σε σημαντικό παίκτη για τη Γουέστ Χαμ. Μετά τον υποβιβασμό της ομάδας στην Championship, ο Έλληνας διεθνής αμυντικός έχει ξεκινήσει εντυπωσιακά τη σεζόν, έχοντας ήδη πετύχει τέσσερα γκολ στο πρωτάθλημα και βρίσκεται στην κορυφή των σκόρερ του συλλόγου μαζί με τον Τζάροντ Μπόουεν.
Το ντέρμπι ανάμεσα στη Γουέστ Χαμ και τη Μίλγουολ αποτελεί ένα από τα πιο «καυτά» και ιστορικά αντίπαλα ζευγάρια του αγγλικού ποδοσφαίρου, με βαθιές ρίζες στο ανατολικό Λονδίνο.
Η αναμέτρηση ανάμεσα στους δύο μεγάλους αντιπάλους του Λονδίνου ήταν η πρώτη τους μετά από 14 χρόνια και είχε έντονο χαρακτήρα ντέρμπι. Η Μίλγουολ προηγήθηκε με 2-0 στο πρώτο ημίχρονο, όμως η Γουέστ Χαμ επέστρεψε στο δεύτερο μέρος, με τον Μοχαμαντού Καντέ να μειώνει και τον Μαυροπάνο να διαμορφώνει το τελικό αποτέλεσμα.
Millwall 2-2 West Ham— Nasser (@N10Junn) September 19, 2026
Mavropanos goal
Mavrogoat🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥 pic.twitter.com/w3klINvZgN
Το γκολ του Έλληνα στόπερ μπροστά στους εκδρομείς φίλους της Γουέστ Χαμ προκάλεσε πανηγυρισμούς χωρίς όρια και η φανέλα του αγώνα τέθηκε στη συνέχεια σε δημοπρασία από την επίσημη ιστοσελίδα του συλλόγου.
Το ενδιαφέρον ήταν τεράστιο, με την τελική προσφορά να αγγίζει το αστρονομικό ποσό των 99.999,99 λιρών, ξεπερνώντας κατά πολύ την προηγούμενη κορυφαία προσφορά των 4.200 λιρών.
Think it was not that long ago West Ham fans wanted rid of Mavropanos.— Henry Tomlinson (@HenryTJourno) September 29, 2026
Now TWO people have bid £100k for his shirt... pic.twitter.com/FAeLjc5AlG
Μάλιστα, δύο διαφορετικοί φίλοι της Γουέστ Χαμ κατέθεσαν την ίδια προσφορά, όμως η φανέλα κατέληξε στον πρώτο που είχε υποβάλει το ποσό, με το όνομα «Bidder136125».
Η είδηση έγινε viral στα social media, με αρκετούς οπαδούς να δηλώνουν έκπληκτοι από το ποσό. «Δεν υπάρχει περίπτωση κάποιος να πληρώσει 99.999,99 λίρες για τη φανέλα του Μαυροπάνου απέναντι στη Μίλγουολ», έγραψε ένας φίλος της ομάδας, ενώ άλλοι σχολίασαν με χιούμορ ότι «δεν κερδίσαμε καν το παιχνίδι».
West Ham defender Konstantinos Mavropanos scored his fourth goal of the Championship season against Millwall.— Henry Tomlinson (@HenryTJourno) September 19, 2026
If he continues at that silly rate, he will finish the campaign with 26 goals.
But surely he will crack double digits? pic.twitter.com/5iVSrX682B
Παρά την έκπληξη που προκάλεσε η τιμή, ο Μαυροπάνος έχει εξελιχθεί σε σημαντικό παίκτη για τη Γουέστ Χαμ. Μετά τον υποβιβασμό της ομάδας στην Championship, ο Έλληνας διεθνής αμυντικός έχει ξεκινήσει εντυπωσιακά τη σεζόν, έχοντας ήδη πετύχει τέσσερα γκολ στο πρωτάθλημα και βρίσκεται στην κορυφή των σκόρερ του συλλόγου μαζί με τον Τζάροντ Μπόουεν.
Το ντέρμπι ανάμεσα στη Γουέστ Χαμ και τη Μίλγουολ αποτελεί ένα από τα πιο «καυτά» και ιστορικά αντίπαλα ζευγάρια του αγγλικού ποδοσφαίρου, με βαθιές ρίζες στο ανατολικό Λονδίνο.
Η ιστορία του ντέρμπι Γουέστ Χαμ - Μίλγουολ
Η αντιπαλότητα των δύο ομάδων ξεκίνησε στις αρχές του 20ού αιώνα και συνδέεται με την εργατική ιστορία της περιοχής, καθώς οι δύο σύλλογοι είχαν τις βάσεις τους κοντά στις αποβάθρες του Λονδίνου. Η κόντρα τους ξεπέρασε πολλές φορές τα όρια του αγωνιστικού χώρου, με τα παιχνίδια τους να χαρακτηρίζονται από ένταση, πάθος και μεγάλη αντιπαλότητα στις εξέδρες.
Οι αναμετρήσεις Γουέστ Χαμ – Μίλγουολ έχουν μείνει στην ιστορία ως «Dockers Derby» (ντέρμπι των λιμενεργατών), λόγω της κοινής προέλευσης των δύο συλλόγων από τις εργατικές γειτονιές του ανατολικού Λονδίνου. Για δεκαετίες θεωρούνταν από τα πιο δύσκολα παιχνίδια για την αστυνομία στην Αγγλία, εξαιτίας των επεισοδίων που είχαν σημειωθεί ανάμεσα σε οπαδούς.
Αγωνιστικά, οι δύο ομάδες δεν έχουν συναντηθεί συχνά τα τελευταία χρόνια, κυρίως λόγω της παρουσίας της Γουέστ Χαμ στην Premier League και της Μίλγουολ στις χαμηλότερες κατηγορίες. Γι’ αυτό και η επιστροφή τους σε επίσημο παιχνίδι μετά από 14 χρόνια δημιούργησε ιδιαίτερη προσμονή στους φιλάθλους.
Το πρόσφατο παιχνίδι στο «The Den» είχε όλα τα στοιχεία ενός παραδοσιακού λονδρέζικου ντέρμπι: ένταση, ανατροπές και δυνατά συναισθήματα. Η Μίλγουολ πήρε προβάδισμα 2-0 στο πρώτο ημίχρονο, όμως η Γουέστ Χαμ αντέδρασε στο δεύτερο μέρος και έφυγε με την ισοπαλία, με τον Κωνσταντίνο Μαυροπάνο να γίνεται ο πρωταγωνιστής, πετυχαίνοντας με κεφαλιά το γκολ της ισοφάρισης μπροστά στους εκστασιασμένους φιλάθλους της ομάδας του.
Οι αναμετρήσεις Γουέστ Χαμ – Μίλγουολ έχουν μείνει στην ιστορία ως «Dockers Derby» (ντέρμπι των λιμενεργατών), λόγω της κοινής προέλευσης των δύο συλλόγων από τις εργατικές γειτονιές του ανατολικού Λονδίνου. Για δεκαετίες θεωρούνταν από τα πιο δύσκολα παιχνίδια για την αστυνομία στην Αγγλία, εξαιτίας των επεισοδίων που είχαν σημειωθεί ανάμεσα σε οπαδούς.
Αγωνιστικά, οι δύο ομάδες δεν έχουν συναντηθεί συχνά τα τελευταία χρόνια, κυρίως λόγω της παρουσίας της Γουέστ Χαμ στην Premier League και της Μίλγουολ στις χαμηλότερες κατηγορίες. Γι’ αυτό και η επιστροφή τους σε επίσημο παιχνίδι μετά από 14 χρόνια δημιούργησε ιδιαίτερη προσμονή στους φιλάθλους.
Το πρόσφατο παιχνίδι στο «The Den» είχε όλα τα στοιχεία ενός παραδοσιακού λονδρέζικου ντέρμπι: ένταση, ανατροπές και δυνατά συναισθήματα. Η Μίλγουολ πήρε προβάδισμα 2-0 στο πρώτο ημίχρονο, όμως η Γουέστ Χαμ αντέδρασε στο δεύτερο μέρος και έφυγε με την ισοπαλία, με τον Κωνσταντίνο Μαυροπάνο να γίνεται ο πρωταγωνιστής, πετυχαίνοντας με κεφαλιά το γκολ της ισοφάρισης μπροστά στους εκστασιασμένους φιλάθλους της ομάδας του.
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