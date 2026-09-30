Η ιστορική Μπορντό πουλήθηκε για ένα ευρώ σε αγγλικό επενδυτικό fund
Η ιστορική Μπορντό πουλήθηκε για ένα ευρώ σε αγγλικό επενδυτικό fund
Η ομάδα έχει κατρακυλήσει αγωνιστικά και πλέον βρίσκεται στην έκτη κατηγορία του γαλλικού ποδοσφαίρου
Ιστορική ημέρα για τη Μπορντό. Ο περίφημος γαλλικός σύλλογος άλλαξε χέρια και πουλήθηκε αντί της συμβολικής τιμής του ενός ευρώ στο αγγλικό επενδυτικό fund Park Bench.
Η Μπορντό έχει ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ και πλέον έχει κατρακυλήσει αγωνιστικά. Τη φετινή χρονιά παίζει στη Regional 1, που είναι η έκτη κατηγορία του γαλλικού ποδοσφαίρου.
Η αλλαγή σελίδας, ωστόσο, ήρθε με το αγγλικό fund να παίρνει τον σύλλογο από τον Ζεράρ Λόπεζ, που είχε αγοράσει το κλαμπ τον Ιούνιο του 2021. Φέτος, τον Ιούλιο, η Μπορντό υποβιβάστηκε από τις επαγγελματικές κατηγορίες μια και δεν μπόρεσε να παρουσιάσει τον απαραίτητο φάκελο προκειμένου να αγωνιστεί σε αυτές.
Οι νέοι ιδιοκτήτες έχουν δεσμευτεί να αναλάβουν τα όποια χρέη αλλά και να επενδύσουν ένα ποσό κοντά στα 18 εκατομμύρια για να επιστρέψει η ομάδα στην πρώτη κατηγορία.
Η Μπορντό έχει ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ και πλέον έχει κατρακυλήσει αγωνιστικά. Τη φετινή χρονιά παίζει στη Regional 1, που είναι η έκτη κατηγορία του γαλλικού ποδοσφαίρου.
Η αλλαγή σελίδας, ωστόσο, ήρθε με το αγγλικό fund να παίρνει τον σύλλογο από τον Ζεράρ Λόπεζ, που είχε αγοράσει το κλαμπ τον Ιούνιο του 2021. Φέτος, τον Ιούλιο, η Μπορντό υποβιβάστηκε από τις επαγγελματικές κατηγορίες μια και δεν μπόρεσε να παρουσιάσει τον απαραίτητο φάκελο προκειμένου να αγωνιστεί σε αυτές.
Οι νέοι ιδιοκτήτες έχουν δεσμευτεί να αναλάβουν τα όποια χρέη αλλά και να επενδύσουν ένα ποσό κοντά στα 18 εκατομμύρια για να επιστρέψει η ομάδα στην πρώτη κατηγορία.
Le FC Girondins de Bordeaux annonce la signature d’un accord de cession entre la société de Gérard Lopez, actuelle propriétaire du club, et Park Bench.— FC Girondins de Bordeaux (@girondins) September 30, 2026
Cette opération est conclue pour un euro symbolique avec reprise des dettes. Dans le cadre de la procédure légale de reprise,… pic.twitter.com/vSFaxEPOzE
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