Η ιστορική Μπορντό πουλήθηκε για ένα ευρώ σε αγγλικό επενδυτικό fund
SPORTS
Μπορντό Γαλλία

Η ιστορική Μπορντό πουλήθηκε για ένα ευρώ σε αγγλικό επενδυτικό fund

Η ομάδα έχει κατρακυλήσει αγωνιστικά και πλέον βρίσκεται στην έκτη κατηγορία του γαλλικού ποδοσφαίρου

Η ιστορική Μπορντό πουλήθηκε για ένα ευρώ σε αγγλικό επενδυτικό fund
Ιστορική ημέρα για τη Μπορντό. Ο περίφημος γαλλικός σύλλογος άλλαξε χέρια και πουλήθηκε αντί της συμβολικής τιμής του ενός ευρώ στο αγγλικό επενδυτικό fund Park Bench. 

Η Μπορντό έχει ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ και πλέον έχει κατρακυλήσει αγωνιστικά. Τη φετινή χρονιά παίζει στη Regional 1, που είναι η έκτη κατηγορία του γαλλικού ποδοσφαίρου. 

Η αλλαγή σελίδας, ωστόσο, ήρθε με το αγγλικό fund να παίρνει τον σύλλογο από τον Ζεράρ Λόπεζ, που είχε αγοράσει το κλαμπ τον Ιούνιο του 2021. Φέτος, τον Ιούλιο, η Μπορντό υποβιβάστηκε από τις επαγγελματικές κατηγορίες μια και δεν μπόρεσε να παρουσιάσει τον απαραίτητο φάκελο προκειμένου να αγωνιστεί σε αυτές. 

Οι νέοι ιδιοκτήτες έχουν δεσμευτεί να αναλάβουν τα όποια χρέη αλλά και να επενδύσουν ένα ποσό κοντά στα 18 εκατομμύρια για να επιστρέψει η ομάδα στην πρώτη κατηγορία.

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