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Τουρκία: Ισχυρές βροχοπτώσεις προκαλούν πλημμύρες και προβλήματα στον Σαγγάριο
Τουρκία: Ισχυρές βροχοπτώσεις προκαλούν πλημμύρες και προβλήματα στον Σαγγάριο
Τις τελευταίες 24 ώρες έπεσε βροχή 27 ετών: Ο δήμαρχος του Σαγγάριου, Γιουσούφ Αλεμντάρ, δήλωσε ότι σε διαφορετικά σημεία της πόλης έπεσαν 120 έως 150 κιλά βροχής ανά τετραγωνικό μέτρο
Ισχυρές βροχοπτώσεις εδώ και δύο ημέρες προκάλεσαν πλημμύρες, υπερχειλίσεις ρεμάτων και προβλήματα στις μετακινήσεις στην επαρχία του Σαγγάριου, στη βορειοδυτική Τουρκία. Σε ορισμένες περιοχές καταγράφηκαν περισσότερα από 100 χιλιοστά βροχής ανά τετραγωνικό μέτρο, ενώ τέσσερις άνθρωποι που είχαν εγκλωβιστεί από τα νερά διασώθηκαν.
Οι έντονες βροχοπτώσεις προκάλεσαν υπερχειλίσεις ρεμάτων, με δρόμους να υποχωρούν και κατοικίες, καταστήματα και καλλιέργειες να πλημμυρίζουν. Η κυκλοφορία σε ορισμένους δρόμους γίνεται με εκσκαφείς και τρακτέρ.
Συνολικά 560 εργαζόμενοι και 225 οχήματα επιχειρούν στις πληγείσες περιοχές.
Το υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε ότι τέσσερις άνθρωποι, που είχαν εγκλωβιστεί, διασώθηκαν από συνεργεία της Υπηρεσίας Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών (ΑFAD) και της Ακτοφυλακής και μεταφέρθηκαν σε ασφαλές σημείο.
Ισχυρές βροχές προκάλεσαν πλημμύρες και στα Μουδανιά, της Προύσας, όπου πλημμύρισαν σπίτια και καταστήματα. Συνεργεία διέσωσαν μητέρα με τρία παιδιά και έναν σκύλο. Στην περιοχή Καντί του Ορχανελί καταγράφηκε επίσης κατάρρευση τμήματος τοίχου πλίνθινου σπιτιού.
Οι έντονες βροχοπτώσεις προκάλεσαν υπερχειλίσεις ρεμάτων, με δρόμους να υποχωρούν και κατοικίες, καταστήματα και καλλιέργειες να πλημμυρίζουν. Η κυκλοφορία σε ορισμένους δρόμους γίνεται με εκσκαφείς και τρακτέρ.
Συνολικά 560 εργαζόμενοι και 225 οχήματα επιχειρούν στις πληγείσες περιοχές.
Sultanbeyli'de yağmur sonrası yol çöktü, sürücü mahsur kaldı— Halk TV (@halktvcomtr) September 30, 2026
Seyir halindeki otomobilin tekerleği çöken kısma saplandı.
Otomobil sürücüsü ve yolcu, aracın devrilmemesi için kapısına çıkıp ağırlık oluşturdu. pic.twitter.com/IkukZboZyF
«27 χρόνια βροχής μέσα σε 24 ώρες»Ο δήμαρχος του Σαγγάριου, Γιουσούφ Αλεμντάρ, δήλωσε ότι σε διαφορετικά σημεία της πόλης έπεσαν 120 έως 150 κιλά βροχής ανά τετραγωνικό μέτρο. «Τις τελευταίες 24 ώρες έπεσε βροχή 27 ετών. Την τελευταία φορά που είχαμε δει τέτοια βροχή ήταν το 1999. Πρόκειται για πολύ σοβαρή βροχόπτωση».
Το υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε ότι τέσσερις άνθρωποι, που είχαν εγκλωβιστεί, διασώθηκαν από συνεργεία της Υπηρεσίας Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών (ΑFAD) και της Ακτοφυλακής και μεταφέρθηκαν σε ασφαλές σημείο.
Ισχυρές βροχές προκάλεσαν πλημμύρες και στα Μουδανιά, της Προύσας, όπου πλημμύρισαν σπίτια και καταστήματα. Συνεργεία διέσωσαν μητέρα με τρία παιδιά και έναν σκύλο. Στην περιοχή Καντί του Ορχανελί καταγράφηκε επίσης κατάρρευση τμήματος τοίχου πλίνθινου σπιτιού.
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