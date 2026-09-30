Το ερευνητικό πρόγραμμα του UNIC Athens μετατρέπει το campus του Ελληνικού σε ένα ζωντανό πεδίο έρευνας, όπου Τεχνητή Νοημοσύνη, Βιοτεχνολογία και βιολογικά δεδομένα συναντώνται, ανοίγοντας νέους δρόμους για την υγεία, την ευημερία και φυσικά, την επιστήμη.
Η Βιλερμπάν στο πούλμαν της έχει κρεβάτια για να μπορούν να κοιμούνται οι παίκτες, δείτε βίντεο
Η Βιλερμπάν στο πούλμαν της έχει κρεβάτια για να μπορούν να κοιμούνται οι παίκτες, δείτε βίντεο
Η ομάδα του Τόνι Πάρκερ βρίσκεται στην Αθήνα προκειμένου να αντιμετωπίσει σήμερα (30/9) τον Παναθηναϊκό για τη Euroleague
Η Βιλερμπάν δίνει την δυνατότητα στους παίκτες της αν θέλουν να κοιμηθούν μέσα στο πούλμαν και μάλιστα με άνεση.
Αυτό συμβαίνει γιατί η γαλλική ομάδα μέσα στο λεωφορείο της έχει τοποθετήσει και κρεβάτια. Με αποτέλεσμα όταν το επιθυμούν οι παίκτες του Τόνι Πάρκερ να μπορούν ακόμα και να κοιμηθούν κατά τη διάρκεια των μετακινήσεων.
Η αποστολή της Βιλερμπάν, όπως είναι γνωστό, βρίσκεται στην Αθήνα, καθώς σήμερα Τετάρτη (30/9) αντιμετωπίζει τον Παναθηναϊκό (21:15) για τη 2η αγωνιστική της Euroleague.
Αυτό συμβαίνει γιατί η γαλλική ομάδα μέσα στο λεωφορείο της έχει τοποθετήσει και κρεβάτια. Με αποτέλεσμα όταν το επιθυμούν οι παίκτες του Τόνι Πάρκερ να μπορούν ακόμα και να κοιμηθούν κατά τη διάρκεια των μετακινήσεων.
Η αποστολή της Βιλερμπάν, όπως είναι γνωστό, βρίσκεται στην Αθήνα, καθώς σήμερα Τετάρτη (30/9) αντιμετωπίζει τον Παναθηναϊκό (21:15) για τη 2η αγωνιστική της Euroleague.
View this post on Instagram
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα