Η Βιλερμπάν στο πούλμαν της έχει κρεβάτια για να μπορούν να κοιμούνται οι παίκτες, δείτε βίντεο
SPORTS
Τόνι Πάρκερ Βιλερμπάν Euroleague

Η Βιλερμπάν στο πούλμαν της έχει κρεβάτια για να μπορούν να κοιμούνται οι παίκτες, δείτε βίντεο

Η ομάδα του Τόνι Πάρκερ βρίσκεται στην Αθήνα προκειμένου να αντιμετωπίσει σήμερα (30/9) τον Παναθηναϊκό για τη Euroleague

Η Βιλερμπάν στο πούλμαν της έχει κρεβάτια για να μπορούν να κοιμούνται οι παίκτες, δείτε βίντεο
Η Βιλερμπάν δίνει την δυνατότητα στους παίκτες της αν θέλουν να κοιμηθούν μέσα στο πούλμαν και μάλιστα με άνεση. 

Αυτό συμβαίνει γιατί η γαλλική ομάδα μέσα στο λεωφορείο της έχει τοποθετήσει και κρεβάτια. Με αποτέλεσμα όταν το επιθυμούν οι παίκτες του Τόνι Πάρκερ να μπορούν ακόμα και να κοιμηθούν κατά τη διάρκεια των μετακινήσεων. 

Η αποστολή της Βιλερμπάν, όπως είναι γνωστό, βρίσκεται στην Αθήνα, καθώς σήμερα Τετάρτη (30/9) αντιμετωπίζει τον Παναθηναϊκό (21:15) για τη 2η αγωνιστική της Euroleague. 

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