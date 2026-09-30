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Χειροπέδες σε μέλη συμμορίας που άρπαζε αλυσίδες από πεζούς σε Κηφισιά και Μαρούσι
Χειροπέδες σε μέλη συμμορίας που άρπαζε αλυσίδες από πεζούς σε Κηφισιά και Μαρούσι
Για την υπόθεση συνελήφθησαν δύο αλλοδαποί 17 και 19 ετών - Εξιχνιάστηκαν 6 περιπτώσεις
Συμμορία που είχε βάλει στο στόχαστρο πολίτες σε Κηφισιά και Μαρούσι, αρπάζοντας με τη χρήση βίας αλυσίδες από τον λαιμό, εξαρθρώθηκε από τους αστυνομικούς. Για την υπόθεση συνελήφθησαν δύο νεαροί, ενώ ακόμη ένα άτομο έχει ταυτοποιηθεί και αναζητείται.
Οι δύο συλληφθέντες είναι αλλοδαποί 17 και 19 ετών, και σύμφωνα με την έρευνα είχαν συστήσει εγκληματική ομάδα με σκοπό τον παράνομο πορισμό εισοδήματος μέσω ληστειών.
Η υπόθεση αποκαλύφθηκε το βράδυ της 23ης Σεπτεμβρίου, όταν αστυνομικοί που πραγματοποιούσαν περιπολία στην περιοχή της Κηφισιάς, εντόπισαν τους δύο νεαρούς και τους έκριναν ύποπτους.
Οι αστυνομικοί τους κάλεσαν για έλεγχο, ωστόσο, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, οι δύο νεαροί αρνήθηκαν να συμμορφωθούν στις υποδείξεις και οδηγήθηκαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κηφισιάς.
Από την έρευνα που ακολούθησε προέκυψε, ότι είχαν συστήσει ομάδα η οποία προχωρούσε κατ’ εξακολούθηση σε ληστείες, αρπάζοντας με τη χρήση βίας αλυσίδες λαιμού από πολίτες.
Από την έρευνα των αστυνομικών έχουν μέχρι στιγμής εξιχνιαστεί έξι περιπτώσεις ληστειών που αποδίδονται στην ομάδα. Σε βάρος των δύο συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για εγκληματική ομάδα που διέπραττε κατ’ εξακολούθηση ληστείες, καθώς και για απείθεια.
Παράλληλα, οι αστυνομικές αρχές έχουν ταυτοποιήσει ακόμη ένα άτομο που φέρεται να συμμετείχε στην ομάδα και το οποίο αναζητείται.
Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.
Οι δύο συλληφθέντες είναι αλλοδαποί 17 και 19 ετών, και σύμφωνα με την έρευνα είχαν συστήσει εγκληματική ομάδα με σκοπό τον παράνομο πορισμό εισοδήματος μέσω ληστειών.
Η υπόθεση αποκαλύφθηκε το βράδυ της 23ης Σεπτεμβρίου, όταν αστυνομικοί που πραγματοποιούσαν περιπολία στην περιοχή της Κηφισιάς, εντόπισαν τους δύο νεαρούς και τους έκριναν ύποπτους.
Οι αστυνομικοί τους κάλεσαν για έλεγχο, ωστόσο, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, οι δύο νεαροί αρνήθηκαν να συμμορφωθούν στις υποδείξεις και οδηγήθηκαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κηφισιάς.
Από την έρευνα που ακολούθησε προέκυψε, ότι είχαν συστήσει ομάδα η οποία προχωρούσε κατ’ εξακολούθηση σε ληστείες, αρπάζοντας με τη χρήση βίας αλυσίδες λαιμού από πολίτες.
Από την έρευνα των αστυνομικών έχουν μέχρι στιγμής εξιχνιαστεί έξι περιπτώσεις ληστειών που αποδίδονται στην ομάδα. Σε βάρος των δύο συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για εγκληματική ομάδα που διέπραττε κατ’ εξακολούθηση ληστείες, καθώς και για απείθεια.
Παράλληλα, οι αστυνομικές αρχές έχουν ταυτοποιήσει ακόμη ένα άτομο που φέρεται να συμμετείχε στην ομάδα και το οποίο αναζητείται.
Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.
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