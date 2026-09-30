Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς έφυγε με ελικόπτερο από την προπόνηση των Σίξερς, δείτε βίντεο
Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς έφυγε με ελικόπτερο από την προπόνηση των Σίξερς, δείτε βίντεο
Ο 42χρονος σταρ του NBA έχει ξεκινήσει τις προπονήσεις του με τη νέα του ομάδα στη Φιλαδέλφεια
Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς έχει ξεκινήσει τις προπονήσεις του με τη νέα του ομάδα και τους νέους του συμπαίκτες στη Φιλαδέλφεια.
Σε μια σεζόν που οι Σίξερς είναι μια ομάδα που όλοι θέλουν να δουν. Με την προσθήκη του ΛεΜπρόν Τζέιμς, του Τζέιλεν Μπράουν συν τους Τζοέλ Εμπίντ, Ταϊρίς Μάξεϊ μεταξύ άλλων, φαντάζουν ως ένα από τα φαβορί για σπουδαία πράγματα.
Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς βέβαια δεν είναι απλά ένας παίκτης στο ρόστερ αλλά ένας σταρ. Και ο τρόπος που αποχώρησε από τις εγκαταστάσεις των Σίξερς μετά την προπόνηση δεν ήταν... απλός.
Σύμφωνα με όσα μεταδίδονται στις ΗΠΑ, ο ΛεΜπρόν Τζέιμς έφυγε με ελικόπτερο με προορισμό το σπίτι του στη Νέα Υόρκη. Η απόσταση που χωρίζει τη Φιλαδέλφεια με τη Νέα Υόρκη είναι λίγο πάνω από 150 χιλιόμετρα. Με το αυτοκίνητο υπολογίζεται πως χρειάζονται 1,5 με δύο ώρες ενώ με το ελικόπτερο 40-45 λεπτά.
Δεν έχει γίνει ακόμα γνωστό αν αυτό θα συμβαίνει μετά από κάθε προπόνηση της ομάδας των Σίξερς. Πρώτο ματς για τη regular season στο NBA για τη Φιλαδέλφεια είναι στη... Νέα Υόρκη στις 21 Οκτωβρίου.
Σε μια σεζόν που οι Σίξερς είναι μια ομάδα που όλοι θέλουν να δουν. Με την προσθήκη του ΛεΜπρόν Τζέιμς, του Τζέιλεν Μπράουν συν τους Τζοέλ Εμπίντ, Ταϊρίς Μάξεϊ μεταξύ άλλων, φαντάζουν ως ένα από τα φαβορί για σπουδαία πράγματα.
Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς βέβαια δεν είναι απλά ένας παίκτης στο ρόστερ αλλά ένας σταρ. Και ο τρόπος που αποχώρησε από τις εγκαταστάσεις των Σίξερς μετά την προπόνηση δεν ήταν... απλός.
Σύμφωνα με όσα μεταδίδονται στις ΗΠΑ, ο ΛεΜπρόν Τζέιμς έφυγε με ελικόπτερο με προορισμό το σπίτι του στη Νέα Υόρκη. Η απόσταση που χωρίζει τη Φιλαδέλφεια με τη Νέα Υόρκη είναι λίγο πάνω από 150 χιλιόμετρα. Με το αυτοκίνητο υπολογίζεται πως χρειάζονται 1,5 με δύο ώρες ενώ με το ελικόπτερο 40-45 λεπτά.
Δεν έχει γίνει ακόμα γνωστό αν αυτό θα συμβαίνει μετά από κάθε προπόνηση της ομάδας των Σίξερς. Πρώτο ματς για τη regular season στο NBA για τη Φιλαδέλφεια είναι στη... Νέα Υόρκη στις 21 Οκτωβρίου.
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