Καρέτσας: Γερμανικό δημοσίευμα αποκαλύπτει αίτημα της Ντόρτμουντ για διαχείριση του Έλληνα άσου
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UEFA Nations League Μπορούσια Ντόρτμουντ Εθνική ποδοσφαίρου Κωνσταντίνος Καρέτσας

Καρέτσας: Γερμανικό δημοσίευμα αποκαλύπτει αίτημα της Ντόρτμουντ για διαχείριση του Έλληνα άσου

Όπως αναφέρει η ιστοσελίδα Ruhr Nachrichten, η γερμανική ομάδα μετά και την περιπέτεια της υγείας του θέλει να μην επιβαρυθνεί στα δύο επόμενα ματς της Εθνικής, όσο επιβαρύνθηκε στα δύο πρώτα

Καρέτσας: Γερμανικό δημοσίευμα αποκαλύπτει αίτημα της Ντόρτμουντ για διαχείριση του Έλληνα άσου
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Η Εθνική ποδοσφαίρου έκανε εντυπωσιακή εκκίνηση στο Nations League με τις δύο εκτός έδρας σε Σερβία και Γερμανία και πλέον ετοιμάζεται για τις δύο μεγάλες μάχες στην Τούμπα (sold out και τα δύο ματς) με Ολλανδία (1/10) και Γερμανία (4/10).

Από τους βασικούς πρωταγωνιστές της γαλανόλευκης ο Κωνσταντίνος Καρέτσας, ο οποίος όμως βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος και στη Γερμανία, με την ιστοσελίδα Ruhr Nachrichten να αποκαλύπτει τις... ανησυχίες της Μπορούσια Ντόρτμουντ.

Ο σύλλογος της Βεστφαλίας έκανε μια μεγάλη επένδυση το καλοκαίρι για να τον αποκτήσει από τη Γκενκ και μετά την περιπέτεια που πέρασε στον αγώνα με τη Βιγιαρεάλ (αισθάνθηκε αδιαθεσία και αποχώρησε), η Μπορούσια θέλει από το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα να υπάρχει μια διαχείριση στον χρόνο συμμετοχής του.

Ο Καρέτσας στο Βελιγράδι αγωνίστηκε για σχεδόν 75 λεπτά, ενώ στο Άουγκσμπουργκ  κόντρα στη Γερμανία ήταν στο γήπεδο σ' όλο το ματς.

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