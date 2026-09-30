Καρέτσας: Γερμανικό δημοσίευμα αποκαλύπτει αίτημα της Ντόρτμουντ για διαχείριση του Έλληνα άσου
Καρέτσας: Γερμανικό δημοσίευμα αποκαλύπτει αίτημα της Ντόρτμουντ για διαχείριση του Έλληνα άσου
Όπως αναφέρει η ιστοσελίδα Ruhr Nachrichten, η γερμανική ομάδα μετά και την περιπέτεια της υγείας του θέλει να μην επιβαρυθνεί στα δύο επόμενα ματς της Εθνικής, όσο επιβαρύνθηκε στα δύο πρώτα
Η Εθνική ποδοσφαίρου έκανε εντυπωσιακή εκκίνηση στο Nations League με τις δύο εκτός έδρας σε Σερβία και Γερμανία και πλέον ετοιμάζεται για τις δύο μεγάλες μάχες στην Τούμπα (sold out και τα δύο ματς) με Ολλανδία (1/10) και Γερμανία (4/10).
Από τους βασικούς πρωταγωνιστές της γαλανόλευκης ο Κωνσταντίνος Καρέτσας, ο οποίος όμως βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος και στη Γερμανία, με την ιστοσελίδα Ruhr Nachrichten να αποκαλύπτει τις... ανησυχίες της Μπορούσια Ντόρτμουντ.
Ο σύλλογος της Βεστφαλίας έκανε μια μεγάλη επένδυση το καλοκαίρι για να τον αποκτήσει από τη Γκενκ και μετά την περιπέτεια που πέρασε στον αγώνα με τη Βιγιαρεάλ (αισθάνθηκε αδιαθεσία και αποχώρησε), η Μπορούσια θέλει από το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα να υπάρχει μια διαχείριση στον χρόνο συμμετοχής του.
Ο Καρέτσας στο Βελιγράδι αγωνίστηκε για σχεδόν 75 λεπτά, ενώ στο Άουγκσμπουργκ κόντρα στη Γερμανία ήταν στο γήπεδο σ' όλο το ματς.
Από τους βασικούς πρωταγωνιστές της γαλανόλευκης ο Κωνσταντίνος Καρέτσας, ο οποίος όμως βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος και στη Γερμανία, με την ιστοσελίδα Ruhr Nachrichten να αποκαλύπτει τις... ανησυχίες της Μπορούσια Ντόρτμουντ.
Ο σύλλογος της Βεστφαλίας έκανε μια μεγάλη επένδυση το καλοκαίρι για να τον αποκτήσει από τη Γκενκ και μετά την περιπέτεια που πέρασε στον αγώνα με τη Βιγιαρεάλ (αισθάνθηκε αδιαθεσία και αποχώρησε), η Μπορούσια θέλει από το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα να υπάρχει μια διαχείριση στον χρόνο συμμετοχής του.
Ο Καρέτσας στο Βελιγράδι αγωνίστηκε για σχεδόν 75 λεπτά, ενώ στο Άουγκσμπουργκ κόντρα στη Γερμανία ήταν στο γήπεδο σ' όλο το ματς.
👏 Konstantinos #Karetsas hinterlässt gegen Deutschland mächtig Eindruck. Warum der #BVB beim 18-Jährigen jetzt trotzdem nichts dem Zufall überlassen will.https://t.co/W66ZUOWhWH— Ruhr Nachrichten BVB (@RNBVB) September 30, 2026
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα