Καρέτσας: Γερμανικό δημοσίευμα αποκαλύπτει αίτημα της Ντόρτμουντ για διαχείριση του Έλληνα άσου

Όπως αναφέρει η ιστοσελίδα Ruhr Nachrichten, η γερμανική ομάδα μετά και την περιπέτεια της υγείας του θέλει να μην επιβαρυθνεί στα δύο επόμενα ματς της Εθνικής, όσο επιβαρύνθηκε στα δύο πρώτα