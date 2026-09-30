Ο Κάσπερ Σμάιχελ δυσκολεύεται μετά την αποχώρηση του: «Δεν έφυγα με τους δικούς μου όρους, είμαι οδηγός για τα παιδιά μου πλέον»
Ο Κάσπερ Σμάιχελ δυσκολεύεται μετά την αποχώρηση του: «Δεν έφυγα με τους δικούς μου όρους, είμαι οδηγός για τα παιδιά μου πλέον»
Ο άλλοτε διεθνής Δανός τερματοφύλακας μίλησε για το πως περνά τον χρόνο του μακριά από τα γήπεδα
Ο Κάσπερ Σμάιχελ αποχώρησε από την ενεργό δράση πριν από τέσσερις μήνες. Ο άλλοτε διεθνής Δανός τερματοφύλακας είχε φτάσει μεν τα 39 αλλά δεν είχε στα πλάνα του να μη φορέσει ξανά τα γάντια του.
Τελικά ο τραυματισμός στον ώμο φάνηκε αξεπέραστο εμπόδιο και ο Σμάιχελ ανακοίνωσε τον περασμένο Μάιο πως εγκαταλείπει το ποδόσφαιρο.
Σύμφωνα με τη Sun, ο άλλοτε διεθνής Δανός πορτιέρε προσπαθεί να προσαρμοστεί στη νέα πραγματικότητα: «Έχω τρία παιδιά. Ουσιαστικά, εργάζομαι ως οδηγός Uber με πλήρες ωράριο. Είναι μια παράξενη μετάβαση. Δεν ήμουν προετοιμασμένος γι’ αυτήν. Η ζωή φέρνει τέτοιες καταστάσεις και εγώ προσπαθώ να προσαρμοστώ.
Παρακολουθώ κάποια σεμινάρια, έχω κάποιες παρουσίες στην τηλεόραση και μεταφέρω τα παιδιά στις δραστηριότητές τους».
Ο Σμάιχελ έπαιξε για περίπου 20 χρόνια σε υψηλό επίπεδο και φόρεσε, μεταξύ άλλων, τη φανέλα των Μάντσεστερ Σίτι, Λιντς, Κόβεντρι, Λέστερ, Νις, Άντερλεχτ και Σέλτικ.
«Επειδή δεν αποσύρθηκα με τους δικούς μου όρους, διατηρώ ακόμα το ανταγωνιστικό μου πνεύμα. Θα ήθελα να αναλάβω ρόλο προπονητή, να γίνω προπονητής ποδοσφαίρου ή να κατέχω κάποια ανώτερη θέση σε ένα σύλλογο. Η φλόγα μέσα μου καίει ακόμα δυνατά.
Δεν απολαμβάνω ιδιαίτερα τη διαδικασία απόκτησης των διπλωμάτων προπονητικής, αλλά είναι απαραίτητο να τα έχεις. Όταν όμως βρίσκομαι στο γήπεδο προπονώντας ή βοηθώντας νεαρούς παίκτες που κάνουν τα πρώτα τους βήματα, τότε πραγματικά το απολαμβάνω.
Σε όλη μου τη ζωή είχα συνηθίσει να υπάρχει η απαίτηση για υψηλή απόδοση και αυτό μου έδινε ώθηση».
Τελικά ο τραυματισμός στον ώμο φάνηκε αξεπέραστο εμπόδιο και ο Σμάιχελ ανακοίνωσε τον περασμένο Μάιο πως εγκαταλείπει το ποδόσφαιρο.
Σύμφωνα με τη Sun, ο άλλοτε διεθνής Δανός πορτιέρε προσπαθεί να προσαρμοστεί στη νέα πραγματικότητα: «Έχω τρία παιδιά. Ουσιαστικά, εργάζομαι ως οδηγός Uber με πλήρες ωράριο. Είναι μια παράξενη μετάβαση. Δεν ήμουν προετοιμασμένος γι’ αυτήν. Η ζωή φέρνει τέτοιες καταστάσεις και εγώ προσπαθώ να προσαρμοστώ.
Παρακολουθώ κάποια σεμινάρια, έχω κάποιες παρουσίες στην τηλεόραση και μεταφέρω τα παιδιά στις δραστηριότητές τους».
Ο Σμάιχελ έπαιξε για περίπου 20 χρόνια σε υψηλό επίπεδο και φόρεσε, μεταξύ άλλων, τη φανέλα των Μάντσεστερ Σίτι, Λιντς, Κόβεντρι, Λέστερ, Νις, Άντερλεχτ και Σέλτικ.
«Επειδή δεν αποσύρθηκα με τους δικούς μου όρους, διατηρώ ακόμα το ανταγωνιστικό μου πνεύμα. Θα ήθελα να αναλάβω ρόλο προπονητή, να γίνω προπονητής ποδοσφαίρου ή να κατέχω κάποια ανώτερη θέση σε ένα σύλλογο. Η φλόγα μέσα μου καίει ακόμα δυνατά.
Δεν απολαμβάνω ιδιαίτερα τη διαδικασία απόκτησης των διπλωμάτων προπονητικής, αλλά είναι απαραίτητο να τα έχεις. Όταν όμως βρίσκομαι στο γήπεδο προπονώντας ή βοηθώντας νεαρούς παίκτες που κάνουν τα πρώτα τους βήματα, τότε πραγματικά το απολαμβάνω.
Σε όλη μου τη ζωή είχα συνηθίσει να υπάρχει η απαίτηση για υψηλή απόδοση και αυτό μου έδινε ώθηση».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα