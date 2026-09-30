Η Ρίο Άβε θέλει τον Βάσκο Σεάμπρα για προπονητή στη θέση του Συλαϊδόπουλου
SPORTS
Σωτήρης Συλαϊδόπουλος Ρίο Άβε

Η Ρίο Άβε θέλει τον Βάσκο Σεάμπρα για προπονητή στη θέση του Συλαϊδόπουλου

Την αποκάλυψη έκανε ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, η Ρίο Άβε έχει ξεκινήσει με πέντε ήττες σε επτά παιχνίδια στο πρωτάθλημα Πορτογαλίας

Η Ρίο Άβε θέλει τον Βάσκο Σεάμπρα για προπονητή στη θέση του Συλαϊδόπουλου
Ο Σωτήρης Συλαϊδόπουλος είναι πολύ πιθανό να αποχωρήσει από τον πάγκο της Ρίο Άβε, την οποία ανέλαβε τον Ιούλιο του 2025. 

Όπως αναφέρει αποκλειστικά ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, η πορτογαλική ομάδα βρίσκεται σε συζητήσεις και είναι κοντά σε συμφωνία με τον Βάσκο Σεάμπρα. 

Ο 43χρονος Πορτογάλος προπονητής βρίσκεται από τον Οκτώβριο του 2024 στον πάγκο της Αρούκα και σύμφωνα με τον γνωστό Ιταλό δημοσιογράφο είναι ο εκλεκτός για τον πάγκο της Ρίο Άβε. 

Η Ρίο Άβε έχει ξεκινήσει με πέντε ήττες, μια ισοπαλία και μια νίκη στο πρωτάθλημα στις πρώτες επτά αγωνιστικές. Βρίσκεται στη 16η θέση της βαθμολογίας και δεν είναι στη ζώνη του υποβιβασμού στην ισοβαθμία με την Κάζα Πία.


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