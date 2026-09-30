Πιερρακάκης για ιδιωτικό χρέος: Πλαφόν 15% στην προκαταβολή και πρόστιμα έως €500.000 στους servicers
Πιερρακάκης για ιδιωτικό χρέος: Πλαφόν 15% στην προκαταβολή και πρόστιμα έως €500.000 στους servicers
«Προστασία για τον συνεπή οφειλέτη και λογοδοσία για όποιον παραβιάζει τους κανόνες» δήλωσε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών
Τις βασικές αλλαγές που φέρνει το νέο πλαίσιο για τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους και τη λειτουργία των servicers παρουσίασε με δήλωσή του ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, κάνοντας λόγο για καθαρούς κανόνες και συνέπειες σε περίπτωση παραβίασής τους.
Μεταξύ άλλων, ο υπουργός αναφέρθηκε στο πλαφόν 15% στην προκαταβολή, αντί για απαιτήσεις που έφταναν στο 30%, 40% ή ακόμη και 50%, καθώς και στην προστασία του συνεπούς οφειλέτη από κατάσχεση ή πλειστηριασμό όσο τηρεί τη ρύθμισή του.
Παράλληλα, σύμφωνα με τον κ. Πιερρακάκη, εάν ο servicer δεν δώσει στον οφειλέτη πλήρη στοιχεία για το χρέος του μέσα σε 45 ημέρες, οι τόκοι παγώνουν. Το νέο πλαίσιο προβλέπει επίσης αυστηρότερο έλεγχο των servicers, δεσμευτικές κυρώσεις και πρόστιμα που μπορούν να φτάσουν έως τις 500.000 ευρώ.
Για πρώτη φορά μπαίνει τέλος στις διαπραγματεύσεις χωρίς προθεσμίες. Θεσπίζουμε πλαφόν 15% στην προκαταβολή, αντί για απαιτήσεις 30%, 40% ή ακόμη και 50%. Προστατεύουμε τον συνεπή οφειλέτη. Όσο τηρεί τη ρύθμισή του, δεν μπορεί να βρίσκεται αντιμέτωπος με κατάσχεση ή πλειστηριασμό. Και αν ο servicer δεν του δώσει πλήρη στοιχεία για το χρέος του μέσα σε 45 ημέρες, οι τόκοι παγώνουν.
Ταυτόχρονα, αυστηροποιούμε το πλαίσιο λειτουργίας των servicers. Μεγαλύτερη διαφάνεια, αυστηρότερος έλεγχος, δεσμευτικές κυρώσεις και πρόστιμα που φτάνουν έως τις 500.000 ευρώ.
Η λογική είναι απλή. Ο πολίτης που χρωστά πρέπει να ξέρει τι ισχύει και να έχει πρόταση ρύθμισης, ώστε να μπορέσει να αποπληρώσει το χρέος του. Και όποιος διαχειρίζεται αυτό το χρέος οφείλει να σέβεται τη συμφωνία, τον πολίτη και τον νόμο.
Θέλουμε προστασία για τον συνεπή οφειλέτη. Και λογοδοσία για όποιον παραβιάζει τους κανόνες».
Μεταξύ άλλων, ο υπουργός αναφέρθηκε στο πλαφόν 15% στην προκαταβολή, αντί για απαιτήσεις που έφταναν στο 30%, 40% ή ακόμη και 50%, καθώς και στην προστασία του συνεπούς οφειλέτη από κατάσχεση ή πλειστηριασμό όσο τηρεί τη ρύθμισή του.
Παράλληλα, σύμφωνα με τον κ. Πιερρακάκη, εάν ο servicer δεν δώσει στον οφειλέτη πλήρη στοιχεία για το χρέος του μέσα σε 45 ημέρες, οι τόκοι παγώνουν. Το νέο πλαίσιο προβλέπει επίσης αυστηρότερο έλεγχο των servicers, δεσμευτικές κυρώσεις και πρόστιμα που μπορούν να φτάσουν έως τις 500.000 ευρώ.
Η δήλωση του Κυριάκου Πιερρακάκη«Με το νέο πλαίσιο βάζουμε καθαρούς κανόνες στην αγορά του ιδιωτικού χρέους και πραγματικές συνέπειες όταν αυτοί παραβιάζονται.
Για πρώτη φορά μπαίνει τέλος στις διαπραγματεύσεις χωρίς προθεσμίες. Θεσπίζουμε πλαφόν 15% στην προκαταβολή, αντί για απαιτήσεις 30%, 40% ή ακόμη και 50%. Προστατεύουμε τον συνεπή οφειλέτη. Όσο τηρεί τη ρύθμισή του, δεν μπορεί να βρίσκεται αντιμέτωπος με κατάσχεση ή πλειστηριασμό. Και αν ο servicer δεν του δώσει πλήρη στοιχεία για το χρέος του μέσα σε 45 ημέρες, οι τόκοι παγώνουν.
Ταυτόχρονα, αυστηροποιούμε το πλαίσιο λειτουργίας των servicers. Μεγαλύτερη διαφάνεια, αυστηρότερος έλεγχος, δεσμευτικές κυρώσεις και πρόστιμα που φτάνουν έως τις 500.000 ευρώ.
Η λογική είναι απλή. Ο πολίτης που χρωστά πρέπει να ξέρει τι ισχύει και να έχει πρόταση ρύθμισης, ώστε να μπορέσει να αποπληρώσει το χρέος του. Και όποιος διαχειρίζεται αυτό το χρέος οφείλει να σέβεται τη συμφωνία, τον πολίτη και τον νόμο.
Θέλουμε προστασία για τον συνεπή οφειλέτη. Και λογοδοσία για όποιον παραβιάζει τους κανόνες».
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