Πιερρακάκης για ιδιωτικό χρέος: Πλαφόν 15% στην προκαταβολή και πρόστιμα έως €500.000 στους servicers

«Προστασία για τον συνεπή οφειλέτη και λογοδοσία για όποιον παραβιάζει τους κανόνες» δήλωσε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών