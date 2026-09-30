Όλα ανοιχτά για τον Κριστιάνο Ρονάλντο στην Πορτογαλία: Μίλησε με τον τεχνικό της εθνικής αλλά δεν έχει προπονηθεί για δύο ημέρες
Όλα ανοιχτά για τον Κριστιάνο Ρονάλντο στην Πορτογαλία: Μίλησε με τον τεχνικό της εθνικής αλλά δεν έχει προπονηθεί για δύο ημέρες
Ο 41χρονος σούπερ σταρ είχε τετ α τετ με τον Ζόρζε Ζέσους αλλά οι Πορτογάλοι αναφέρουν πως κάνεις δεν μπορεί να προβλέψει τις εξελίξεις
Οι Πορτογάλοι ζουν το... θρίλερ Κριστιάνο Ρονάλντο στην εθνική τους ομάδα.
Η μη χρησιμοποίησή του από τον Ζόρζε Ζέσους στη νίκη 2-1 επί της Νορβηγίας για το Nations League, άνοιξε ένα άνευ προηγουμένου θέμα στις τάξεις της ομάδας.
Ο Κριστιάνο Ρονάλντο για δύο ημέρες δεν έχει ακολουθήσει το πρόγραμμα προπονήσεων της εθνικής Πορτογαλίας ενώ ακόμα και ο πρόεδρος της ομοσπονδίας Πέδρο Προένσα πέταξε εκτάκτως για τη Δανία προκειμένου να προσπαθήσει να διαχειριστεί την κατάσταση.
Ο Ρονάλντο έκανε προπόνηση στο γυμναστήριο του ξενοδοχείου, καθώς στο γήπεδο δεν υπήρχαν τα όργανα που απαιτούνται για το πρόγραμμά του. Εμφανίστηκε πάντως στο γήπεδο προκειμένου να δώσει το παρών στο μίτινγκ της ομάδας, πριν την προπόνηση.
Η Πορτογαλία παίζει στην Κοπεγχάγη απέναντι στη Δανία αύριο Πέμπτη (1/10, 21:45) για το Nations League αλλά το στρατηγείο της βρίσκεται στο Μάλμε της Σουηδίας.
Ο Ρονάλντο είχε συνάντηση με τον προπονητή Ζόρζε Ζέσους. Οι Πορτογάλοι αναφέρουν πως μετά από αυτό το τετ α τετ υπήρξαν βήματα μπροστά αλλά όλα θα εξαρτηθούν από το αν ο 41χρονος σούπερ σταρ θα εμφανιστεί το απόγευμα της Τετάρτης (30/9) στην προπόνηση.
Ακόμα και τα ΜΜΕ στην Πορτογαλία δεν μπορούν να βγάλουν ασφαλή συμπεράσματα για το τι πρόκειται να γίνει και τι πρόκειται να κάνει ο Ρονάλντο. Ο 41χρονος σούπερ σταρ δεν αγωνίστηκε ούτε λεπτό για πρώτη φορά μετά το 2008 και την ήττα των Πορτογάλων από την Ελβετία με 2-0 για το Euro.
Η μη χρησιμοποίησή του από τον Ζόρζε Ζέσους στη νίκη 2-1 επί της Νορβηγίας για το Nations League, άνοιξε ένα άνευ προηγουμένου θέμα στις τάξεις της ομάδας.
Ο Κριστιάνο Ρονάλντο για δύο ημέρες δεν έχει ακολουθήσει το πρόγραμμα προπονήσεων της εθνικής Πορτογαλίας ενώ ακόμα και ο πρόεδρος της ομοσπονδίας Πέδρο Προένσα πέταξε εκτάκτως για τη Δανία προκειμένου να προσπαθήσει να διαχειριστεί την κατάσταση.
Ο Ρονάλντο έκανε προπόνηση στο γυμναστήριο του ξενοδοχείου, καθώς στο γήπεδο δεν υπήρχαν τα όργανα που απαιτούνται για το πρόγραμμά του. Εμφανίστηκε πάντως στο γήπεδο προκειμένου να δώσει το παρών στο μίτινγκ της ομάδας, πριν την προπόνηση.
Η Πορτογαλία παίζει στην Κοπεγχάγη απέναντι στη Δανία αύριο Πέμπτη (1/10, 21:45) για το Nations League αλλά το στρατηγείο της βρίσκεται στο Μάλμε της Σουηδίας.
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Ο Ρονάλντο είχε συνάντηση με τον προπονητή Ζόρζε Ζέσους. Οι Πορτογάλοι αναφέρουν πως μετά από αυτό το τετ α τετ υπήρξαν βήματα μπροστά αλλά όλα θα εξαρτηθούν από το αν ο 41χρονος σούπερ σταρ θα εμφανιστεί το απόγευμα της Τετάρτης (30/9) στην προπόνηση.
Ακόμα και τα ΜΜΕ στην Πορτογαλία δεν μπορούν να βγάλουν ασφαλή συμπεράσματα για το τι πρόκειται να γίνει και τι πρόκειται να κάνει ο Ρονάλντο. Ο 41χρονος σούπερ σταρ δεν αγωνίστηκε ούτε λεπτό για πρώτη φορά μετά το 2008 και την ήττα των Πορτογάλων από την Ελβετία με 2-0 για το Euro.
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