Μια διαφορετική Ημέρα Υιοθεσίας και Ενημέρωσης για την Υπεύθυνη Κηδεμονία Ζώων Συντροφιάς (και ειδικά εκείνων που έχουν διασωθεί από τις καλοκαιρινές πυρκαγιές) πραγματοποιείται το Σάββατο 3 Οκτωβρίου, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ζώων.
Νίκλας Ζούλε: Ο (υπέρβαρος) άλλοτε διεθνής κεντρικός αμυντικός κάνει καριέρα πλέον ως τερματοφύλακας, δείτε βίντεο
Δύο χρόνια μετά τη συμμετοχή του στον τελικό του Champions League ο Νίκλας Ζούλε αγωνίζεται πλέον στην 9η κατηγορία του γερμανικού ποδοσφαίρου ως σέντερ φορ, αλλά και... τερματοφύλακας
Έχοντας αγωνιστεί σε Χόφενχαϊμ, Μπάγερν Μονάχου (με την οποία κατέκτησε το Champions League), Μπορούσια Ντόρτμουντ (βασικός στον τελικό του CL το 2024 κόντρα στη Ρεάλ Μαδίτης) και φυσικά στην Εθνική ομάδα της Γερμανίας, ο Ζούλε μπορεί να μην ήταν ο κορυφαίος αμυντικός που έχουν δει τα μάτια μας (και σίγουρα όχι από τους κορυφαίους όσον αφορά την τεχνική τους κατάρτιση) αλλά κανείς δεν μπορούσε να πιστέψει ότι θα εγκατέλειπε το κορυφαίο επίπεδο σ' αυτήν την ηλικία.
That sensational Niklas Süle clearance 🤯#UCL pic.twitter.com/MFY3VBWMid— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) May 7, 2026
Niklas Süle. Wow. 😳#UCL pic.twitter.com/ace8X5AqYq— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) December 14, 2023
Ο ύψους 1.90 στόπερ, προκάλεσε δεύτερο σοκ όταν ανακοίνωσε ότι μετά το αντίο στη Μπορούσια Ντόρτμουντ θα φορά τη φανέλα της SV Tiefenbach, μιας ομάδας που αγωνίζεται στην 9η κατηγορία του γερμανικού ποδοσφαίρου (στα τοπικά πρωταθλήματα της Βάδης Βυτεμβέργης).
«Χαίρομαι πάρα πολύ που θα ζήσω επιτέλους ξανά το ποδόσφαιρο από μια εντελώς διαφορετική οπτική γωνία – εκεί όπου το μόνο που μέτρα είναι το ίδιο το άθλημα και όχι οι επιχειρήσεις ή τα χρήματα. Επιπλέον, στην SV Tiefenbach αγωνίζονται δύο από τους καλύτερους μου φίλους, εκ των οποίων ο ένας εκτελεί μάλιστα χρέη προπονητή εδώ. Μετά από 13 χρόνια επαγγελματικού ποδοσφαίρου, είναι για μένα ένα απόλυτο δώρο να μπορώ να βρίσκομαι στο γήπεδο με τα κολλητάρια μου και να απολαύσω ξανά στο έπακρο τη χαρά αυτού του υπέροχου αθλήματος. Και, τέλος, στο Tiefenbach βρίσκεται και η αγαπημένη μου λέσχη γκολφ, όπου μου αρέσει απίστευτα να περνάω πολύ χρόνο.», εξήγησε ο ίδιος για τους λόγους που τον οδήγησαν σ' αυτήν την απόφαση.
Ο Ζούλε έγινε αμέσως η αταραξιόν της ομάδας, όχι μόνο γιατί είναι το μεγαλύτερο όνομα που έχει φορέσει τη φανέλα της, αλλά γιατί ξεκίνησε τη σεζόν ως σέντερ φορ!
🇩🇪 Niklas Süle retired from professional football at the end of last season due to almost suffering a third ACL injury.— Football Tweet ⚽ (@Footballtweet) August 18, 2026
He's now back playing, doing what he loves, for amateur German side SV Tiefenbach in Kreisliga.pic.twitter.com/nwMnwcdoUO
Στον πρώτο αγώνα κόντρα στην TSV Helmstadt παρά τις εξαιρετικές του επεμβάσεις δεν μπόρεσε να αποτρέψει την ήττα με 2-1, αλλά στον δεύτερο αγώνα με αντίπαλο την VfB Epfenbach πανηγύρισε τη νίκη με 3-2, έχοντας και πάλι πολύ καλή εικόνα ως τερματοφύλακας.
Ya sabéis que NIKLAS SÜLE se retiró y ahora está en una nueva etapa como jugador de fútbol AMATEUR.— Andrés Weiss (@andresweiss_) September 28, 2026
Parece que ser central no era suficiente.
Porque en su último partido fue PORTERO.
Aquí tenéis un vídeo que recoge sus “mejores”momentos. pic.twitter.com/8l8aD4FTb4
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