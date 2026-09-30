Νίκλας Ζούλε: Ο (υπέρβαρος) άλλοτε διεθνής κεντρικός αμυντικός κάνει καριέρα πλέον ως τερματοφύλακας, δείτε βίντεο
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Νίκλας Ζούλε Champions League Μπάγερν Μονάχου Μπορούσια Ντόρτμουντ τερματοφύλακας

Νίκλας Ζούλε: Ο (υπέρβαρος) άλλοτε διεθνής κεντρικός αμυντικός κάνει καριέρα πλέον ως τερματοφύλακας, δείτε βίντεο

Δύο χρόνια μετά τη συμμετοχή του στον τελικό του Champions League ο Νίκλας Ζούλε αγωνίζεται πλέον στην 9η κατηγορία του γερμανικού ποδοσφαίρου ως σέντερ φορ, αλλά και... τερματοφύλακας

Νίκλας Ζούλε: Ο (υπέρβαρος) άλλοτε διεθνής κεντρικός αμυντικός κάνει καριέρα πλέον ως τερματοφύλακας, δείτε βίντεο
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Στο τέλος της περσινής σεζόν και ενώ δεν είχε συμπληρώσει καλά, καλά τα 30 του χρόνια, ο Νίκλας Ζούλε σόκαρε την ποδοσφαιρικη κοινωνία ανακοινώνοντας το τέλος της επαγγελματικής του καριέρας.

Έχοντας αγωνιστεί σε Χόφενχαϊμ, Μπάγερν Μονάχου (με την οποία κατέκτησε το Champions League), Μπορούσια Ντόρτμουντ (βασικός στον τελικό του CL το 2024 κόντρα στη Ρεάλ Μαδίτης) και φυσικά στην Εθνική ομάδα της Γερμανίας, ο Ζούλε μπορεί να μην ήταν  ο κορυφαίος αμυντικός που έχουν δει τα μάτια μας (και σίγουρα όχι από τους κορυφαίους όσον αφορά την τεχνική τους κατάρτιση) αλλά κανείς δεν μπορούσε να πιστέψει ότι θα εγκατέλειπε το κορυφαίο επίπεδο σ' αυτήν την ηλικία.





Ο ύψους 1.90 στόπερ, προκάλεσε δεύτερο σοκ όταν ανακοίνωσε ότι μετά το αντίο στη Μπορούσια Ντόρτμουντ θα φορά τη φανέλα της SV Tiefenbach, μιας ομάδας που αγωνίζεται στην 9η κατηγορία του γερμανικού ποδοσφαίρου (στα τοπικά πρωταθλήματα της Βάδης Βυτεμβέργης). 

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«Χαίρομαι πάρα πολύ που θα ζήσω επιτέλους ξανά το ποδόσφαιρο από μια εντελώς διαφορετική οπτική γωνία – εκεί όπου το μόνο που μέτρα είναι το ίδιο το άθλημα και όχι οι επιχειρήσεις ή τα χρήματα. Επιπλέον, στην SV Tiefenbach αγωνίζονται δύο από τους καλύτερους μου φίλους, εκ των οποίων ο ένας εκτελεί μάλιστα χρέη προπονητή εδώ. Μετά από 13 χρόνια επαγγελματικού ποδοσφαίρου, είναι για μένα ένα απόλυτο δώρο να μπορώ να βρίσκομαι στο γήπεδο με τα κολλητάρια μου και να απολαύσω ξανά στο έπακρο τη χαρά αυτού του υπέροχου αθλήματος. Και, τέλος, στο Tiefenbach βρίσκεται και η αγαπημένη μου λέσχη γκολφ, όπου μου αρέσει απίστευτα να περνάω πολύ χρόνο.», εξήγησε ο ίδιος για τους λόγους που τον οδήγησαν σ' αυτήν την απόφαση.

Ο Ζούλε έγινε αμέσως η αταραξιόν της ομάδας, όχι μόνο γιατί είναι το μεγαλύτερο όνομα που έχει φορέσει τη φανέλα της, αλλά γιατί ξεκίνησε τη σεζόν ως σέντερ φορ!

 Ωστόσο οι εκπλήξεις από την πλευρά του δεν τελείωσαν στα πρώτα γκολ που πέτυχε, αλλά πριν από λίγες ημέρες με τους τερματοφύλακες της ομάδας του να είναι τραυματίες, ο Ζούλε έβαλε τα γάντια του και κάθισε κάτω από τα δοκάρια σε δύο συνεχόμενες αναμετρήσεις.

Στον πρώτο αγώνα κόντρα στην TSV Helmstadt παρά τις εξαιρετικές του επεμβάσεις δεν μπόρεσε να αποτρέψει την ήττα με 2-1, αλλά στον δεύτερο αγώνα με αντίπαλο την VfB Epfenbach πανηγύρισε τη νίκη με 3-2, έχοντας και πάλι πολύ καλή εικόνα ως τερματοφύλακας.

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