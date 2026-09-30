Οι Iσπανοί αποθέωσαν τον Μόντριτς μόλις μπήκε αλλαγή στο ματς της εθνικής τους με την Κροατία, βίντεο
Οι Iσπανοί αποθέωσαν τον Μόντριτς μόλις μπήκε αλλαγή στο ματς της εθνικής τους με την Κροατία, βίντεο
Ο 41χρονος χαφ είχε περάσει 13 χρόνια από την καριέρα του στη Ρεάλ Μαδρίτης
Ο Λούκα Μόντριτς γνώρισε την αποθέωση από τους Iσπανούς φιλάθλους με το που μπήκε αλλαγή στον αγώνα της Κροατίας για την πρώτη κατηγορία του Nations League.
Ο 41χρονος χαφ της Μίλαν έκανε την είσοδό του στο παιχνίδι στο 81' με το σκορ στο 3-1 για την Ισπανία. Με το που πάτησε στο χορτάρι, οι Iσπανοί που είχαν γεμίσει το «Σάντσεθ Πιθχουάν» της Σεβίλλης σηκώθηκαν και τον χειροκρότησαν.
Ο Μόντριτς πέρασε 13 χρόνια από την καριέρα του (2012-2025) στη Μαδρίτη, κατακτώντας τα πάντα με τη φανέλα της Ρεάλ.
Το βράδυ για την Κροατία δεν ήταν καλό, με την Ισπανία να κυριαρχεί και να κερδίζει εύκολα με 4-1. Με το σφύριγμα της λήξης πάντως οι περισσότεροι Iσπανοί διεθνείς, όπως ο Γιαμάλ, πήγαν στον Μόντριτς και τον αγκάλιασαν.
Ο 41χρονος χαφ της Μίλαν έκανε την είσοδό του στο παιχνίδι στο 81' με το σκορ στο 3-1 για την Ισπανία. Με το που πάτησε στο χορτάρι, οι Iσπανοί που είχαν γεμίσει το «Σάντσεθ Πιθχουάν» της Σεβίλλης σηκώθηκαν και τον χειροκρότησαν.
Ο Μόντριτς πέρασε 13 χρόνια από την καριέρα του (2012-2025) στη Μαδρίτη, κατακτώντας τα πάντα με τη φανέλα της Ρεάλ.
Το βράδυ για την Κροατία δεν ήταν καλό, με την Ισπανία να κυριαρχεί και να κερδίζει εύκολα με 4-1. Με το σφύριγμα της λήξης πάντως οι περισσότεροι Iσπανοί διεθνείς, όπως ο Γιαμάλ, πήγαν στον Μόντριτς και τον αγκάλιασαν.
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