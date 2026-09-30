Οι Iσπανοί αποθέωσαν τον Μόντριτς μόλις μπήκε αλλαγή στο ματς της εθνικής τους με την Κροατία, βίντεο
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Λούκα Μόντριτς Εθνική Κροατίας Εθνική Ισπανίας Nations League

Οι Iσπανοί αποθέωσαν τον Μόντριτς μόλις μπήκε αλλαγή στο ματς της εθνικής τους με την Κροατία, βίντεο

Ο 41χρονος χαφ είχε περάσει 13 χρόνια από την καριέρα του στη Ρεάλ Μαδρίτης

Οι Iσπανοί αποθέωσαν τον Μόντριτς μόλις μπήκε αλλαγή στο ματς της εθνικής τους με την Κροατία, βίντεο
Ο Λούκα Μόντριτς γνώρισε την αποθέωση από τους Iσπανούς φιλάθλους με το που μπήκε αλλαγή στον αγώνα της Κροατίας για την πρώτη κατηγορία του Nations League. 

Ο 41χρονος χαφ της Μίλαν έκανε την είσοδό του στο παιχνίδι στο 81' με το σκορ στο 3-1 για την Ισπανία. Με το που πάτησε στο χορτάρι, οι Iσπανοί που είχαν γεμίσει το «Σάντσεθ Πιθχουάν» της Σεβίλλης σηκώθηκαν και τον χειροκρότησαν. 

Ο Μόντριτς πέρασε 13 χρόνια από την καριέρα του (2012-2025) στη Μαδρίτη, κατακτώντας τα πάντα με τη φανέλα της Ρεάλ. 

Το βράδυ για την Κροατία δεν ήταν καλό, με την Ισπανία να κυριαρχεί και να κερδίζει εύκολα με 4-1. Με το σφύριγμα της λήξης πάντως οι περισσότεροι Iσπανοί διεθνείς, όπως ο Γιαμάλ, πήγαν στον Μόντριτς και τον αγκάλιασαν.

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