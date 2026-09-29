Μπαρτζώκας: «Δεν είναι εύκολο να νικάς μέσα στο Κάουνας, είχαμε υπομονή στο φινάλε και δικαιωθήκαμε»
Μπαρτζώκας: «Δεν είναι εύκολο να νικάς μέσα στο Κάουνας, είχαμε υπομονή στο φινάλε και δικαιωθήκαμε»
Όσα δήλωσε ο Έλληνας προπονητής του Ολυμπιακού μετά τη νίκη της ομάδας του στο Κάουνας
Ο Ολυμπιακός επικράτησε της Ζάλγκιρις στο Κάουνας για το 2/2 στη φετινή EuroLeague.
Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε στο flash interview και στάθηκε στο ότι σημασία έχουν μόνο τα αποτελέσματα στο ξεκίνημα αυτής της απαιτητικής σεζόν.
Αναλυτικά:
Για τη νίκη: «Συνολικά κάναμε καλό παιχνίδι, μερικές φορές είχαμε έλλειψη επικοινωνίας, στο τέλος είχαμε υπομονή. Είχαμε την ευκαιρία να επιτεθούμε στα δεύτερα χτυπήματα, σουτάραμε καλά, βάλαμε λέι απ.
Ελέγχαμε τον ρυθμό, βιαζόμασταν σε άλλες στιγμές και την ίδια στιγμή είχαμε κακό ποσοστό στα τρίποντα. Πριν από τα τελευταία τρίποντα είχαμε χαμηλό ποσοστό. Δεν είναι εύκολο να νικήσεις εδώ. Η Ζάλγκιρις έχει καλή ομάδα και η ατμόσφαιρα είναι παλαβή».
Για το τι έχει σημασία αυτή την περιόδο της σεζόν: «Σε αυτή τη φάση της σεζόν το θέμα είναι οι νίκες. Έχουμε πολλά ματς εκτός έδρας, θα βρούμε χρόνο όσο παίζουμε να γινόμαστε καλύτεροι».
Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε στο flash interview και στάθηκε στο ότι σημασία έχουν μόνο τα αποτελέσματα στο ξεκίνημα αυτής της απαιτητικής σεζόν.
Αναλυτικά:
Για τη νίκη: «Συνολικά κάναμε καλό παιχνίδι, μερικές φορές είχαμε έλλειψη επικοινωνίας, στο τέλος είχαμε υπομονή. Είχαμε την ευκαιρία να επιτεθούμε στα δεύτερα χτυπήματα, σουτάραμε καλά, βάλαμε λέι απ.
Ελέγχαμε τον ρυθμό, βιαζόμασταν σε άλλες στιγμές και την ίδια στιγμή είχαμε κακό ποσοστό στα τρίποντα. Πριν από τα τελευταία τρίποντα είχαμε χαμηλό ποσοστό. Δεν είναι εύκολο να νικήσεις εδώ. Η Ζάλγκιρις έχει καλή ομάδα και η ατμόσφαιρα είναι παλαβή».
Για το τι έχει σημασία αυτή την περιόδο της σεζόν: «Σε αυτή τη φάση της σεζόν το θέμα είναι οι νίκες. Έχουμε πολλά ματς εκτός έδρας, θα βρούμε χρόνο όσο παίζουμε να γινόμαστε καλύτεροι».
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