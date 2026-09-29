Μπαρτζώκας: «Δεν είναι εύκολο να νικάς μέσα στο Κάουνας, είχαμε υπομονή στο φινάλε και δικαιωθήκαμε»
SPORTS
Γιώργος Μπαρτζώκας Ολυμπιακός Ζάλγκιρις Κάουνας

Μπαρτζώκας: «Δεν είναι εύκολο να νικάς μέσα στο Κάουνας, είχαμε υπομονή στο φινάλε και δικαιωθήκαμε»

Όσα δήλωσε ο Έλληνας προπονητής του Ολυμπιακού μετά τη νίκη της ομάδας του στο Κάουνας

Μπαρτζώκας: «Δεν είναι εύκολο να νικάς μέσα στο Κάουνας, είχαμε υπομονή στο φινάλε και δικαιωθήκαμε»
3 ΣΧΟΛΙΑ
Ο Ολυμπιακός επικράτησε της Ζάλγκιρις στο Κάουνας για το 2/2 στη φετινή EuroLeague.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε στο flash interview και στάθηκε στο ότι σημασία έχουν μόνο τα αποτελέσματα στο ξεκίνημα αυτής της απαιτητικής σεζόν.

Αναλυτικά:

Για τη νίκη: «Συνολικά κάναμε καλό παιχνίδι, μερικές φορές είχαμε έλλειψη επικοινωνίας, στο τέλος είχαμε υπομονή. Είχαμε την ευκαιρία να επιτεθούμε στα δεύτερα χτυπήματα, σουτάραμε καλά, βάλαμε λέι απ.

Ελέγχαμε τον ρυθμό, βιαζόμασταν σε άλλες στιγμές και την ίδια στιγμή είχαμε κακό ποσοστό στα τρίποντα. Πριν από τα τελευταία τρίποντα είχαμε χαμηλό ποσοστό. Δεν είναι εύκολο να νικήσεις εδώ. Η Ζάλγκιρις έχει καλή ομάδα και η ατμόσφαιρα είναι παλαβή».

Για το τι έχει σημασία αυτή την περιόδο της σεζόν: «Σε αυτή τη φάση της σεζόν το θέμα είναι οι νίκες. Έχουμε πολλά ματς εκτός έδρας, θα βρούμε χρόνο όσο παίζουμε να γινόμαστε καλύτεροι».
3 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

UNIC Evolve: Η ερευνητική πρωτοβουλία που κάνει την πραγματική ζωή πεδίο έρευνας

UNIC Evolve: Η ερευνητική πρωτοβουλία που κάνει την πραγματική ζωή πεδίο έρευνας

Το ερευνητικό πρόγραμμα του UNIC Athens μετατρέπει το campus του Ελληνικού σε ένα ζωντανό πεδίο έρευνας, όπου Τεχνητή Νοημοσύνη, Βιοτεχνολογία και βιολογικά δεδομένα συναντώνται, ανοίγοντας νέους δρόμους για την υγεία, την ευημερία και φυσικά, την επιστήμη.

Να πώς πρέπει να είναι το leasing αυτοκινήτου!

Με την ασυναγώνιστη εμπειρία της, η Avis έχει καταφέρει να δημιουργήσει ένα ολοκληρωμένο ψηφιακό οικοσύστημα που καθιστά το leasing μια πανεύκολη, ταχύτατη και απολαυστική εμπειρία που δίνει στους οδηγούς ολοένα περισσότερα.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης