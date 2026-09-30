Nations League: Η Ισπανία έφτασε τα 40 ματς αήττητη με τεσσάρα στην Κροατία, νίκες για Αγγλία και Ελβετία, δείτε τα γκολ

Η Αγγλία πήρε την πρώτη της νίκη

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Δύο στα δύο για την Ελβετία στη League B

Η Ισπανία συνεχίζει να γράφει ιστορία. Η παγκόσμια πρωταθλήτρια επικράτησε με 4-1 της Κροατίας στη Σεβίλλη, έφτασε τις 40 συνεχόμενες αναμετρήσεις χωρίς ήττα και παρέμεινε στην κορυφή του 3ου ομίλου της League A στο Nations League με το απόλυτο των βαθμών. Μεγάλος πρωταγωνιστής για τη «ρόχα» ήταν ο Λαμίν Γιαμάλ, ο οποίος σημείωσε δύο γκολ και μοίρασε μία ασίστ.Η ομάδα του Λουίς ντε λα Φουέντε επιβεβαίωσε για ακόμη μία φορά την κυριαρχία της, λίγες ημέρες μετά τη μεγάλη νίκη επί της Αγγλίας στο «Γουέμπλεϊ». Αυτή τη φορά θύμα της ήταν η Κροατία, την οποία νίκησε με 4-1 στο «Ραμόν Σάντσεθ Πιθχουάν» της Σεβίλλης, για τη δεύτερη αγωνιστική του 3ου ομίλου της League A.Με το δεύτερο διαδοχικό τρίποντο, η Ισπανία οδηγεί την κούρσα στον όμιλο, ενώ το αήττητο σερί της έχει φτάσει πλέον τα 40 παιχνίδια. Η εικόνα της ομάδας έχει προκαλέσει ερωτήματα για το ποια και πότε θα είναι η επόμενη που θα καταφέρει να τη σταματήσει. Ο απόλυτος πρωταγωνιστής της αναμέτρησης ήταν ο Λαμίν Γιαμάλ, ο οποίος αποτέλεσε τον μεγάλο πονοκέφαλο για την κροατική άμυνα, καταγράφοντας δύο γκολ και μία ασίστ.Την πρώτη της νίκη στον όμιλο πανηγύρισε η Αγγλία, αφήνοντας πίσω της την ήττα της πρεμιέρας από την Ισπανία.Τα «Τρία Λιοντάρια» επικράτησαν 2-0 της Τσεχίας στη «Φορτούνα Αρένα» της Πράγας, σε ένα παιχνίδι στο οποίο οι γηπεδούχοι αγωνίστηκαν με δέκα παίκτες από το 25ο λεπτό, λόγω της αποβολής του Σουλτς.Με το αποτέλεσμα αυτό η Αγγλία «άνοιξε λογαριασμό» στον όμιλο και πήρε τους πρώτους της βαθμούς στη διοργάνωση.Στον 1ο όμιλο της League B, η Ελβετία έκανε το απόλυτο με δύο νίκες σε ισάριθμες αγωνιστικές.Η ομάδα του Μουράτ Γιακίν εκμεταλλεύτηκε την αποβολή του Χέντρι μόλις στο 11ο λεπτό και πέρασε νικηφόρα από το «Χάμπντεν Παρκ» της Γλασκώβης, επικρατώντας 3-0 της Σκωτίας.