Nations League: Η Ισπανία έφτασε τα 40 ματς αήττητη με τεσσάρα στην Κροατία, νίκες για Αγγλία και Ελβετία, δείτε τα γκολ
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Nations League: Η Ισπανία έφτασε τα 40 ματς αήττητη με τεσσάρα στην Κροατία, νίκες για Αγγλία και Ελβετία, δείτε τα γκολ

Δύο γκολ και ασίστ για τον Γιαμάλ στο 2Χ2  της πρωταθλήτριας κόσμους - Η Αγγλία επικράτησε 2-0 της Τσεχίας, η Ελβετία πέρασε με 3-0 από τη Σκωτία, ενώ Αλβανία, Ισλανδία και Σλοβενία πήραν σημαντικές νίκες

Nations League: Η Ισπανία έφτασε τα 40 ματς αήττητη με τεσσάρα στην Κροατία, νίκες για Αγγλία και Ελβετία, δείτε τα γκολ
Η Ισπανία συνεχίζει να γράφει ιστορία. Η παγκόσμια πρωταθλήτρια επικράτησε με 4-1 της Κροατίας στη Σεβίλλη, έφτασε τις 40 συνεχόμενες αναμετρήσεις χωρίς ήττα και παρέμεινε στην κορυφή του 3ου ομίλου της League A στο Nations League με το απόλυτο των βαθμών. Μεγάλος πρωταγωνιστής για τη «ρόχα» ήταν ο Λαμίν Γιαμάλ, ο οποίος σημείωσε δύο γκολ και μοίρασε μία ασίστ.

Η ομάδα του Λουίς ντε λα Φουέντε επιβεβαίωσε για ακόμη μία φορά την κυριαρχία της, λίγες ημέρες μετά τη μεγάλη νίκη επί της Αγγλίας στο «Γουέμπλεϊ». Αυτή τη φορά θύμα της ήταν η Κροατία, την οποία νίκησε με 4-1 στο «Ραμόν Σάντσεθ Πιθχουάν» της Σεβίλλης, για τη δεύτερη αγωνιστική του 3ου ομίλου της League A.

Με το δεύτερο διαδοχικό τρίποντο, η Ισπανία οδηγεί την κούρσα στον όμιλο, ενώ το αήττητο σερί της έχει φτάσει πλέον τα 40 παιχνίδια. Η εικόνα της ομάδας έχει προκαλέσει ερωτήματα για το ποια και πότε θα είναι η επόμενη που θα καταφέρει να τη σταματήσει. Ο απόλυτος πρωταγωνιστής της αναμέτρησης ήταν ο Λαμίν Γιαμάλ, ο οποίος αποτέλεσε τον μεγάλο πονοκέφαλο για την κροατική άμυνα, καταγράφοντας δύο γκολ και μία ασίστ.

Ισπανία – Κροατία: 4-1 (MD 2 Nations League, 29/09/2026)


Η Αγγλία πήρε την πρώτη της νίκη

Την πρώτη της νίκη στον όμιλο πανηγύρισε η Αγγλία, αφήνοντας πίσω της την ήττα της πρεμιέρας από την Ισπανία.

Τα «Τρία Λιοντάρια» επικράτησαν 2-0 της Τσεχίας στη «Φορτούνα Αρένα» της Πράγας, σε ένα παιχνίδι στο οποίο οι γηπεδούχοι αγωνίστηκαν με δέκα παίκτες από το 25ο λεπτό, λόγω της αποβολής του Σουλτς.

Με το αποτέλεσμα αυτό η Αγγλία «άνοιξε λογαριασμό» στον όμιλο και πήρε τους πρώτους της βαθμούς στη διοργάνωση.

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Τσεχία-Αγγλία: 0-2 (MD 2 Nations League, 29/09/2026)


Δύο στα δύο για την Ελβετία στη League B

Στον 1ο όμιλο της League B, η Ελβετία έκανε το απόλυτο με δύο νίκες σε ισάριθμες αγωνιστικές.

Η ομάδα του Μουράτ Γιακίν εκμεταλλεύτηκε την αποβολή του Χέντρι μόλις στο 11ο λεπτό και πέρασε νικηφόρα από το «Χάμπντεν Παρκ» της Γλασκώβης, επικρατώντας 3-0 της Σκωτίας.

Σκωτία - Ελβετία: 0-3 (MD 2, 29/09/2026)


Η Αλβανία στην κορυφή της League C

Η Αλβανία συνεχίζει ιδανικά την πορεία της στον 1ο όμιλο της League C. Οι «γείτονες» επικράτησαν εύκολα 3-0 του Σαν Μαρίνο στο «Ολίμπικο» του Σεραβάλ, έχοντας ουσιαστικά καθαρίσει την αναμέτρηση από το πρώτο ημίχρονο.

Σαν Μαρίνο - Αλβανία: 0-3 (MD 2, 29/09/2026)


Με έξι βαθμούς σε δύο αγώνες, η Αλβανία βρίσκεται στην κορυφή του ομίλου, εκμεταλλευόμενη και την απώλεια βαθμών της Φινλανδίας, η οποία νωρίτερα αναδείχθηκε ισόπαλη 0-0 με τη Λευκορωσία.

Πρώτη νίκη για Ισλανδία, τρίποντο για Σλοβενία

Στον 4ο όμιλο της League C, η Ισλανδία πανηγύρισε την πρώτη της νίκη, μάλιστα εκτός έδρας, επικρατώντας με το ευρύ 3-0 του Λουξεμβούργου.

Η Σλοβενία εκμεταλλεύτηκε τη δύναμη της έδρας της και πήρε τους τρεις βαθμούς απέναντι στη Βόρεια Μακεδονία, επικρατώντας 2-0.

Σλοβενία – Β.Μακεδονία: 2-0 (MD 2 Nations League, 29/09/2026)


Χωρίς νικητή ολοκληρώθηκε η άλλη αναμέτρηση με την οποία άνοιξε η αυλαία της τελευταίας ημέρας της δεύτερης αγωνιστικής των ομίλων. Η Μολδαβία και τα Νησιά Φαρόε έμειναν στο 1-1, μοιράζοντας από έναν βαθμό.

Μολδαβία-Ν. Φερόε: 1-1 (MD 2 Nations League, 29/09/2026)


Τα αποτελέσματα της 2ης αγωνιστικής του Nations League και η βαθμολογία των ομίλων έχουν ως εξής:

LEAGUE A

1ος ΟΜΙΛΟΣ

Βέλγιο-Γαλλία 0-1
Τουρκία-Ιταλία 1-4

Βαθμολογία (σε 2 αγώνες)

Γαλλία 6
Βέλγιο 3
Ιταλία 3
Τουρκία 0

2ος ΟΜΙΛΟΣ

Σερβία-Ολλανδία 1-2
Γερμανία-ΕΛΛΑΔΑ 0-1

Βαθμολογία (σε 2 αγώνες)

Ελλάδα 6
Ολλανδία 4
Γερμανία 1
Σερβία 0

3ος ΟΜΙΛΟΣ

Ισπανία-Κροατία 4-1
Τσεχία-Αγγλία 0-2

Βαθμολογία (σε 2 αγώνες)

Ισπανία 6
Αγγλία 3
Κροατία 3
Τσεχία 0

4ος ΟΜΙΛΟΣ

Δανία-Ουαλία 2-0
Νορβηγία-Πορτογαλία 1-2

Βαθμολογία (σε 2 αγώνες)

Πορτογαλία 6
Νορβηγία 3
Δανία 3
Ουαλία 0


LEAGUE B

1ος ΟΜΙΛΟΣ

Σλοβενία-Β. Μακεδονία 2-0
Σκωτία-Ελβετία 0-3

Βαθμολογία (σε 2 αγώνες)

Ελβετία 6
Σλοβενία 4
Σκωτία 1
Β. Μακεδονία 0

2ος ΟΜΙΛΟΣ

Γεωργία-Ουκρανία 0-0
Β.Ιρλανδία-Ουγγαρία 0-0

Βαθμολογία (σε 2 αγώνες)

Ουκρανία 4
Β. Ιρλανδία 4
Γεωργία 1
Ουγγαρία 1

3ος ΟΜΙΛΟΣ

Αυστρία-Κόσοβο 3-1
Ισραήλ-Ιρλανδία 0-3

Βαθμολογία (σε 2 αγώνες)

Αυστρία 6
Κόσοβο 3
Ιρλανδία 3
Ισραήλ 0

4ος ΟΜΙΛΟΣ

Ρουμανία-Βοσνία 2-4
Σουηδία-Πολωνία 3-1

Βαθμολογία (σε 2 αγώνες)

Σουηδία 6
Βοσνία 4
Πολωνία 1
Ρουμανία 0


LEAGUE C

1ος ΟΜΙΛΟΣ

Φινλανδία-Λευκορωσία 0-0
Σαν Μαρίνο-Αλβανία 0-3

Βαθμολογία (σε 2 αγώνες)

Αλβανία 6
Φινλανδία 4
Λευκορωσία 1
Σαν Μαρίνο 0

2ος ΟΜΙΛΟΣ

Αρμενία-Μαυροβούνιο 2-3
Λετονία-Κύπρος 0-0

Η βαθμολογία (σε 2 αγώνες)

Μαυροβούνιο 6
Αρμενία 3
Κύπρος 1
Λετονία 1

3ος ΟΜΙΛΟΣ

Μολδαβία-Νησιά Φαρόε 1-1
Σλοβακία-Καζακστάν 2-1

Η βαθμολογία (σε 2 αγώνες)

Σλοβακία 6
Ν. Φερόε 2
Καζακστάν 1
Μολδαβία 1

4ος ΟΜΙΛΟΣ

Βουλγαρία-Εσθονία 0-0
Λουξεμβούργο-Ισλανδία 0-3

Η βαθμολογία (σε 2 αγώνες)

Ισλανδία 4
Λουξεμβούργο 3
Εσθονία 2
Βουλγαρία 1


LEAGUE D

1ος ΟΜΙΛΟΣ

Γιβραλτάρ-Ανδόρα 0-0

Βαθμολογία (σε 1 αγώνα)

Μάλτα 3
Ανδόρα 1 -2αγ.
Γιβραλτάρ 1

2ος ΟΜΙΛΟΣ

Λιθουανία-Αζερμπαϊτζάν 1-1

Βαθμολογία (σε 1 αγώνα)

Λιθουανία 4 -2αγ.
Αζερμπαϊτζάν 1
Λιχτενστάιν 0

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