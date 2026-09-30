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Nations League: Η Ισπανία έφτασε τα 40 ματς αήττητη με τεσσάρα στην Κροατία, νίκες για Αγγλία και Ελβετία, δείτε τα γκολ
Nations League: Η Ισπανία έφτασε τα 40 ματς αήττητη με τεσσάρα στην Κροατία, νίκες για Αγγλία και Ελβετία, δείτε τα γκολ
Δύο γκολ και ασίστ για τον Γιαμάλ στο 2Χ2 της πρωταθλήτριας κόσμους - Η Αγγλία επικράτησε 2-0 της Τσεχίας, η Ελβετία πέρασε με 3-0 από τη Σκωτία, ενώ Αλβανία, Ισλανδία και Σλοβενία πήραν σημαντικές νίκες
Η Ισπανία συνεχίζει να γράφει ιστορία. Η παγκόσμια πρωταθλήτρια επικράτησε με 4-1 της Κροατίας στη Σεβίλλη, έφτασε τις 40 συνεχόμενες αναμετρήσεις χωρίς ήττα και παρέμεινε στην κορυφή του 3ου ομίλου της League A στο Nations League με το απόλυτο των βαθμών. Μεγάλος πρωταγωνιστής για τη «ρόχα» ήταν ο Λαμίν Γιαμάλ, ο οποίος σημείωσε δύο γκολ και μοίρασε μία ασίστ.
Η ομάδα του Λουίς ντε λα Φουέντε επιβεβαίωσε για ακόμη μία φορά την κυριαρχία της, λίγες ημέρες μετά τη μεγάλη νίκη επί της Αγγλίας στο «Γουέμπλεϊ». Αυτή τη φορά θύμα της ήταν η Κροατία, την οποία νίκησε με 4-1 στο «Ραμόν Σάντσεθ Πιθχουάν» της Σεβίλλης, για τη δεύτερη αγωνιστική του 3ου ομίλου της League A.
Με το δεύτερο διαδοχικό τρίποντο, η Ισπανία οδηγεί την κούρσα στον όμιλο, ενώ το αήττητο σερί της έχει φτάσει πλέον τα 40 παιχνίδια. Η εικόνα της ομάδας έχει προκαλέσει ερωτήματα για το ποια και πότε θα είναι η επόμενη που θα καταφέρει να τη σταματήσει. Ο απόλυτος πρωταγωνιστής της αναμέτρησης ήταν ο Λαμίν Γιαμάλ, ο οποίος αποτέλεσε τον μεγάλο πονοκέφαλο για την κροατική άμυνα, καταγράφοντας δύο γκολ και μία ασίστ.
Τα «Τρία Λιοντάρια» επικράτησαν 2-0 της Τσεχίας στη «Φορτούνα Αρένα» της Πράγας, σε ένα παιχνίδι στο οποίο οι γηπεδούχοι αγωνίστηκαν με δέκα παίκτες από το 25ο λεπτό, λόγω της αποβολής του Σουλτς.
Με το αποτέλεσμα αυτό η Αγγλία «άνοιξε λογαριασμό» στον όμιλο και πήρε τους πρώτους της βαθμούς στη διοργάνωση.
Η ομάδα του Μουράτ Γιακίν εκμεταλλεύτηκε την αποβολή του Χέντρι μόλις στο 11ο λεπτό και πέρασε νικηφόρα από το «Χάμπντεν Παρκ» της Γλασκώβης, επικρατώντας 3-0 της Σκωτίας.
Η ομάδα του Λουίς ντε λα Φουέντε επιβεβαίωσε για ακόμη μία φορά την κυριαρχία της, λίγες ημέρες μετά τη μεγάλη νίκη επί της Αγγλίας στο «Γουέμπλεϊ». Αυτή τη φορά θύμα της ήταν η Κροατία, την οποία νίκησε με 4-1 στο «Ραμόν Σάντσεθ Πιθχουάν» της Σεβίλλης, για τη δεύτερη αγωνιστική του 3ου ομίλου της League A.
Με το δεύτερο διαδοχικό τρίποντο, η Ισπανία οδηγεί την κούρσα στον όμιλο, ενώ το αήττητο σερί της έχει φτάσει πλέον τα 40 παιχνίδια. Η εικόνα της ομάδας έχει προκαλέσει ερωτήματα για το ποια και πότε θα είναι η επόμενη που θα καταφέρει να τη σταματήσει. Ο απόλυτος πρωταγωνιστής της αναμέτρησης ήταν ο Λαμίν Γιαμάλ, ο οποίος αποτέλεσε τον μεγάλο πονοκέφαλο για την κροατική άμυνα, καταγράφοντας δύο γκολ και μία ασίστ.
Η Αγγλία πήρε την πρώτη της νίκηΤην πρώτη της νίκη στον όμιλο πανηγύρισε η Αγγλία, αφήνοντας πίσω της την ήττα της πρεμιέρας από την Ισπανία.
Τα «Τρία Λιοντάρια» επικράτησαν 2-0 της Τσεχίας στη «Φορτούνα Αρένα» της Πράγας, σε ένα παιχνίδι στο οποίο οι γηπεδούχοι αγωνίστηκαν με δέκα παίκτες από το 25ο λεπτό, λόγω της αποβολής του Σουλτς.
Με το αποτέλεσμα αυτό η Αγγλία «άνοιξε λογαριασμό» στον όμιλο και πήρε τους πρώτους της βαθμούς στη διοργάνωση.
Δύο στα δύο για την Ελβετία στη League BΣτον 1ο όμιλο της League B, η Ελβετία έκανε το απόλυτο με δύο νίκες σε ισάριθμες αγωνιστικές.
Η ομάδα του Μουράτ Γιακίν εκμεταλλεύτηκε την αποβολή του Χέντρι μόλις στο 11ο λεπτό και πέρασε νικηφόρα από το «Χάμπντεν Παρκ» της Γλασκώβης, επικρατώντας 3-0 της Σκωτίας.
Η Αλβανία στην κορυφή της League CΗ Αλβανία συνεχίζει ιδανικά την πορεία της στον 1ο όμιλο της League C. Οι «γείτονες» επικράτησαν εύκολα 3-0 του Σαν Μαρίνο στο «Ολίμπικο» του Σεραβάλ, έχοντας ουσιαστικά καθαρίσει την αναμέτρηση από το πρώτο ημίχρονο.
Με έξι βαθμούς σε δύο αγώνες, η Αλβανία βρίσκεται στην κορυφή του ομίλου, εκμεταλλευόμενη και την απώλεια βαθμών της Φινλανδίας, η οποία νωρίτερα αναδείχθηκε ισόπαλη 0-0 με τη Λευκορωσία.
Πρώτη νίκη για Ισλανδία, τρίποντο για ΣλοβενίαΣτον 4ο όμιλο της League C, η Ισλανδία πανηγύρισε την πρώτη της νίκη, μάλιστα εκτός έδρας, επικρατώντας με το ευρύ 3-0 του Λουξεμβούργου.
Η Σλοβενία εκμεταλλεύτηκε τη δύναμη της έδρας της και πήρε τους τρεις βαθμούς απέναντι στη Βόρεια Μακεδονία, επικρατώντας 2-0.
Χωρίς νικητή ολοκληρώθηκε η άλλη αναμέτρηση με την οποία άνοιξε η αυλαία της τελευταίας ημέρας της δεύτερης αγωνιστικής των ομίλων. Η Μολδαβία και τα Νησιά Φαρόε έμειναν στο 1-1, μοιράζοντας από έναν βαθμό.
Τα αποτελέσματα της 2ης αγωνιστικής του Nations League και η βαθμολογία των ομίλων έχουν ως εξής:
LEAGUE A1ος ΟΜΙΛΟΣ
Βέλγιο-Γαλλία 0-1
Τουρκία-Ιταλία 1-4
Βαθμολογία (σε 2 αγώνες)
Γαλλία 6
Βέλγιο 3
Ιταλία 3
Τουρκία 0
2ος ΟΜΙΛΟΣ
Σερβία-Ολλανδία 1-2
Γερμανία-ΕΛΛΑΔΑ 0-1
Βαθμολογία (σε 2 αγώνες)
Ελλάδα 6
Ολλανδία 4
Γερμανία 1
Σερβία 0
3ος ΟΜΙΛΟΣ
Ισπανία-Κροατία 4-1
Τσεχία-Αγγλία 0-2
Βαθμολογία (σε 2 αγώνες)
Ισπανία 6
Αγγλία 3
Κροατία 3
Τσεχία 0
4ος ΟΜΙΛΟΣ
Δανία-Ουαλία 2-0
Νορβηγία-Πορτογαλία 1-2
Βαθμολογία (σε 2 αγώνες)
Πορτογαλία 6
Νορβηγία 3
Δανία 3
Ουαλία 0
LEAGUE B1ος ΟΜΙΛΟΣ
Σλοβενία-Β. Μακεδονία 2-0
Σκωτία-Ελβετία 0-3
Βαθμολογία (σε 2 αγώνες)
Ελβετία 6
Σλοβενία 4
Σκωτία 1
Β. Μακεδονία 0
2ος ΟΜΙΛΟΣ
Γεωργία-Ουκρανία 0-0
Β.Ιρλανδία-Ουγγαρία 0-0
Βαθμολογία (σε 2 αγώνες)
Ουκρανία 4
Β. Ιρλανδία 4
Γεωργία 1
Ουγγαρία 1
3ος ΟΜΙΛΟΣ
Αυστρία-Κόσοβο 3-1
Ισραήλ-Ιρλανδία 0-3
Βαθμολογία (σε 2 αγώνες)
Αυστρία 6
Κόσοβο 3
Ιρλανδία 3
Ισραήλ 0
4ος ΟΜΙΛΟΣ
Ρουμανία-Βοσνία 2-4
Σουηδία-Πολωνία 3-1
Βαθμολογία (σε 2 αγώνες)
Σουηδία 6
Βοσνία 4
Πολωνία 1
Ρουμανία 0
LEAGUE C1ος ΟΜΙΛΟΣ
Φινλανδία-Λευκορωσία 0-0
Σαν Μαρίνο-Αλβανία 0-3
Βαθμολογία (σε 2 αγώνες)
Αλβανία 6
Φινλανδία 4
Λευκορωσία 1
Σαν Μαρίνο 0
2ος ΟΜΙΛΟΣ
Αρμενία-Μαυροβούνιο 2-3
Λετονία-Κύπρος 0-0
Η βαθμολογία (σε 2 αγώνες)
Μαυροβούνιο 6
Αρμενία 3
Κύπρος 1
Λετονία 1
3ος ΟΜΙΛΟΣ
Μολδαβία-Νησιά Φαρόε 1-1
Σλοβακία-Καζακστάν 2-1
Η βαθμολογία (σε 2 αγώνες)
Σλοβακία 6
Ν. Φερόε 2
Καζακστάν 1
Μολδαβία 1
4ος ΟΜΙΛΟΣ
Βουλγαρία-Εσθονία 0-0
Λουξεμβούργο-Ισλανδία 0-3
Η βαθμολογία (σε 2 αγώνες)
Ισλανδία 4
Λουξεμβούργο 3
Εσθονία 2
Βουλγαρία 1
LEAGUE D1ος ΟΜΙΛΟΣ
Γιβραλτάρ-Ανδόρα 0-0
Βαθμολογία (σε 1 αγώνα)
Μάλτα 3
Ανδόρα 1 -2αγ.
Γιβραλτάρ 1
2ος ΟΜΙΛΟΣ
Λιθουανία-Αζερμπαϊτζάν 1-1
Βαθμολογία (σε 1 αγώνα)
Λιθουανία 4 -2αγ.
Αζερμπαϊτζάν 1
Λιχτενστάιν 0
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