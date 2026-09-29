H Εφές «κατάπιε» τη Ρεάλ 94-84 και την άφησε χωρίς νίκη στις δύο πρώτες αγωνιστικές της Euroleague, δείτε βίντεο
SPORTS
Αναντολού Εφές Ρεάλ Μαδρίτης Euroleague

H Εφές «κατάπιε» τη Ρεάλ 94-84 και την άφησε χωρίς νίκη στις δύο πρώτες αγωνιστικές της Euroleague, δείτε βίντεο

Πρώτος σκόρερ των νικητών ο PJ Ντόζιερ με 18π., ενώ για τη Ρεάλ που βρίσκεται στο 0-2, ξεχώρισε ο Καμπάτσο με 16π

H Εφές «κατάπιε» τη Ρεάλ 94-84 και την άφησε χωρίς νίκη στις δύο πρώτες αγωνιστικές της Euroleague, δείτε βίντεο
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Η Αναντολού Εφές επιβλήθηκε 94-84 της Ρεάλ Μαδρίτης στην Κωνσταντινούπολη, για την πρώτη της νίκη στην εφετινή Euroleague.

Οι Τούρκοι του Πάμπλο Λάσο ξέφυγαν 53-41 με επί μέρους σκορ 25-10 στη δεύτερη περίοδο και κατάφεραν να συντηρήσουν μέχρι το τέλος τη διαφορά, παρά την αντεπίθεση των φιλοξενούμενων που τους έφερε στο -4 (84-80 στο 37΄).

Πρώτος σκόρερ των νικητών ο PJ Ντόζιερ με 18π., ενώ για τη Ρεάλ που βρίσκεται στο 0-2, ξεχώρισε ο Καμπάτσο με 16π.

Τα δεκάλεπτα: 27-29, 53-41, 72-65, 94-84

Δείτε ΕΔΩ τα στιγμιότυπα

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 2ης αγωνιστικής (click για τα στατιστικά των αναμετρήσεων) :

Τρίτη, 29 Σεπτεμβρίου
Ντουμπάι (ΗΑΕ)-Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 94-87
Ζάλγκιρις Κάουνας (Λιθουανία)-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 91-93
Κλείσιμο
Αναντολού Εφές (Τουρκία)-Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 94-84
Φενέρμπαχτσε (Τουρκία)-Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) 20:45
Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)-Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 21:00
Βαλένθια (Ισπανία)-Μπασκόνια (Ισπανία) 21:30
Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)-Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία) 21:30
Παρί (Γαλλία)-Παρτιζάν (Σερβία) 21:45

Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου
Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)-Μπεσίκτας (Τουρκία) 21:05
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-Βιλερμπάν (Γαλλία) 21:15
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