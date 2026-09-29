Το ερευνητικό πρόγραμμα του UNIC Athens μετατρέπει το campus του Ελληνικού σε ένα ζωντανό πεδίο έρευνας, όπου Τεχνητή Νοημοσύνη, Βιοτεχνολογία και βιολογικά δεδομένα συναντώνται, ανοίγοντας νέους δρόμους για την υγεία, την ευημερία και φυσικά, την επιστήμη.
H Εφές «κατάπιε» τη Ρεάλ 94-84 και την άφησε χωρίς νίκη στις δύο πρώτες αγωνιστικές της Euroleague, δείτε βίντεο
H Εφές «κατάπιε» τη Ρεάλ 94-84 και την άφησε χωρίς νίκη στις δύο πρώτες αγωνιστικές της Euroleague, δείτε βίντεο
Πρώτος σκόρερ των νικητών ο PJ Ντόζιερ με 18π., ενώ για τη Ρεάλ που βρίσκεται στο 0-2, ξεχώρισε ο Καμπάτσο με 16π
Η Αναντολού Εφές επιβλήθηκε 94-84 της Ρεάλ Μαδρίτης στην Κωνσταντινούπολη, για την πρώτη της νίκη στην εφετινή Euroleague.
Οι Τούρκοι του Πάμπλο Λάσο ξέφυγαν 53-41 με επί μέρους σκορ 25-10 στη δεύτερη περίοδο και κατάφεραν να συντηρήσουν μέχρι το τέλος τη διαφορά, παρά την αντεπίθεση των φιλοξενούμενων που τους έφερε στο -4 (84-80 στο 37΄).
Πρώτος σκόρερ των νικητών ο PJ Ντόζιερ με 18π., ενώ για τη Ρεάλ που βρίσκεται στο 0-2, ξεχώρισε ο Καμπάτσο με 16π.
Τα δεκάλεπτα: 27-29, 53-41, 72-65, 94-84
Δείτε ΕΔΩ τα στιγμιότυπα
Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 2ης αγωνιστικής (click για τα στατιστικά των αναμετρήσεων) :
Τρίτη, 29 Σεπτεμβρίου
Ντουμπάι (ΗΑΕ)-Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 94-87
Ζάλγκιρις Κάουνας (Λιθουανία)-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 91-93
Αναντολού Εφές (Τουρκία)-Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 94-84
Φενέρμπαχτσε (Τουρκία)-Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) 20:45
Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)-Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 21:00
Βαλένθια (Ισπανία)-Μπασκόνια (Ισπανία) 21:30
Οι Τούρκοι του Πάμπλο Λάσο ξέφυγαν 53-41 με επί μέρους σκορ 25-10 στη δεύτερη περίοδο και κατάφεραν να συντηρήσουν μέχρι το τέλος τη διαφορά, παρά την αντεπίθεση των φιλοξενούμενων που τους έφερε στο -4 (84-80 στο 37΄).
Πρώτος σκόρερ των νικητών ο PJ Ντόζιερ με 18π., ενώ για τη Ρεάλ που βρίσκεται στο 0-2, ξεχώρισε ο Καμπάτσο με 16π.
Τα δεκάλεπτα: 27-29, 53-41, 72-65, 94-84
Δείτε ΕΔΩ τα στιγμιότυπα
Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 2ης αγωνιστικής (click για τα στατιστικά των αναμετρήσεων) :
Τρίτη, 29 Σεπτεμβρίου
Ντουμπάι (ΗΑΕ)-Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 94-87
Ζάλγκιρις Κάουνας (Λιθουανία)-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 91-93
Αναντολού Εφές (Τουρκία)-Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 94-84
Φενέρμπαχτσε (Τουρκία)-Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) 20:45
Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)-Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 21:00
Βαλένθια (Ισπανία)-Μπασκόνια (Ισπανία) 21:30
Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)-Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία) 21:30
Παρί (Γαλλία)-Παρτιζάν (Σερβία) 21:45
Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου
Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)-Μπεσίκτας (Τουρκία) 21:05
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-Βιλερμπάν (Γαλλία) 21:15
Παρί (Γαλλία)-Παρτιζάν (Σερβία) 21:45
Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου
Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)-Μπεσίκτας (Τουρκία) 21:05
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-Βιλερμπάν (Γαλλία) 21:15
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα