Χρηματιστήριο: Πλησιάζει ξανά τα υψηλά έτους – Ολοταχώς για τον έκτο συνεχόμενο μήνα κερδών

Τέταρτη σερί άνοδος για τον Γενικό Δείκτη - Ένα βήμα πιο κοντά στις φετινές κορυφές των 2.726 μονάδων - Πέφτει η αυλαία για τα αποτελέσματα α' εξαμήνου