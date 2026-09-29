Το ερευνητικό πρόγραμμα του UNIC Athens μετατρέπει το campus του Ελληνικού σε ένα ζωντανό πεδίο έρευνας, όπου Τεχνητή Νοημοσύνη, Βιοτεχνολογία και βιολογικά δεδομένα συναντώνται, ανοίγοντας νέους δρόμους για την υγεία, την ευημερία και φυσικά, την επιστήμη.
Βλέπει Εφές - Ρεάλ Μαδρίτης ο Αταμάν: Αποθεώθηκε από τον κόσμο της Αναντολού, δείτε βίντεο
Βλέπει Εφές - Ρεάλ Μαδρίτης ο Αταμάν: Αποθεώθηκε από τον κόσμο της Αναντολού, δείτε βίντεο
Ο Εργκίν Άταμαν επέστρεψε στη EuroLeague αυτή τη φορά ως θεατής για να παρακολουθήσει το Αναντολού Εφές - Ρεάλ Μαδρίτης
Ο Εργκίν Αταμάν μπορεί να απέχει προς το παρόν από τη δράση, καθώς δεν βρίσκεται στην άκρη του πάγκου κάποιας ομάδας, ωστόσο δεν χάνει την ευκαιρία να παρακολουθήσει κάποιο ματς EuroLeague ως θεατής.
Ο Τούρκος τεχνικός βρέθηκε στο Basketball Development Center για να δει από κοντά το Αναντολού Εφές - Ρεάλ Μαδρίτης, επιστρέφοντας στο γήπεδο της ομάδας με την οποία έχει κατακτήσει και δύο τρόπαια EuroLeague.
Ο Τούρκος τεχνικός βρέθηκε στο Basketball Development Center για να δει από κοντά το Αναντολού Εφές - Ρεάλ Μαδρίτης, επιστρέφοντας στο γήπεδο της ομάδας με την οποία έχει κατακτήσει και δύο τρόπαια EuroLeague.
Ergin Ataman, Anadolu Efes - Real Madrid mücadelesi için yerini aldı! @AnadoluEfesSK 🔵⚪️ pic.twitter.com/oauNTGEnuV— EuroLeague Türkiye (@EuroLeagueTUR) September 29, 2026
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