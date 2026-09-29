Μάικλ Τζόρνταν: «Αν είναι να ποντάρεις, πόνταρε σε μένα, όχι εναντίον μου…»

Now taking the stage at #SBCSummit Lisbon...



Michael Jordan, Sportradar CEO Carsten Koerl, and @DraftKings CEO @JasonDRobins are live on the Super Stage to discuss leadership and the future of sports, media & betting.



Stay tuned. 👀 #SBCLisbon pic.twitter.com/PcVtk5XEXC — Sportradar (@Sportradar) September 29, 2026

Όταν τα άλλα μέλη του πάνελ, Κάρστεν Κερλ, ιδρυτής και CEO της Sportradar (μια κορυφαία πολυεθνική εταιρεία τεχνολογίας αθλητισμού και δεδομένων) και Τζέισον Ρόμπινς, συνιδρυτή και CEO της DraftKings (μεγάλη αμερικανική εταιρεία ψηφιακής ψυχαγωγίας και τυχερών παιχνιδιών με επίκεντρο τον αθλητισμό), εξήγησαν πώς το στοίχημα και το fantasy sports δημιούργησαν νέους τρόπους σύνδεσης με τον αθλητισμό και τα δεδομένα έγιναν μέρος του θεάματος, ο Τζόρνταν αναγνώρισε τη συγκεκριμένη αλλαγή, επισημαίνοντας ότι οι σημερινοί φίλαθλοι είναι πολύ πιο εστιασμένοι στο αποτέλεσμα.Όταν ρωτήθηκε πώς θα αγωνιζόταν στο σημερινό μπάσκετ, απάντησε με νόημα: «Αν έπαιζα σήμερα, το παιχνίδι θα ήταν τελείως διαφορετικό. Όμως ως αθλητής μπορείς να επηρεάσεις μόνο ένα πράγμα: αυτό που κάνεις στο παρκέ. Έξω από αυτό, δεν έχεις τον έλεγχο. Σήμερα πρέπει να χτίσεις ένα brand, να νοιάζεσαι για τους αριθμούς σου όσον αφορά τις οικονομικές απολαβές του συμβολαίου σου... Χαίρομαι που γεννήθηκα στην εποχή που γεννήθηκα.»Και έκλεισε με μια ατάκα γεμάτη αυτοπεποίθηση προς όσους αναζητούν αδυναμίες στους παίκτες για να στοιχηματίσουν:«Δεν είμαι καλό παράδειγμα για εσάς. Είμαι ο χειρότερος για να ποντάρετε εναντίον μου. Αν είναι να ποντάρεις, πόνταρε σε μένα, όχι εναντίον μου.»Αν υπάρχει ένα μέρος που αντιπροσωπεύει τον Τζόρνταν μετά το μπάσκετ, αυτό είναι το NASCAR.«Σε όλους μας αρέσει να οδηγούμε γρήγορα. Κάποιοι τρώνε κλήσεις, άλλοι όχι. Αλλά μας αρέσει η γρήγορη οδήγηση.»Ο πατέρας του λάτρευε τους αγώνες ταχύτητας, κάτι που οδήγησε τον Τζόρνταν στην ίδρυση της ομάδας 23XI Racing το 2020 μαζί με τον Ντένι Χάμλιν. Το 2026, η ομάδα συνέχισε τις επιτυχίες της, κερδίζοντας τους πρώτους δύο αγώνες της σεζόν, συμπεριλαμβανομένου του Daytona 500.«Όταν εμπλέκομαι σε επιχειρήσεις, είτε είναι η DraftKings είτε η Sportradar, είναι επειδή εκφράζουν αυθεντικά αυτό που είμαι και το πώς συνδέομαι με αυτές. Γνωρίζοντας ότι λόγω της θέσης μου θα αποτελέσω όχημα marketing, ο καταναλωτής πρέπει να συνδεθεί με αυτό.»