Το ερευνητικό πρόγραμμα του UNIC Athens μετατρέπει το campus του Ελληνικού σε ένα ζωντανό πεδίο έρευνας, όπου Τεχνητή Νοημοσύνη, Βιοτεχνολογία και βιολογικά δεδομένα συναντώνται, ανοίγοντας νέους δρόμους για την υγεία, την ευημερία και φυσικά, την επιστήμη.
Μάικλ Τζόρνταν: «Αν είναι να ποντάρεις, πόνταρε σε μένα, όχι εναντίον μου…»
Μάικλ Τζόρνταν: «Αν είναι να ποντάρεις, πόνταρε σε μένα, όχι εναντίον μου…»
Ο κορυφαίος μπασκετμπολίστας όλων των εποχών ήταν το κεντρικό πρόσωπο σε διεθνές φόρουμ που διεξάγεται στη Λισαβόνα όπου μίλησε για το πως βλέπει τον σύγχρονο αθλητισμό, έχοντας περάσει εδώ και αρκετά χρόνια στην πλευρά των ιδιοκτητών αθλητικών brands
Ο Μάικλ Τζόρνταν μπορεί ναέχει κρεμάσει εδώ και πολλά χρόνια την αθλητική του στολή, αλλά δεν έχει στματήσει ούτε δευτερόλεπτο να είναι ανταγωνιστικός και έξω από τα παρκέ.
Απλά το κάνει πλέον από τα γραφεία, ως ιδιοκτήτης ομάδων ή απλά επενδυτής και τα τελευταία χρόνια από ένα άθλημα τόσο διαφορετικό από το μπάσκετ, όπως το NASCAR.
Μ' αυτήν την ιδιαότητα βρέθηκε καλεσμένος στο SBC Summit 2026 Super Stage, το διεθνές φόρουμ που φιλοξενείται στη Λισαβόνα εξηγώντας το πώς αντιλαμβάνεται τον σύγχρονο αθλητισμό: τα δεδομένα, η χρήση της τεχνολογίας, τους φιλάθλους, τα brands, την παγκόσμια επέκταση και, πάνω απ' όλα, την ανάγκη να παραμένει κανείς πιστός στο ίδιο το παιχνίδι.
Ο Τζόρνταν, σε μία από τις σπάνιες δημόσιες εμφανίσεις του συμμετείχε σε μια συζήτηση με τίτλο «Ηγεσία στη Βιομηχανία του Αθλητισμού» (Leadership in Sports Business).
Η συνάντηση κάλυψε την εξέλιξη των σπορ, την τεχνολογία, τα δεδομένα, τα μέση ενημέρωσης, τη σχέση με τους φιλάθλους και τον μετασχηματισμό του αθλητικού business. Ωστόσο, τα πάντα κατέληγαν στο ίδιο ερώτημα: τι απομένει από τον Μάικλ Τζόρνταν όταν σβήνουν τα φώτα του γηπέδου;
Η απάντηση ήταν ξεκάθαρη: η δίψα για αιχμηρό ανταγωνισμό.
«Ποτέ δεν με ένοιαζαν τα στατιστικά. Ημουν εκεί απλά για να παίξω το άθλημά μου. Και ο μοναδικός στόχος που είχα ήταν να κερδίσω το παιχνίδι.»
Ακούγοντας για τεχνητή νοημοσύνη, αγορές προγνωστικών και διαρκή παρακολούθηση παικτών, ο Τζόρνταν θυμήθηκε τη δική του οπτική. Σήμερα τα πάντα μετρώνται, αλλά ο ίδιος σκέφτεται όπως τότε:
«Δεν μπορώ να ανησυχώ για το τι ποντάρει ο κόσμος. Δεν μπορώ να ανησυχώ για τα στατιστικά. Το μόνο που με νοιάζει είναι το τελικό αποτέλεσμα του αγώνα. Θα έπαιζα απλά, χωρίς να με νοιάζει ποιος πόνταρε στους Μπουλς και ποιος όχι.»
Το περιβάλλον του φιλάθλου και η σύγχρονη εποχή
Απλά το κάνει πλέον από τα γραφεία, ως ιδιοκτήτης ομάδων ή απλά επενδυτής και τα τελευταία χρόνια από ένα άθλημα τόσο διαφορετικό από το μπάσκετ, όπως το NASCAR.
Μ' αυτήν την ιδιαότητα βρέθηκε καλεσμένος στο SBC Summit 2026 Super Stage, το διεθνές φόρουμ που φιλοξενείται στη Λισαβόνα εξηγώντας το πώς αντιλαμβάνεται τον σύγχρονο αθλητισμό: τα δεδομένα, η χρήση της τεχνολογίας, τους φιλάθλους, τα brands, την παγκόσμια επέκταση και, πάνω απ' όλα, την ανάγκη να παραμένει κανείς πιστός στο ίδιο το παιχνίδι.
Ο Τζόρνταν, σε μία από τις σπάνιες δημόσιες εμφανίσεις του συμμετείχε σε μια συζήτηση με τίτλο «Ηγεσία στη Βιομηχανία του Αθλητισμού» (Leadership in Sports Business).
Η συνάντηση κάλυψε την εξέλιξη των σπορ, την τεχνολογία, τα δεδομένα, τα μέση ενημέρωσης, τη σχέση με τους φιλάθλους και τον μετασχηματισμό του αθλητικού business. Ωστόσο, τα πάντα κατέληγαν στο ίδιο ερώτημα: τι απομένει από τον Μάικλ Τζόρνταν όταν σβήνουν τα φώτα του γηπέδου;
Η απάντηση ήταν ξεκάθαρη: η δίψα για αιχμηρό ανταγωνισμό.
«Ποτέ δεν με ένοιαζαν τα στατιστικά. Ημουν εκεί απλά για να παίξω το άθλημά μου. Και ο μοναδικός στόχος που είχα ήταν να κερδίσω το παιχνίδι.»
Ακούγοντας για τεχνητή νοημοσύνη, αγορές προγνωστικών και διαρκή παρακολούθηση παικτών, ο Τζόρνταν θυμήθηκε τη δική του οπτική. Σήμερα τα πάντα μετρώνται, αλλά ο ίδιος σκέφτεται όπως τότε:
«Δεν μπορώ να ανησυχώ για το τι ποντάρει ο κόσμος. Δεν μπορώ να ανησυχώ για τα στατιστικά. Το μόνο που με νοιάζει είναι το τελικό αποτέλεσμα του αγώνα. Θα έπαιζα απλά, χωρίς να με νοιάζει ποιος πόνταρε στους Μπουλς και ποιος όχι.»
What happens when three pioneers of the modern sports ecosystem share one stage? 🤯— Sportradar (@Sportradar) September 29, 2026
Today at #SBCSummit Lisbon, Carsten Koerl, Michael Jordan & Jason Robins joined Kirsty Gallacher on the Super Stage for a powerhouse discussion on leadership, fan engagement, and betting. 🧵👇 pic.twitter.com/cnUo3mcQna
Το περιβάλλον του φιλάθλου και η σύγχρονη εποχή
Όταν τα άλλα μέλη του πάνελ, Κάρστεν Κερλ, ιδρυτής και CEO της Sportradar (μια κορυφαία πολυεθνική εταιρεία τεχνολογίας αθλητισμού και δεδομένων) και Τζέισον Ρόμπινς, συνιδρυτή και CEO της DraftKings (μεγάλη αμερικανική εταιρεία ψηφιακής ψυχαγωγίας και τυχερών παιχνιδιών με επίκεντρο τον αθλητισμό), εξήγησαν πώς το στοίχημα και το fantasy sports δημιούργησαν νέους τρόπους σύνδεσης με τον αθλητισμό και τα δεδομένα έγιναν μέρος του θεάματος, ο Τζόρνταν αναγνώρισε τη συγκεκριμένη αλλαγή, επισημαίνοντας ότι οι σημερινοί φίλαθλοι είναι πολύ πιο εστιασμένοι στο αποτέλεσμα.
Όταν ρωτήθηκε πώς θα αγωνιζόταν στο σημερινό μπάσκετ, απάντησε με νόημα: «Αν έπαιζα σήμερα, το παιχνίδι θα ήταν τελείως διαφορετικό. Όμως ως αθλητής μπορείς να επηρεάσεις μόνο ένα πράγμα: αυτό που κάνεις στο παρκέ. Έξω από αυτό, δεν έχεις τον έλεγχο. Σήμερα πρέπει να χτίσεις ένα brand, να νοιάζεσαι για τους αριθμούς σου όσον αφορά τις οικονομικές απολαβές του συμβολαίου σου... Χαίρομαι που γεννήθηκα στην εποχή που γεννήθηκα.»
Και έκλεισε με μια ατάκα γεμάτη αυτοπεποίθηση προς όσους αναζητούν αδυναμίες στους παίκτες για να στοιχηματίσουν:
«Δεν είμαι καλό παράδειγμα για εσάς. Είμαι ο χειρότερος για να ποντάρετε εναντίον μου. Αν είναι να ποντάρεις, πόνταρε σε μένα, όχι εναντίον μου.»
Το πέρασμα στο NASCAR
Αν υπάρχει ένα μέρος που αντιπροσωπεύει τον Τζόρνταν μετά το μπάσκετ, αυτό είναι το NASCAR.
«Σε όλους μας αρέσει να οδηγούμε γρήγορα. Κάποιοι τρώνε κλήσεις, άλλοι όχι. Αλλά μας αρέσει η γρήγορη οδήγηση.»
Ο πατέρας του λάτρευε τους αγώνες ταχύτητας, κάτι που οδήγησε τον Τζόρνταν στην ίδρυση της ομάδας 23XI Racing το 2020 μαζί με τον Ντένι Χάμλιν. Το 2026, η ομάδα συνέχισε τις επιτυχίες της, κερδίζοντας τους πρώτους δύο αγώνες της σεζόν, συμπεριλαμβανομένου του Daytona 500.
«Όταν εμπλέκομαι σε επιχειρήσεις, είτε είναι η DraftKings είτε η Sportradar, είναι επειδή εκφράζουν αυθεντικά αυτό που είμαι και το πώς συνδέομαι με αυτές. Γνωρίζοντας ότι λόγω της θέσης μου θα αποτελέσω όχημα marketing, ο καταναλωτής πρέπει να συνδεθεί με αυτό.»
Now taking the stage at #SBCSummit Lisbon...— Sportradar (@Sportradar) September 29, 2026
Michael Jordan, Sportradar CEO Carsten Koerl, and @DraftKings CEO @JasonDRobins are live on the Super Stage to discuss leadership and the future of sports, media & betting.
Stay tuned. 👀 #SBCLisbon pic.twitter.com/PcVtk5XEXC
Όταν ρωτήθηκε πώς θα αγωνιζόταν στο σημερινό μπάσκετ, απάντησε με νόημα: «Αν έπαιζα σήμερα, το παιχνίδι θα ήταν τελείως διαφορετικό. Όμως ως αθλητής μπορείς να επηρεάσεις μόνο ένα πράγμα: αυτό που κάνεις στο παρκέ. Έξω από αυτό, δεν έχεις τον έλεγχο. Σήμερα πρέπει να χτίσεις ένα brand, να νοιάζεσαι για τους αριθμούς σου όσον αφορά τις οικονομικές απολαβές του συμβολαίου σου... Χαίρομαι που γεννήθηκα στην εποχή που γεννήθηκα.»
Και έκλεισε με μια ατάκα γεμάτη αυτοπεποίθηση προς όσους αναζητούν αδυναμίες στους παίκτες για να στοιχηματίσουν:
«Δεν είμαι καλό παράδειγμα για εσάς. Είμαι ο χειρότερος για να ποντάρετε εναντίον μου. Αν είναι να ποντάρεις, πόνταρε σε μένα, όχι εναντίον μου.»
Το πέρασμα στο NASCAR
Αν υπάρχει ένα μέρος που αντιπροσωπεύει τον Τζόρνταν μετά το μπάσκετ, αυτό είναι το NASCAR.
«Σε όλους μας αρέσει να οδηγούμε γρήγορα. Κάποιοι τρώνε κλήσεις, άλλοι όχι. Αλλά μας αρέσει η γρήγορη οδήγηση.»
Ο πατέρας του λάτρευε τους αγώνες ταχύτητας, κάτι που οδήγησε τον Τζόρνταν στην ίδρυση της ομάδας 23XI Racing το 2020 μαζί με τον Ντένι Χάμλιν. Το 2026, η ομάδα συνέχισε τις επιτυχίες της, κερδίζοντας τους πρώτους δύο αγώνες της σεζόν, συμπεριλαμβανομένου του Daytona 500.
«Όταν εμπλέκομαι σε επιχειρήσεις, είτε είναι η DraftKings είτε η Sportradar, είναι επειδή εκφράζουν αυθεντικά αυτό που είμαι και το πώς συνδέομαι με αυτές. Γνωρίζοντας ότι λόγω της θέσης μου θα αποτελέσω όχημα marketing, ο καταναλωτής πρέπει να συνδεθεί με αυτό.»
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα