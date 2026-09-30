Δολοφονήθηκε ο ιδιοκτήτης της βουλγαρικής ομάδας Μπότεφ Πλόβντιφ, τον πυροβόλησαν στο κεφάλι

Ο επιχειρηματίας Ιλιάν Φιλίποφ πέρα από την ενασχόλησή του με το ποδόσφαιρο θεωρείται ένας από τους ισχυρότερους παράγοντες στον χώρο των μεταφορών και των κατασκευών στη χώρα