Ο Πανιώνιος δωρίζει τα έσοδα από το ματς με τον ΠΑΟΚ Β' στην οικογένεια του Κώστα Λίμα μετά το ατύχημά του

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Το απόγευμα του Σαββάτου (26/9) ο Κωνσταντίνος Λίμα, γιος του Νόνι Λίμα ενεπλάκη σε σοβαρό τροχαίο έξω από την Παστίδα της Ρόδου.Ο 32χρονος ποδοσφαιριστής διακομίστηκε στο νοσοκομείο έχοντας τραυματιστεί σοβαρά στο πόδι, ενώ είχε χτυπήματα στο κεφάλι και στον θώρακα.Ο γιος του παλαίμαχου ποδοσφαιριστή, Νόνι Λίμα, ενώ επέβαινε σε μηχανή συγκρούστηκε με αυτοκίνητο που είχε περάσει στο αντίθετο ρεύμα. Από τη σύγκρουση προσέκρουσε σε πινακίδα με αποτέλεσμα να του κοπεί το πόδι κάτω από το γόνατο.Ο Κωνσταντίνος Λίμα υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση με τους γιατρούς να κρίνουν απαραίτητο να προχωρήσουν στον ακρωτηριασμό του ποδιού του για να μην τεθεί σε κίνδυνο η ζωή του.Η ΠΑΕ Πανιώνιος προχώρησε σήμερα δύο μέρες μετά το συμβάν σε μια συμβολική όσο και συγκινητική κίνηση, αφού αποφάσισε να χαρίσει τα έσοδα από τα εισιτήρια του αγώνα με τον ΠΑΟΚ Β' να διατεθούν στην οικογένεια Λίμα και στην αποκατάσταση του Κωνσταντίνου.Η ΠΑΕ Πανιώνιος στέκεται με αγάπη και έμπρακτη στήριξη στο πλευρό του Κώστα Λίμα, γιου του παλαίμαχου ποδοσφαιριστή της ομάδας μας Νόνι Λίμα, στη δύσκολη δοκιμασία που αντιμετωπίζει μετά το σοβαρό τροχαίο ατύχημά του.Ο Πανιώνιος ήταν και θα παραμένει πάντα μια μεγάλη οικογένεια. Και στις δύσκολες στιγμές, η οικογένεια είναι εκεί.Στο πλαίσιο αυτό, η ΠΑΕ Πανιώνιος αποφάσισε να διαθέσει τα έσοδα από τα εισιτήρια του εντός έδρας αγώνα Πανιώνιος – ΠΑΟΚ Β για την οικονομική ενίσχυση του Κώστα και της οικογένειάς του, στις αυξημένες ανάγκες αυτής της δύσκολης περιόδου.Καλούμε όλο τον κόσμο του Πανιωνίου να βρεθεί στο γήπεδο και μέσα από την παρουσία του, να στείλει ένα δυνατό μήνυμα συμπαράστασης και αλληλεγγύης.Κώστα, όλη η οικογένεια του Πανιωνίου είναι δίπλα σου.Σου ευχόμαστε δύναμη, κουράγιο και καλή ανάρρωση.