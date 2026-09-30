Euroleague: Ο Ολυμπιακός «άλωσε» το Κάουνας και έκανε το 2Χ2, μεγάλα διπλά για Παρτιζάν και Εφές, δείτε βίντεο

Παρτιζάν: Έκανε περίπατο στο Παρίσι και συνέχισε αήττητη

Βαλένθια: «Καταιγίδα» απέναντι στη Μπασκόνια με 111 πόντους

Χάποελ Τελ Αβίβ: Πρώτη νίκη με «διπλό» στο Βελιγράδι

Φενέρμπαχτσε: Επίδειξη δύναμης απέναντι στη Μπάγερν με 15 τρίποντα

Αναντολού Εφές: «Λύγισε» τη Ρεάλ και πήρε την πρώτη της νίκη

Ντουμπάι: Ιστορικό 2/2 με νίκη επί της Μπαρτσελόνα

Στη 2η αγωνιστική της Euroleague, σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα:

Με «άνθρωπο της τελευταίας στιγμής» τον Ντέβον Χολ, η Αρμάνι νίκησε 87-85 τη Βίρτους στο Μιλάνο και έτσι συνέχισε την παράδοση που θέλει τη γηπεδούχο να επικρατεί σε αυτή την ιταλική μονομαχία της Euroleague.Ο Αμερικανός πέτυχε τους 10 τελευταίους πόντους της ομάδας του όταν έβλεπε το καλάθι σαν... βαρέλι και ήταν ο απόλυτος MVP της αναμέτρησης. Νωρίτερα, η Αρμάνι είχε προηγηθεί ακόμα και με 16 πόντους (41-26 στο 16΄) αλλά η ομάδα της Μπολόνια είχε βρει τις απαντήσεις με κορυφαίο τον Αλιού Ντιαρά που είχε 15π., 6ρ.Τα δεκάλεπτα: 30-20, 47-41, 66-67, 87-85Η Παρτιζάν έκανε το «2 στα 2» καθώς πάτησε γκάζι στην τέταρτη περίοδο και μετέτρεψε σε περίπατο το -μέχρι τότε ντέρμπι- με αντίπαλο την Παρί στο Παρίσι.Τελικό σκορ 79-92, ενώ στην έναρξη του τελευταίου δεκάλεπτου όλα έμοιαζαν αμφίρροπα (63-67). Όμως οι Σέρβοι με ένα εντυπωσιακό 6-18 ξέφυγαν 69-85 στο 36΄ και δεν άφησαν περιθώρια αντίδρασης τους γηπεδούχους.Ο Λούκα Βιλντόσα είχε 16 πόντους με 7/9 σουτ και 6 κλεψίματα, ενώ 20 πόντους και 5 ασίστ πρόσθεσε ο Κάρλικ Τζόουνς. Ο Ίφι ήταν, ως συνήθως, πρώτος σκόρερ της Παρί με 19π. αλλά με κακά ποσοστά (4/10 δίποντα, 1/5 τρίποντα).Τα δεκάλεπτα: 18-15, 40-44, 63-67, 79-92Η Βαλένθια επιβεβαίωσε τα προγνωστικά και ξεπέρασε εύκολα το εμπόδιο της Μπασκόνια, που έχει ξεκινήσει πολύ αρνητικά τη Euroleague.Η ομάδα του Χαβιέρ Αλμπέρτ επικράτησε άνετα 111-88 στη "ROIG Arena" πετυχαίνοντας τη δεύτερη νίκη της στην εφετινή διοργάνωση. Εντυπωσιακή παρουσία και double double για τον πρώην παίκτη του Παναθηναϊκού, TJ Σορτς με 12 πόντους και 10 ασίστ, ενώ 17 πόντους με 4/7 τρίποντα είχε ο Άρμονι Μπρουκς.Ο Σεντεκέρσκις ήταν ο καλύτερος της Μπασκόνια με 8/8 δίποντα και 6 ριμπάουντ, ενώ ο Κένεθ Φαρίντ είχε 15π. και 5ρ.Τα δεκάλεπτα: 26-10, 52-33, 83-60, 111-88«Ποδαρικό» στις νίκες για τη Χάποελ Τελ Αβίβ που πέρασε από το Βελιγράδι με 81-80 επί του Ερυθρού Αστέρα (0-2).Ουσιαστικά οι παίκτες του Δημήτρη Ιτούδη κατάφεραν να συντηρήσουν τη διαφορά που δημιούργησαν με το... καλησπέρα, από το πρώτο δεκάλεπτο (26-15 στο 9΄).Παρότι ο Αστέρας αντεπιτέθηκε και πέρασε για μία και μοναδική φορά μπροστά στο 17΄ (35-34) η συνέχεια ανήκε στη Χάποελ η οποία επανέφερε τη άμεσα τη διαφορά στο +12 (35-47 στο 21΄) και έφτασε στη νίκη με 81-80 -πιο εύκολα απ΄ότι δείχνει το τελικό σκορ- με καταπληκτική εμφάνιση του Ελάιτζα Μπράιαντ που είχε 18π., 10ρ., 4ασ., 4κλ. και 31 στο σύστημα αξιολόγησης.Τα δεκάλεπτα: 18-28, 35-45, 59-67, 80-81«Δύο στα δύο» για τη Φενέρμπαχτσε στην Euroleague, μετά την νίκη επί της Μπάγερν που επιτεύχθηκε εύκολα. Η ομάδα του Σάρας Γιασικεβίτσιους επικράτησε 100-76 έχοντας αποκτήσει από το πρώτο δεκάλεπτο (31-13 στο 9΄) τεράστια διαφορά, η οποία «άγγιξε» και τους 30 πόντους (72-44 στο 29΄).«Βομβαρδισμός» από τρίποντα με 15/30 και πέντε παίκτες με διψήφιο αριθμό πόντων για τη Φενέρ, ήταν συστατικά που... απαγόρευσαν στη Μπάγερν να διεκδικήσει κάτι, παρά την προσπάθεια του Ουάσινγκτον (20π., 8/12 σουτ).Τα δεκάλεπτα: 31-15, 50-31, 75-51, 100-76Η Αναντολού Εφές επιβλήθηκε 94-84 της Ρεάλ Μαδρίτης στην Κωνσταντινούπολη, για την πρώτη της νίκη στην εφετινή Euroleague.Οι Τούρκοι του Πάμπλο Λάσο ξέφυγαν 53-41 με επί μέρους σκορ 25-10 στη δεύτερη περίοδο και κατάφεραν να συντηρήσουν μέχρι το τέλος τη διαφορά, παρά την αντεπίθεση των φιλοξενούμενων που τους έφερε στο -4 (84-80 στο 37΄). Πρώτος σκόρερ των νικητών ο PJ Ντόζιερ με 18π., ενώ για τη Ρεάλ που βρίσκεται στο 0-2, ξεχώρισε ο Καμπάτσο με 16π.Τα δεκάλεπτα: 27-29, 53-41, 72-65, 94-84Με εκρηκτικό ξεκίνημα και σερί 12-0 στη δεύτερη περίοδο (από 23-25, 35-25 στο 13΄) η Ντουμπάι εφάρμοσε το δικό της «νόμο» και επικράτησε 94-87 της Μπαρτσελόνα για να κάνει το «2 στα 2» στη Euroleague. Το ματς έγινε στο Άμπου Ντάμπι, η διαφορά έφτασε μέχρι τους 20 πόντους (76-56 στο 29΄) κι έτσι η αντεπίθεση της «Μπάρτσα» (90-84 στο 38΄) έμεινε χωρίς αντίκρισμα.Οι Καμπενγκέλε (21π., 6ρ) και Μπέικον (14π., 7ρ.) ήταν οι καλύτεροι για τους νικητές. Φανταστικός ο Πάντερ (25π. με 11/16 σουτ) για τους φιλοξενούμενους.Τα δεκάλεπτα: 23-25, 52-37, 76-62, 94-87Τρίτη, 29 ΣεπτεμβρίουΝτουμπάι (ΗΑΕ)-Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 94-87Ζάλγκιρις Κάουνας (Λιθουανία)-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 91-93Αναντολού Εφές (Τουρκία)-Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 94-84Φενέρμπαχτσε (Τουρκία)-Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) 100-76Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)-Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 80-81Βαλένθια (Ισπανία)-Μπασκόνια (Ισπανία) 111-88Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)-Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία) 87-85Παρί (Γαλλία)-Παρτιζάν (Σερβία) 79-92Τετάρτη, 30 ΣεπτεμβρίουΜακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)-Μπεσίκτας (Τουρκία) 21:05ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-Βιλερμπάν (Γαλλία) 21:15ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Ν-ΗΦενέρμπαχτσε 2-0Βαλένθια 2-0ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 2-0Ντουμπάι 2-0Παρτιζάν 2-0ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 1-0Βιλερμπάν 1-0Μπαρτσελόνα 1-1Ζάλγκιρις Κάουνας 1-1Αναντολού Εφές 1-1Χάποελ Τελ Αβίβ 1-1Μπάγερν Μονάχου 1-1Αρμάνι Μιλάνο 1-1Μπεσίκτας 0-1Μακάμπι Τελ Αβίβ 0-1Παρί 0-2Βίρτους Μπολόνια 0-2Μπασκόνια 0-2Ερυθρός Αστέρας 0-2Ρεάλ Μαδρίτης 0-2