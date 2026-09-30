Euroleague: Ο Ολυμπιακός «άλωσε» το Κάουνας και έκανε το 2Χ2, μεγάλα διπλά για Παρτιζάν και Εφές, δείτε βίντεο
Euroleague: Ο Ολυμπιακός «άλωσε» το Κάουνας και έκανε το 2Χ2, μεγάλα διπλά για Παρτιζάν και Εφές, δείτε βίντεο
Οι «ερυθρόλευκοι» επικράτησαν 93-91 στη Λιθουανία, η Παρτιζάν πέρασε από το Παρίσι και η Εφές «λύγισε» τη Ρεάλ - Νίκες και για Αρμάνι, Βαλένθια, Φενέρ και Ντουμπάι
Μετά τη Βιτόρια, ο Ολυμπιακός πέρασε και από το Κάουνας, επικρατώντας 93-91 της Ζάλγκιρις και κάνοντας το ιδανικό ξεκίνημα με δύο νίκες στη Euroleague. Η Παρτιζάν έφυγε με μεγάλο «διπλό» από το Παρίσι (92-79 την Παρί), ενώ η Αναντολού Εφές πανηγύρισε την πρώτη της νίκη στη διοργάνωση απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης (94-84). Στα υπόλοιπα παιχνίδια της 2ης αγωνιστικής, ξεχώρισαν οι νίκες της Φενέρμπαχτσε (100-76 τη Μπάγερν), της Βαλένθια (111-88 την Μπασκόνια) και της Ντουμπάι (94-87 τη Μπαρτσελόνα).
Ούτε η κούραση από τους δύο αγώνες στο ελληνικό Super Cup ούτε τα 2 μέτρα και 11 εκατοστά του Γιόνας Βαλαντσιούνας -εν τη απουσία του Μιλουτίνοφ- στάθηκαν αρκετά για ν’ αποτρέψουν τη 2η νίκη του Ολυμπιακού σε ισάριθμες αγωνιστικές στη νέα σεζόν της Euroleague. Μετά τη Βιτόρια, ο Ολυμπιακός άλωσε και το Κάουνας, παρουσία του τετράκις πρωταθλητή ΝΒΑ Σακίλ Ο’Νιλ στα VIP, με 93-91, στον πρώτο από τους δύο αγώνες του κατά την πρώτη «διαβολοβδομάδα».
Ο Σάσα Βεζένκοφ (18π. με 8/10 δίποντα, 8ρ., 1ασ. και 1 κλ.) κρατούσε τον Πρωταθλητή Ευρώπης «ζωντανό» σε όλο το ματς, ο Μοντέρο (15π., 7 ασ.) αφυπνίστηκε όταν έπρεπε, ο Εντζάι (9π.) σε άμυνα και επίθεση ήταν παίκτης «κλειδί», αλλά αυτός που τελικά οδήγησε στη νίκη την ομάδα του Πειραιά ήταν ο Εβάν Φουρνιέ (19π., με 2/5 τρίποντα). Ο Γάλλος γκαρντ που είχε θερμό εναγκαλισμό με τον Σακίλ Ο’Νιλ πριν το τζάμπολ, με δύο τρίποντα στο τέλος είπε «όχι» στην αποφασισμένη να δυσαρεστήσει την κορυφαία ομάδα της Ευρώπης την περασμένη σεζόν Ζαλγκίρις, αφήνοντας απαρηγόρητους τους παίκτες του Τόμας Μασιούλις, για την πρώτη ήττα τους στη Euroleague. Ο Τάισον Ουόρντ είχε συγκομιδή 10 πόντους και 5 ριμπάουντ, ο Ντόρσεϊ 10 πόντους με 1/7 τρίποντα, ο Μίλερ-ΜακΙντάιρ μοίρασε 6 ασίστ, ενώ Χολ και Τζόουνς έκαναν ό,τι μπορούσαν για να κρατήσουν... χαμηλά τον Γιόνας Βαλαντσιούνας. Ο Λιθουανός σέντερ πέτυχε 11 πόντους, μοίρασε 7 ασίστ και μάζεψε 6 ριμπάουντ. Ο Στέρλινγκ Μπράουν πέτυχε τους 14 από τους 20 πόντους του στην 4η περίοδο με 4 εύστοχα τρίποντα σ’ αυτό το διάστημα! Ο Τουμπέλις σταμάτησε στους 19 πόντους, με 7 ριμπάουντ και 3 ασίστ, ενώ ο Κάρσεν Έντουαρντς είχε 14 πόντους. Δεν κατάφεραν, όμως να... λυγίσουν τον Πρωταθλητή Ευρώπης 2026.
Σ’ έναν αγώνα που το προβάδισμα άλλαζε διαρκώς χέρια (21 φορές), ο Ολυμπιακός από το δικό του +7 (30-37), είδε τη Ζαλγκίρις να προηγείται με +7 (52-46) στην 3η περίοδο. Ένας Ολυμπιακός που τα... έσπασε έξω από τα 6.75 στο α΄ μέρος, με 0/11 τρίποντα. Όμως, παίζοντας ομαδικά, με διαφορετικό πρωταγωνιστή να βγαίνει μπροστά κάθε φορά, η ομάδα του Πειραιά πέρασε νικηφόρα από μία «καυτή» έδρα δείχνοντας μέταλλο νικητή... από την έναρξη της σεζόν!
Επόμενη αντίπαλος του Ολυμπιακού κατά την πρώτη «διαβολοβδομάδα» της σεζόν στη Euroleague η Βίρτους, στην Μπολόνια, την Πέμπτη (1/10, 21:30).
Ο Ολυμπιακός αγωνίστηκε χωρίς τον τραυματία Νίκολα Μιλουτίνοφ (τενοντίτιδα στο αριστερό πόδι) και τον Κόρι Τζόσεφ (ενοχλήσεις στη μέση). Εκτός επίσης ο Όμηρος Νετζήπογλου, μαζί με τους Μπουρνελέ - Πάπας. Χωρίς τον τραυματία Νάιτζελ Ουίλιαμς-Γκος παρατάχθηκε η Ζαλγκίρις.
Τα δεκάλεπτα: 24-21, 44-44, 63-64, 91-93
Ο Ολυμπιακός άντεξε στο Κάουνας και έκανε το 2/2
Ούτε η κούραση από τους δύο αγώνες στο ελληνικό Super Cup ούτε τα 2 μέτρα και 11 εκατοστά του Γιόνας Βαλαντσιούνας -εν τη απουσία του Μιλουτίνοφ- στάθηκαν αρκετά για ν’ αποτρέψουν τη 2η νίκη του Ολυμπιακού σε ισάριθμες αγωνιστικές στη νέα σεζόν της Euroleague. Μετά τη Βιτόρια, ο Ολυμπιακός άλωσε και το Κάουνας, παρουσία του τετράκις πρωταθλητή ΝΒΑ Σακίλ Ο’Νιλ στα VIP, με 93-91, στον πρώτο από τους δύο αγώνες του κατά την πρώτη «διαβολοβδομάδα».
Ο Σάσα Βεζένκοφ (18π. με 8/10 δίποντα, 8ρ., 1ασ. και 1 κλ.) κρατούσε τον Πρωταθλητή Ευρώπης «ζωντανό» σε όλο το ματς, ο Μοντέρο (15π., 7 ασ.) αφυπνίστηκε όταν έπρεπε, ο Εντζάι (9π.) σε άμυνα και επίθεση ήταν παίκτης «κλειδί», αλλά αυτός που τελικά οδήγησε στη νίκη την ομάδα του Πειραιά ήταν ο Εβάν Φουρνιέ (19π., με 2/5 τρίποντα). Ο Γάλλος γκαρντ που είχε θερμό εναγκαλισμό με τον Σακίλ Ο’Νιλ πριν το τζάμπολ, με δύο τρίποντα στο τέλος είπε «όχι» στην αποφασισμένη να δυσαρεστήσει την κορυφαία ομάδα της Ευρώπης την περασμένη σεζόν Ζαλγκίρις, αφήνοντας απαρηγόρητους τους παίκτες του Τόμας Μασιούλις, για την πρώτη ήττα τους στη Euroleague. Ο Τάισον Ουόρντ είχε συγκομιδή 10 πόντους και 5 ριμπάουντ, ο Ντόρσεϊ 10 πόντους με 1/7 τρίποντα, ο Μίλερ-ΜακΙντάιρ μοίρασε 6 ασίστ, ενώ Χολ και Τζόουνς έκαναν ό,τι μπορούσαν για να κρατήσουν... χαμηλά τον Γιόνας Βαλαντσιούνας. Ο Λιθουανός σέντερ πέτυχε 11 πόντους, μοίρασε 7 ασίστ και μάζεψε 6 ριμπάουντ. Ο Στέρλινγκ Μπράουν πέτυχε τους 14 από τους 20 πόντους του στην 4η περίοδο με 4 εύστοχα τρίποντα σ’ αυτό το διάστημα! Ο Τουμπέλις σταμάτησε στους 19 πόντους, με 7 ριμπάουντ και 3 ασίστ, ενώ ο Κάρσεν Έντουαρντς είχε 14 πόντους. Δεν κατάφεραν, όμως να... λυγίσουν τον Πρωταθλητή Ευρώπης 2026.
Σ’ έναν αγώνα που το προβάδισμα άλλαζε διαρκώς χέρια (21 φορές), ο Ολυμπιακός από το δικό του +7 (30-37), είδε τη Ζαλγκίρις να προηγείται με +7 (52-46) στην 3η περίοδο. Ένας Ολυμπιακός που τα... έσπασε έξω από τα 6.75 στο α΄ μέρος, με 0/11 τρίποντα. Όμως, παίζοντας ομαδικά, με διαφορετικό πρωταγωνιστή να βγαίνει μπροστά κάθε φορά, η ομάδα του Πειραιά πέρασε νικηφόρα από μία «καυτή» έδρα δείχνοντας μέταλλο νικητή... από την έναρξη της σεζόν!
Επόμενη αντίπαλος του Ολυμπιακού κατά την πρώτη «διαβολοβδομάδα» της σεζόν στη Euroleague η Βίρτους, στην Μπολόνια, την Πέμπτη (1/10, 21:30).
Ο Ολυμπιακός αγωνίστηκε χωρίς τον τραυματία Νίκολα Μιλουτίνοφ (τενοντίτιδα στο αριστερό πόδι) και τον Κόρι Τζόσεφ (ενοχλήσεις στη μέση). Εκτός επίσης ο Όμηρος Νετζήπογλου, μαζί με τους Μπουρνελέ - Πάπας. Χωρίς τον τραυματία Νάιτζελ Ουίλιαμς-Γκος παρατάχθηκε η Ζαλγκίρις.
Τα δεκάλεπτα: 24-21, 44-44, 63-64, 91-93
Αρμάνι Μιλάνο: Ο Χολ έκρινε το ιταλικό ντέρμπι με τη Βίρτους
Με «άνθρωπο της τελευταίας στιγμής» τον Ντέβον Χολ, η Αρμάνι νίκησε 87-85 τη Βίρτους στο Μιλάνο και έτσι συνέχισε την παράδοση που θέλει τη γηπεδούχο να επικρατεί σε αυτή την ιταλική μονομαχία της Euroleague.
Ο Αμερικανός πέτυχε τους 10 τελευταίους πόντους της ομάδας του όταν έβλεπε το καλάθι σαν... βαρέλι και ήταν ο απόλυτος MVP της αναμέτρησης. Νωρίτερα, η Αρμάνι είχε προηγηθεί ακόμα και με 16 πόντους (41-26 στο 16΄) αλλά η ομάδα της Μπολόνια είχε βρει τις απαντήσεις με κορυφαίο τον Αλιού Ντιαρά που είχε 15π., 6ρ.
Τα δεκάλεπτα: 30-20, 47-41, 66-67, 87-85
Παρτιζάν: Έκανε περίπατο στο Παρίσι και συνέχισε αήττητη
Η Παρτιζάν έκανε το «2 στα 2» καθώς πάτησε γκάζι στην τέταρτη περίοδο και μετέτρεψε σε περίπατο το -μέχρι τότε ντέρμπι- με αντίπαλο την Παρί στο Παρίσι.
Τελικό σκορ 79-92, ενώ στην έναρξη του τελευταίου δεκάλεπτου όλα έμοιαζαν αμφίρροπα (63-67). Όμως οι Σέρβοι με ένα εντυπωσιακό 6-18 ξέφυγαν 69-85 στο 36΄ και δεν άφησαν περιθώρια αντίδρασης τους γηπεδούχους.
Ο Λούκα Βιλντόσα είχε 16 πόντους με 7/9 σουτ και 6 κλεψίματα, ενώ 20 πόντους και 5 ασίστ πρόσθεσε ο Κάρλικ Τζόουνς. Ο Ίφι ήταν, ως συνήθως, πρώτος σκόρερ της Παρί με 19π. αλλά με κακά ποσοστά (4/10 δίποντα, 1/5 τρίποντα).
Τα δεκάλεπτα: 18-15, 40-44, 63-67, 79-92
Βαλένθια: «Καταιγίδα» απέναντι στη Μπασκόνια με 111 πόντους
Η Βαλένθια επιβεβαίωσε τα προγνωστικά και ξεπέρασε εύκολα το εμπόδιο της Μπασκόνια, που έχει ξεκινήσει πολύ αρνητικά τη Euroleague.
Η ομάδα του Χαβιέρ Αλμπέρτ επικράτησε άνετα 111-88 στη "ROIG Arena" πετυχαίνοντας τη δεύτερη νίκη της στην εφετινή διοργάνωση. Εντυπωσιακή παρουσία και double double για τον πρώην παίκτη του Παναθηναϊκού, TJ Σορτς με 12 πόντους και 10 ασίστ, ενώ 17 πόντους με 4/7 τρίποντα είχε ο Άρμονι Μπρουκς.
Ο Σεντεκέρσκις ήταν ο καλύτερος της Μπασκόνια με 8/8 δίποντα και 6 ριμπάουντ, ενώ ο Κένεθ Φαρίντ είχε 15π. και 5ρ.
Τα δεκάλεπτα: 26-10, 52-33, 83-60, 111-88
Χάποελ Τελ Αβίβ: Πρώτη νίκη με «διπλό» στο Βελιγράδι
«Ποδαρικό» στις νίκες για τη Χάποελ Τελ Αβίβ που πέρασε από το Βελιγράδι με 81-80 επί του Ερυθρού Αστέρα (0-2).
Ουσιαστικά οι παίκτες του Δημήτρη Ιτούδη κατάφεραν να συντηρήσουν τη διαφορά που δημιούργησαν με το... καλησπέρα, από το πρώτο δεκάλεπτο (26-15 στο 9΄).
Παρότι ο Αστέρας αντεπιτέθηκε και πέρασε για μία και μοναδική φορά μπροστά στο 17΄ (35-34) η συνέχεια ανήκε στη Χάποελ η οποία επανέφερε τη άμεσα τη διαφορά στο +12 (35-47 στο 21΄) και έφτασε στη νίκη με 81-80 -πιο εύκολα απ΄ότι δείχνει το τελικό σκορ- με καταπληκτική εμφάνιση του Ελάιτζα Μπράιαντ που είχε 18π., 10ρ., 4ασ., 4κλ. και 31 στο σύστημα αξιολόγησης.
Τα δεκάλεπτα: 18-28, 35-45, 59-67, 80-81
Φενέρμπαχτσε: Επίδειξη δύναμης απέναντι στη Μπάγερν με 15 τρίποντα
«Δύο στα δύο» για τη Φενέρμπαχτσε στην Euroleague, μετά την νίκη επί της Μπάγερν που επιτεύχθηκε εύκολα. Η ομάδα του Σάρας Γιασικεβίτσιους επικράτησε 100-76 έχοντας αποκτήσει από το πρώτο δεκάλεπτο (31-13 στο 9΄) τεράστια διαφορά, η οποία «άγγιξε» και τους 30 πόντους (72-44 στο 29΄).
«Βομβαρδισμός» από τρίποντα με 15/30 και πέντε παίκτες με διψήφιο αριθμό πόντων για τη Φενέρ, ήταν συστατικά που... απαγόρευσαν στη Μπάγερν να διεκδικήσει κάτι, παρά την προσπάθεια του Ουάσινγκτον (20π., 8/12 σουτ).
Τα δεκάλεπτα: 31-15, 50-31, 75-51, 100-76
Αναντολού Εφές: «Λύγισε» τη Ρεάλ και πήρε την πρώτη της νίκη
Η Αναντολού Εφές επιβλήθηκε 94-84 της Ρεάλ Μαδρίτης στην Κωνσταντινούπολη, για την πρώτη της νίκη στην εφετινή Euroleague.
Οι Τούρκοι του Πάμπλο Λάσο ξέφυγαν 53-41 με επί μέρους σκορ 25-10 στη δεύτερη περίοδο και κατάφεραν να συντηρήσουν μέχρι το τέλος τη διαφορά, παρά την αντεπίθεση των φιλοξενούμενων που τους έφερε στο -4 (84-80 στο 37΄). Πρώτος σκόρερ των νικητών ο PJ Ντόζιερ με 18π., ενώ για τη Ρεάλ που βρίσκεται στο 0-2, ξεχώρισε ο Καμπάτσο με 16π.
Τα δεκάλεπτα: 27-29, 53-41, 72-65, 94-84
Ντουμπάι: Ιστορικό 2/2 με νίκη επί της Μπαρτσελόνα
Με εκρηκτικό ξεκίνημα και σερί 12-0 στη δεύτερη περίοδο (από 23-25, 35-25 στο 13΄) η Ντουμπάι εφάρμοσε το δικό της «νόμο» και επικράτησε 94-87 της Μπαρτσελόνα για να κάνει το «2 στα 2» στη Euroleague. Το ματς έγινε στο Άμπου Ντάμπι, η διαφορά έφτασε μέχρι τους 20 πόντους (76-56 στο 29΄) κι έτσι η αντεπίθεση της «Μπάρτσα» (90-84 στο 38΄) έμεινε χωρίς αντίκρισμα.
Οι Καμπενγκέλε (21π., 6ρ) και Μπέικον (14π., 7ρ.) ήταν οι καλύτεροι για τους νικητές. Φανταστικός ο Πάντερ (25π. με 11/16 σουτ) για τους φιλοξενούμενους.
Τα δεκάλεπτα: 23-25, 52-37, 76-62, 94-87
Στη 2η αγωνιστική της Euroleague, σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα:Τρίτη, 29 Σεπτεμβρίου
Ντουμπάι (ΗΑΕ)-Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 94-87
Ζάλγκιρις Κάουνας (Λιθουανία)-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 91-93
Αναντολού Εφές (Τουρκία)-Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 94-84
Φενέρμπαχτσε (Τουρκία)-Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) 100-76
Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)-Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 80-81
Βαλένθια (Ισπανία)-Μπασκόνια (Ισπανία) 111-88
Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)-Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία) 87-85
Παρί (Γαλλία)-Παρτιζάν (Σερβία) 79-92
Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου
Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)-Μπεσίκτας (Τουρκία) 21:05
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-Βιλερμπάν (Γαλλία) 21:15
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Ν-Η
Φενέρμπαχτσε 2-0
Βαλένθια 2-0
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 2-0
Ντουμπάι 2-0
Παρτιζάν 2-0
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 1-0
Βιλερμπάν 1-0
Μπαρτσελόνα 1-1
Ζάλγκιρις Κάουνας 1-1
Αναντολού Εφές 1-1
Χάποελ Τελ Αβίβ 1-1
Μπάγερν Μονάχου 1-1
Αρμάνι Μιλάνο 1-1
Μπεσίκτας 0-1
Μακάμπι Τελ Αβίβ 0-1
Παρί 0-2
Βίρτους Μπολόνια 0-2
Μπασκόνια 0-2
Ερυθρός Αστέρας 0-2
Ρεάλ Μαδρίτης 0-2
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