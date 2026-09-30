Επίσημο το τέλος εποχής: «Ολοκληρώθηκε η οργανωμένη αποχώρηση των ΗΠΑ από το Ιράκ» ανακοίνωσε το Πεντάγωνο

Το τέλος της επιχείρησης αποτελεί ορόσημο για μια εκστρατεία διάρκειας 12 ετών, αναφέρει το Πεντάγωνο - Η κυβέρνηση του Ιράκ αναλαμβάνει, πλέον, να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις του ISIS και των πολιτοφυλακών

ΗΠΑ - Ιράκ του Σεπτεμβρίου 2024 και σύμφωνα με τα αμερικανικά εθνικά συμφέροντα.



Σύμφωνα με την ανακοίνωση που εξέδωσε το αμερικανικό Πεντάγωνο και υπογράφει ο εκπρόσωπος Σον Παρνέλ, η οργανωμένη αποχώρηση των δυνάμεων και του εξοπλισμού του Συνασπισμού από την αεροπορική βάση του Ερμπίλ σηματοδοτεί την επιτυχή ολοκλήρωση της στρατιωτικής αποστολής που είχε ως στόχο την ήττα του Ισλαμικού Κράτους (ISIS) στο Ιράκ.



ISIS ως οργανωμένη στρατιωτική απειλή στο Ιράκ και στην ευρύτερη περιοχή.







Από τη στρατιωτική αποστολή σε ιρακινή ηγεσία ασφαλείας Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί τη μετάβαση από μια αποστολή πολεμικού χαρακτήρα σε μια προσπάθεια ασφάλειας υπό την ηγεσία του Ιράκ, η οποία θα υποστηρίζεται πλέον από μια πιο κανονική διμερή σχέση στον τομέα της ασφάλειας μεταξύ Ουάσινγκτον και Βαγδάτης.







Κλείσιμο ISIS.



Παράλληλα, το αμερικανικό υπουργείο Πολέμου θα συνεχίσει να παρέχει στοχευμένη εκπαίδευση και υποστήριξη στον τομέα των πληροφοριών προς τους Ιρακινούς εταίρους του.







Οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι εταίροι τους στον διεθνή Συνασπισμό ολοκλήρωσαν και επίσημα σήμερα την επιχείρηση «Inherent Resolve» στο Ιράκ, σε εφαρμογή της κοινής δήλωσηςτου Σεπτεμβρίου 2024 και σύμφωνα με τα αμερικανικά εθνικά συμφέροντα.Σύμφωνα με την ανακοίνωση που εξέδωσε το αμερικανικό Πεντάγωνο και υπογράφει ο εκπρόσωπος, η οργανωμένη αποχώρηση των δυνάμεων και του εξοπλισμού του Συνασπισμού από την αεροπορική βάση του Ερμπίλ σηματοδοτεί την επιτυχή ολοκλήρωση της στρατιωτικής αποστολής που είχε ως στόχο την ήττα του) στο Ιράκ.Το τέλος της επιχείρησης αποτελεί ορόσημο για μια εκστρατεία διάρκειας 12 ετών, η οποία, σύμφωνα με το αμερικανικό υπουργείο Άμυνας, εξουδετέρωσε τονως οργανωμένη στρατιωτική απειλή στο Ιράκ και στην ευρύτερη περιοχή.Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί τη μετάβαση από μια αποστολή πολεμικού χαρακτήρα σε μια προσπάθεια ασφάλειας υπό την ηγεσία του Ιράκ, η οποία θα υποστηρίζεται πλέον από μια πιο κανονική διμερή σχέση στον τομέα της ασφάλειας μεταξύ Ουάσινγκτον και Βαγδάτης.Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, οι ΗΠΑ αναμένουν από τις Ιρακινές Δυνάμεις Ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων των δυνάμεων των Πεσμεργκά και άλλων σωμάτων ασφαλείας στην περιοχή του Ιρακινού Κουρδιστάν, να αναλάβουν την κύρια ευθύνη για τη συνέχιση της προσπάθειας προστασίας της χώρας και την καταστολή των υπολειμμάτων τουΠαράλληλα, το αμερικανικό υπουργείο Πολέμου θα συνεχίσει να παρέχει στοχευμένη εκπαίδευση και υποστήριξη στον τομέα των πληροφοριών προς τους Ιρακινούς εταίρους του.

Η επόμενη πρόκληση: ISIS και φιλοϊρανικές πολιτοφυλακές Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Πενταγώνου, η κύρια ευθύνη για την αντιμετώπιση προκλήσεων ασφαλείας στο Ιράκ περνά πλέον στην κυβέρνηση της χώρας.



Σε αυτές περιλαμβάνονται τόσο τα υπολείμματα του ISIS όσο και οι πολιτοφυλακές που συνδέονται με το Ιράν και, σύμφωνα με την Ουάσινγκτον, υπονομεύουν την ιρακινή κυριαρχία και τη σταθερότητα στην περιοχή.



Οι Ηνωμένες Πολιτείες ξεκαθαρίζουν ότι παραμένουν δεσμευμένες στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας και θα συνεχίσουν να συνεργάζονται με το Ιράκ και τους διεθνείς εταίρους τους, ώστε ο ISIS να μην μπορέσει ποτέ να ανασυσταθεί από ιρακινό έδαφος.



Η νέα σχέση ΗΠΑ - Ιράκ Η Ουάσινγκτον δηλώνει ότι στηρίζει ένα «ισχυρό και κυρίαρχο Ιράκ», το οποίο θα μπορεί να προστατεύει τα σύνορά του, να διασφαλίζει τους πολίτες του και να αποτελέσει τη βάση για βαθύτερη εμπορική, διπλωματική και αμυντική συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών.