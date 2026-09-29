Η φωτογραφία του Πέλκα με τους Καρέτσα-Τζόλη και τον γιο του και το πείραγμα για τα ποσά μεταγραφής
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Δημήτρης Πέλκας Κωνσταντίνος Καρέτσας Χρήστος Τζόλης Θεσσαλονίκη Εθνική ποδοσφαίρου

Η φωτογραφία του Πέλκα με τους Καρέτσα-Τζόλη και τον γιο του και το πείραγμα για τα ποσά μεταγραφής

Ο Δημήτρης Πέλκας φωτογράφισε τους δύο συμπαίκτες του στην εθνική και τον γιο του σε καφετέρια στη Θεσσαλονίκη

Η φωτογραφία του Πέλκα με τους Καρέτσα-Τζόλη και τον γιο του και το πείραγμα για τα ποσά μεταγραφής
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Ένα άκρως «ασπρόμαυρο» παρεάκι στη Θεσσαλονίκη στη μέρα ξεκούρασης των διεθνών, την οποία εκμεταλλεύτηκαν στο έπακρο Χρήστος Τζόλης και Κωνσταντίνος Καρέτσας.

Μαζί τους ο Δημήτρης Πέλκας σε ρόλο... οικοδεσπότη, με τον μεσοεπιθετικό του Δικεφάλου όμως να μην είναι μόνος και να έχει μαζί του τον γιο του, σε μία παρέα... εκατομμυρίων.

Στιγμές χαλάρωσης για τους τρεις ποδοσφαιριστές λίγο πριν τα κρίσιμα παιχνίδια της Ελλάδας κόντρα σε Ολλανδία και Γερμανία, με τους αγώνες να πραγματοποιούνται στην Τούμπα (1 και 4 Οκτωβρίου).

Το μόνο σίγουρο είναι πως ο Δημήτρης Πέλκας θα δώσει το παρών στις κερκίδες για να στηρίξει την προσπάθεια της «Γαλανόλευκης».

Η φωτογραφία του Πέλκα με τους Καρέτσα-Τζόλη και τον γιο του και το πείραγμα για τα ποσά μεταγραφής
1 ΣΧΟΛΙΟ

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