Το ερευνητικό πρόγραμμα του UNIC Athens μετατρέπει το campus του Ελληνικού σε ένα ζωντανό πεδίο έρευνας, όπου Τεχνητή Νοημοσύνη, Βιοτεχνολογία και βιολογικά δεδομένα συναντώνται, ανοίγοντας νέους δρόμους για την υγεία, την ευημερία και φυσικά, την επιστήμη.
Η φωτογραφία του Πέλκα με τους Καρέτσα-Τζόλη και τον γιο του και το πείραγμα για τα ποσά μεταγραφής
Η φωτογραφία του Πέλκα με τους Καρέτσα-Τζόλη και τον γιο του και το πείραγμα για τα ποσά μεταγραφής
Ο Δημήτρης Πέλκας φωτογράφισε τους δύο συμπαίκτες του στην εθνική και τον γιο του σε καφετέρια στη Θεσσαλονίκη
Ένα άκρως «ασπρόμαυρο» παρεάκι στη Θεσσαλονίκη στη μέρα ξεκούρασης των διεθνών, την οποία εκμεταλλεύτηκαν στο έπακρο Χρήστος Τζόλης και Κωνσταντίνος Καρέτσας.
Μαζί τους ο Δημήτρης Πέλκας σε ρόλο... οικοδεσπότη, με τον μεσοεπιθετικό του Δικεφάλου όμως να μην είναι μόνος και να έχει μαζί του τον γιο του, σε μία παρέα... εκατομμυρίων.
Στιγμές χαλάρωσης για τους τρεις ποδοσφαιριστές λίγο πριν τα κρίσιμα παιχνίδια της Ελλάδας κόντρα σε Ολλανδία και Γερμανία, με τους αγώνες να πραγματοποιούνται στην Τούμπα (1 και 4 Οκτωβρίου).
Το μόνο σίγουρο είναι πως ο Δημήτρης Πέλκας θα δώσει το παρών στις κερκίδες για να στηρίξει την προσπάθεια της «Γαλανόλευκης».
Μαζί τους ο Δημήτρης Πέλκας σε ρόλο... οικοδεσπότη, με τον μεσοεπιθετικό του Δικεφάλου όμως να μην είναι μόνος και να έχει μαζί του τον γιο του, σε μία παρέα... εκατομμυρίων.
Στιγμές χαλάρωσης για τους τρεις ποδοσφαιριστές λίγο πριν τα κρίσιμα παιχνίδια της Ελλάδας κόντρα σε Ολλανδία και Γερμανία, με τους αγώνες να πραγματοποιούνται στην Τούμπα (1 και 4 Οκτωβρίου).
Το μόνο σίγουρο είναι πως ο Δημήτρης Πέλκας θα δώσει το παρών στις κερκίδες για να στηρίξει την προσπάθεια της «Γαλανόλευκης».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα