Πρεμιέρα με διπλό για τον Άρη του Σπανούλη στο Euro Cup, 87-74 τη Λε Μαν στη Γαλλία, δείτε βίντεο
SPORTS
Άρης Βασίλης Σπανούλης Λε Μαν Euro Cup

Πρεμιέρα με διπλό για τον Άρη του Σπανούλη στο Euro Cup, 87-74 τη Λε Μαν στη Γαλλία, δείτε βίντεο

Πρωταγωνιστής για την ομάδα του Σπανούλη ήταν οι Ρόμπινσον-Ερλ με double-double και ο Έι Τζέι Λιντέλ me 13 πόντους

Πρεμιέρα με διπλό για τον Άρη του Σπανούλη στο Euro Cup, 87-74 τη Λε Μαν στη Γαλλία, δείτε βίντεο
10 ΣΧΟΛΙΑ
Ο Άρης χρειάστηκε δέκα αγωνιστικά λεπτά για να ζεστάνει τις μηχανές του στην... πρωτεύουσα του μηχανοκίνητου αθλητισμού, στο Λε Μαν.

Μετά το πρώτο δεκάλεπτο ήταν επιβλητικός με κορυφαίους τους Λιντέλ, Τολιόπουλο και Ρόμπινσον Ερλ ο οποίος τελείωσε το παιχνίδι με double double. Η ελληνική ομάδα βρέθηκε στο -13 (28-15, 12') αλλά η απάντησή της ήταν εκκωφαντική. Από το 12' έως και το 32' έκανε επιμέρους σκορ 29-62 πατώντας πάνω στην καταπληκτική άμυνά της.


Ο αγώνας

Βιαστικός στην επίθεση και με κακή συμπεριφορά στην άμυνα, το πρώτο δεκάλεπτο έβαλε τον Άρη σε δύσκολη θέση. Φάνηκε από τα πρώτα τέσσερα λεπτά (10-2), το πρόβλημα έγινε μεγαλύτερο όταν ο Τζόρνταν Κινγκ βρήκε ρυθμό για τη Λε Μαν (20-10, 8’). Καθώς συνεχίστηκε η αστοχία της ελληνικής ομάδας στο τρίποντο (1/9) παράλληλα της βιασύνης στην εκτέλεση, οι γηπεδούχοι βρήκαν πολλούς ξεκούραστους πόντους στο transition παιχνίδι (26-15, 10’).


Από το +13 των Γάλλων στο ξεκίνημα του δεύτερου μέρους, ο Άρης άλλαξε ολοκληρωτικά την εικόνα του στην άμυνα. Έγινε πιο σκληρός, κέρδισε μονομαχίες, ριμπάουντ καθώς στην επίθεση ο Ρόμπινσον Ερλ του έδωσε δημιουργία. Το σχήμα με τον Αμερικανό στο «4» και τον Θανάση στο «5» ήταν αποτελεσματικό σε συνάρτηση με την παρουσία είτε του Λίντελ είτε του Χαραλαμπόπουλου στο «3». Με 0-12 σερί μείωσε (28-27, 15’), πέρασε και μπροστά στο σκορ αλλά πλήρωσε τους οκτώ πόντους που δέχθηκε στο transition μέσα από τα δικά του λάθη (40-39). Στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου η Λε Μαν είχε +17 πόντους (25-8) από τον Άρη σε πόντους αιφνιδιασμού και δεύτερης ευκαιρίας!

Κλείσιμο

Ο Κάρλος Στιούαρτ ξεκίνησε με επτά σερί πόντους στο δεύτερο ημίχρονο, αλλά Τολιόπουλος και Χαραλαμπόπουλος πήραν το παιχνίδι πάνω τους. Μαζί με τις άμυνες των Μπιρτς, Μήτρου Λονγκ, ο Άρης έτρεξε σερί που τον οδήγησε στο +7 (51-58, 26'). Ο Άρης είχε την ευκαιρία να τελειώσει τη δουλειά αλλά δεν το έκανε. Διαδοχικά λάθη και χαμένες επιθέσεις κράτησαν λεπτές ισορροπίες έως το τέλος της 3ης περιόδου καθώς θα μπορούσε να είχε εξασφαλίσει διαφορά ασφαλείας.

Ο Ματ Μόργκαν έσπασε το ρόδι έξω από τα 6.75 με το πρώτο του εύστοχο τρίποντο (55-66). Αυτό που δεν έγινε στο τέλος της τρίτης περιόδου έγινε στις αρχές της τελευταίας. Οι διαδοχικοί πόντοι του Λιντέλ έστειλαν τη διαφορά στο +16 (57-73, 33'). Εκεί έπεσαν και οι τίτλοι τέλους.

Τα δεκάλεπτα: 26-15, 40-39, 55-63, 74-87

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ… έπαιξε καταπληκτική άμυνα. Έτσι απορρόφησε και τα πολλά λάθη που έκανε στην επίθεση (στο πρώτο ημίχρονο) και καθάρισε τη Λε Μαν από το 2ο δεκάλεπτο κι έπειτα

MVP O… Ι Τζέι Λιντέλ αν και η διαφορά έγινε μέσα από την καταπληκτική λειτουργία του Βασίλη Τολιόπουλου στο 3ο δεκάλεπτο.

ΑΞΙΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ… ο καταπληκτικός Ρόμπινσον Ερλ ο οποίος ήταν παντού μαζί με τον Θανάση Αντετοκούνμπο. Οι δυο τους ήταν εξάλλου στους ψηλούς όταν γύρισε το ματς. Ο Αμερικανός έκανε double double κι έδειξε την ωριμότητά του μη εκβιάζοντας προσπάθειες αλλά αφήνοντας το παιχνίδι να έρθει επάνω του.

ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ… ο Κάρλος Στιούαρτ έκανε καλό παιχνίδι όπως και ο 19χρονος Γκρασόφ.

ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ… ο Αζιντσά καθώς δεν φάνηκε καθόλου.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ... το επιμέρους σκορ του Άρη από το 12' κι έπειτα. Στο 20λεπτο που ακολούθησε το επιμέρους σκορ ήταν 29-62, πέραν του διψήφιου αριθμού επιπλέον ριμπάουντ


Πηγή:www.gazzetta.gr
10 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

UNIC Evolve: Η ερευνητική πρωτοβουλία που κάνει την πραγματική ζωή πεδίο έρευνας

UNIC Evolve: Η ερευνητική πρωτοβουλία που κάνει την πραγματική ζωή πεδίο έρευνας

Το ερευνητικό πρόγραμμα του UNIC Athens μετατρέπει το campus του Ελληνικού σε ένα ζωντανό πεδίο έρευνας, όπου Τεχνητή Νοημοσύνη, Βιοτεχνολογία και βιολογικά δεδομένα συναντώνται, ανοίγοντας νέους δρόμους για την υγεία, την ευημερία και φυσικά, την επιστήμη.

Να πώς πρέπει να είναι το leasing αυτοκινήτου!

Με την ασυναγώνιστη εμπειρία της, η Avis έχει καταφέρει να δημιουργήσει ένα ολοκληρωμένο ψηφιακό οικοσύστημα που καθιστά το leasing μια πανεύκολη, ταχύτατη και απολαυστική εμπειρία που δίνει στους οδηγούς ολοένα περισσότερα.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης