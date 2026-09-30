HELLENiQ ENERGY: Παρατείνεται έως και 14 Οκτωβρίου η έκτακτη έκπτωση σε αμόλυβδη και πετρέλαιο κίνησης

Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Ανάπτυξης η μέση τιμή της αμόλυβδης πανελλαδικά διαμορφώθηκε χθες στα 2,207 ευρώ ανά λίτρο και του ντήζελ κίνησης στα 2,214 ευρώ