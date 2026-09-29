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Φουρνιέ: Παίζουμε πιο γρήγορα αλλά πρέπει να κοιτάξουμε την άμυνά μας
Φουρνιέ: Παίζουμε πιο γρήγορα αλλά πρέπει να κοιτάξουμε την άμυνά μας
Ο Εβάν Φουρνιέ υπέγραψε το διπλό του Ολυμπιακού στο Κάουνας
Ο Εβάν Φουρνιέ «μίλησε» για ακόμα ένα παιχνίδι στο τέλος και οδήγησε τον Ολυμπιακό στη νίκη με 93-91 επί της Ζάλγκιρις στο Κάουνας.
Μετά το παιχνίδι μίλησε για την ατμόσφαιρα στο γήπεδο, τη μεγάλη νίκη και την άμυνα.
Οι δηλώσεις του Εβάν Φουρνιέ
«Το ματς κρίθηκε στο φινάλε, στο ποιος θα βγάλει τις φάσεις στα κρίσιμα. Η Ζαλγκίρις έπαιξε πολύ σκληρά, ο Βαλαντσιούνας τη βοηθάει. Είναι δύσκολη ομάδα και χαιρόμαστε που πήραμε τη νίκη εδώ.
Ειλικρινά, είναι η 3η φορά που παίζω εδώ και είναι πάντα έτσι η ατμόσφαιρα, δύσκολη. Ο κόσμος είναι εξαιρετικός. Δεν έγινε κάτι που δεν περίμενα. Έχουμε βήματα να κάνουμε, ειδικά στην άμυνα.
Πρέπει να κρατήσουμε τον ρυθμό μας. Παίζουμε πιο γρήγορα, σκοράρουμε παραπάνω, αλλά πρέπει να κοιτάξουμε και την άμυνά μας».
Μετά το παιχνίδι μίλησε για την ατμόσφαιρα στο γήπεδο, τη μεγάλη νίκη και την άμυνα.
Οι δηλώσεις του Εβάν Φουρνιέ
«Το ματς κρίθηκε στο φινάλε, στο ποιος θα βγάλει τις φάσεις στα κρίσιμα. Η Ζαλγκίρις έπαιξε πολύ σκληρά, ο Βαλαντσιούνας τη βοηθάει. Είναι δύσκολη ομάδα και χαιρόμαστε που πήραμε τη νίκη εδώ.
Ειλικρινά, είναι η 3η φορά που παίζω εδώ και είναι πάντα έτσι η ατμόσφαιρα, δύσκολη. Ο κόσμος είναι εξαιρετικός. Δεν έγινε κάτι που δεν περίμενα. Έχουμε βήματα να κάνουμε, ειδικά στην άμυνα.
Πρέπει να κρατήσουμε τον ρυθμό μας. Παίζουμε πιο γρήγορα, σκοράρουμε παραπάνω, αλλά πρέπει να κοιτάξουμε και την άμυνά μας».
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