Μια διαφορετική Ημέρα Υιοθεσίας και Ενημέρωσης για την Υπεύθυνη Κηδεμονία Ζώων Συντροφιάς (και ειδικά εκείνων που έχουν διασωθεί από τις καλοκαιρινές πυρκαγιές) πραγματοποιείται το Σάββατο 3 Οκτωβρίου, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ζώων.
Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε σήμερα Παναθηναϊκός – Βιλερμπάν και ΠΑΟΚ-Μανρέσα στο μπάσκετ
Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε σήμερα Παναθηναϊκός – Βιλερμπάν και ΠΑΟΚ-Μανρέσα στο μπάσκετ
Δράση στο μπάσκετ περιλαμβάνει σήμερα κατά κύριο λόγο το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων
Πλούσιο είναι το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της Τετάρτης 30 Σεπτεμβρίου, με το ενδιαφέρον να στρέφεται στις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις των ελληνικών ομάδων στο μπάσκετ.
Το παιχνίδι του Παναθηναϊκού απέναντι στη Βιλερμπάν για τη EuroLeague ξεχωρίζει από το πρόγραμμα της ημέρας, με την ομάδα του Ομπράντοβιτς να συνεχίζει τη φετινή της πορεία στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση και να αναζητά μια ακόμη σημαντική νίκη μπροστά στο κοινό της.
Λίγες ώρες νωρίτερα, ο ΠΑΟΚ ρίχνεται στη μάχη του EuroCup, καθώς υποδέχεται τη Μανρέσα σε ένα απαιτητικό παιχνίδι απέναντι σε έναν ισχυρό ισπανικό αντίπαλο. Η αναμέτρηση αποτελεί ακόμη μία ευκαιρία για τον «Δικέφαλο του Βορρά» να δείξει ανταγωνιστικό πρόσωπο στη διοργάνωση.
10:00 Magenta Sport 7 | ATP 500 Τόκιο
12:00 Magenta Sport 7 | ATP 500 Τόκιο
14:00 Magenta Sport 6 | Νούνο Μπόρζες – Νόβακ Τζόκοβιτς (ATP 500 Πεκίνο)
17:00 Novasports 5HD | Μέχελεν – USK Πράγας (Athens Cup)
17:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | 1ο Διεθνές Τουρνουά «Κωνσταντίνος Καρέλιας» – Μικρός τελικός
19:30 Novasports 4HD | ΠΑΟΚ – Μανρέσα (EuroCup)
19:30 Novasports 3HD | Λιετκαμπέλις – Μπόσνα (EuroCup)
20:00 Novasports 5HD | Αθηναϊκός – Ραπίντ Βουκουρεστίου (Athens Cup)
Το παιχνίδι του Παναθηναϊκού απέναντι στη Βιλερμπάν για τη EuroLeague ξεχωρίζει από το πρόγραμμα της ημέρας, με την ομάδα του Ομπράντοβιτς να συνεχίζει τη φετινή της πορεία στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση και να αναζητά μια ακόμη σημαντική νίκη μπροστά στο κοινό της.
Λίγες ώρες νωρίτερα, ο ΠΑΟΚ ρίχνεται στη μάχη του EuroCup, καθώς υποδέχεται τη Μανρέσα σε ένα απαιτητικό παιχνίδι απέναντι σε έναν ισχυρό ισπανικό αντίπαλο. Η αναμέτρηση αποτελεί ακόμη μία ευκαιρία για τον «Δικέφαλο του Βορρά» να δείξει ανταγωνιστικό πρόσωπο στη διοργάνωση.
Οι αθλητικές μεταδόσεις σήμεραΑναλυτικά όλες οι επιλογές των σημερινών αθλητικών μεταδόσεων:
10:00 Magenta Sport 7 | ATP 500 Τόκιο
12:00 Magenta Sport 7 | ATP 500 Τόκιο
14:00 Magenta Sport 6 | Νούνο Μπόρζες – Νόβακ Τζόκοβιτς (ATP 500 Πεκίνο)
17:00 Novasports 5HD | Μέχελεν – USK Πράγας (Athens Cup)
17:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | 1ο Διεθνές Τουρνουά «Κωνσταντίνος Καρέλιας» – Μικρός τελικός
19:30 Novasports 4HD | ΠΑΟΚ – Μανρέσα (EuroCup)
19:30 Novasports 3HD | Λιετκαμπέλις – Μπόσνα (EuroCup)
20:00 Novasports 5HD | Αθηναϊκός – Ραπίντ Βουκουρεστίου (Athens Cup)
20:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | 1ο Διεθνές Τουρνουά «Κωνσταντίνος Καρέλιας» – Τελικός
21:05 Novasports Start | Μακάμπι Τελ Αβίβ – Μπεσίκτας (EuroLeague)
21:15 Novasports Prime | Παναθηναϊκός – Βιλερμπάν (EuroLeague)
21:30 Novasports 2HD | Μπούργκος – Τσεντεβίτα Ολιμπία (EuroCup)
21:05 Novasports Start | Μακάμπι Τελ Αβίβ – Μπεσίκτας (EuroLeague)
21:15 Novasports Prime | Παναθηναϊκός – Βιλερμπάν (EuroLeague)
21:30 Novasports 2HD | Μπούργκος – Τσεντεβίτα Ολιμπία (EuroCup)
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