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False alarm το σήμα για αεροπειρατεία σε πτήση της Flydubai προς Τελ Αβίβ: Η αναστάτωση προκλήθηκε γιατί τσακώθηκαν οι πιλότοι
False alarm το σήμα για αεροπειρατεία σε πτήση της Flydubai προς Τελ Αβίβ: Η αναστάτωση προκλήθηκε γιατί τσακώθηκαν οι πιλότοι
Στο αεροπλάνο επέβαιναν 174 επιβάτες, μεταξύ των οποίων 27 παιδιά - Προσγειώθηκε με ασφάλεια στο αεροδρόμιο Ταμπούκ της Σαουδικής Αραβίας - Αρχικά εστάλη σήμα έκτακτης ανάγκης και στη συνέχεια ο κωδικός για αεροπειρατεία
Ένας καβγάς και όχι μια αεροπειρατεία, όπως ήταν το σήμα που εστάλη, προκάλεσε συναγερμό το πρωί της Τετάρτης στις αρχές του Ισραήλ για πτήση της Fludybai με 180 επιβάτες από το Ντουμπάι προς το Τελ Αβίβ.
Όπως μεταδίδουν ισραηλινά μέσα ενημέρωσης ο συναγερμός ενεργοποιήθηκε κατά τη διάρκεια καβγά που είχαν μεταξύ τους οι πιλότοι του αεροπλάνου με πληροφορίες να αναφέρουν ότι ο ένας από τους δύο έχασε τις αισθήσεις του. Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστή κάποια πληροφορία για την αιτία του καβγά.
Οι Times of Israel μετέδωσαν αρχικά ότι η πτήση εξέπεμψε αρχικά τον κωδικό «squawk 7700», ένα διεθνές σήμα έκτακτης ανάγκης ενώ λίγο αργότερα, εξέπεμψε τον κωδικό 7500, ο οποίος σημαίνει αεροπειρατεία ή παράνομη παρέμβαση.
Πηγές ασφαλείας που επικαλείται το ίδιο μέσο ανέφεραν ότι μαχητικά της ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας απογειώθηκαν με κατεύθυνση προς το αεροσκάφος.
Το αεροσκάφος προσγειώθηκε με ασφάλεια λίγο μετά τις 10 το πρωί στη Σαουδική Αραβία. Σημειώνεται ότι το τελευταίο στίγμα του ήταν σε ύψος 5.000 ποδών κοντά στο αεροδρόμιο Ταμπούκ της Σαουδικής Αραβίας ενώ απείχε περίπου 1,5 ώρα από την προγραμματισμένη άφιξή του στο Ισραήλ.
Στο αεροπλάνο επέβαιναν 174 επιβάτες, μεταξύ των οποίων 27 παιδιά. Το αεροσκάφος βρισκόταν σε διαδικασία χειροκίνητης καθόδου και πραγματοποιούσε αναστροφή πορείας, γεγονός που προκάλεσε συναγερμό στις ισραηλινές αρχές
Ωστόσο, μετά από περίπου μιάμιση ώρα πτήσης, ενώ είχε εισέλθει στον εναέριο χώρο της Ιορδανίας, το αεροσκάφος εξέπεμψε αρχικά τον κωδικό 7700, τον διεθνή κωδικό για κατάσταση έκτακτης ανάγκης.
Στη συνέχεια μεταδόθηκε ο κωδικός 7500, ο οποίος χρησιμοποιείται για την ένδειξη πιθανής αεροπειρατείας.
Το αεροσκάφος έχασε 17.400 πόδια σε υψόμετρο – από 34.000 σε περίπου 16.600 πόδια – μέσα σε μόλις δύο λεπτά, πριν την εκπομπή των σημάτων, όπως δείχνουν τα δεδομένα παρακολούθησης πτήσεων που εξέτασε το CNN.
Παράλληλα, το αεροπλάνο άλλαξε πορεία, επέστρεψε προς τον εναέριο χώρο της Σαουδικής Αραβίας και άρχισε να πετά σε χαμηλότερο ύψος πάνω από τη χώρα.
Αφού κινήθηκε αρχικά προς νότο, στη συνέχεια άλλαξε κατεύθυνση προς τα δυτικά, παραμένοντας εντός του σαουδαραβικού εναέριου χώρου.
Όπως μεταδίδουν ισραηλινά μέσα ενημέρωσης ο συναγερμός ενεργοποιήθηκε κατά τη διάρκεια καβγά που είχαν μεταξύ τους οι πιλότοι του αεροπλάνου με πληροφορίες να αναφέρουν ότι ο ένας από τους δύο έχασε τις αισθήσεις του. Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστή κάποια πληροφορία για την αιτία του καβγά.
Οι Times of Israel μετέδωσαν αρχικά ότι η πτήση εξέπεμψε αρχικά τον κωδικό «squawk 7700», ένα διεθνές σήμα έκτακτης ανάγκης ενώ λίγο αργότερα, εξέπεμψε τον κωδικό 7500, ο οποίος σημαίνει αεροπειρατεία ή παράνομη παρέμβαση.
#FZ1073 from Dubai to Tel Aviv squawking 7700 en route to Tel Aviv.https://t.co/BI5p7bTPrw pic.twitter.com/7fUP8XwwP3— Flightradar24 (@flightradar24) September 30, 2026
Πηγές ασφαλείας που επικαλείται το ίδιο μέσο ανέφεραν ότι μαχητικά της ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας απογειώθηκαν με κατεύθυνση προς το αεροσκάφος.
Το αεροσκάφος προσγειώθηκε με ασφάλεια λίγο μετά τις 10 το πρωί στη Σαουδική Αραβία. Σημειώνεται ότι το τελευταίο στίγμα του ήταν σε ύψος 5.000 ποδών κοντά στο αεροδρόμιο Ταμπούκ της Σαουδικής Αραβίας ενώ απείχε περίπου 1,5 ώρα από την προγραμματισμένη άφιξή του στο Ισραήλ.
Στο αεροπλάνο επέβαιναν 174 επιβάτες, μεταξύ των οποίων 27 παιδιά. Το αεροσκάφος βρισκόταν σε διαδικασία χειροκίνητης καθόδου και πραγματοποιούσε αναστροφή πορείας, γεγονός που προκάλεσε συναγερμό στις ισραηλινές αρχές
Η πορεία της πτήσης και τα σήματα 7700 και 7500Η πτήση της Flydubai απογειώθηκε από το Ντουμπάι των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων στις 07:05 το πρωί και επρόκειτο να προσγειωθεί στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν του Τελ Αβίβ περίπου στις 09:30.
Birleşik Arap Emirlikleri'nden İsrail’e giden yolcu uçağının pilotları kavga edince “uçak kaçırıldı” alarmı verildi— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) September 30, 2026
🚨 Flydubai'ye ait Dubai-Tel Aviv seferini yapan yolcu uçağının havada acil durum ve kaçırılma ihbarında bulunduğu bildirildi
⚠️ Uçak, Ürdün hava sahası üzerinde… pic.twitter.com/ELUYi80gNf
Ωστόσο, μετά από περίπου μιάμιση ώρα πτήσης, ενώ είχε εισέλθει στον εναέριο χώρο της Ιορδανίας, το αεροσκάφος εξέπεμψε αρχικά τον κωδικό 7700, τον διεθνή κωδικό για κατάσταση έκτακτης ανάγκης.
Στη συνέχεια μεταδόθηκε ο κωδικός 7500, ο οποίος χρησιμοποιείται για την ένδειξη πιθανής αεροπειρατείας.
Το αεροσκάφος έχασε 17.400 πόδια σε υψόμετρο – από 34.000 σε περίπου 16.600 πόδια – μέσα σε μόλις δύο λεπτά, πριν την εκπομπή των σημάτων, όπως δείχνουν τα δεδομένα παρακολούθησης πτήσεων που εξέτασε το CNN.
Παράλληλα, το αεροπλάνο άλλαξε πορεία, επέστρεψε προς τον εναέριο χώρο της Σαουδικής Αραβίας και άρχισε να πετά σε χαμηλότερο ύψος πάνω από τη χώρα.
Αφού κινήθηκε αρχικά προς νότο, στη συνέχεια άλλαξε κατεύθυνση προς τα δυτικά, παραμένοντας εντός του σαουδαραβικού εναέριου χώρου.
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