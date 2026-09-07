Αειθαλής Μόντριτς, επιλέχθηκε στα 41 του από τον Μπίλιτς στην εθνική Κροατίας
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Λούκα Μόντριτς Εθνική Κροατίας Λόβρο Μάγερ

Αειθαλής Μόντριτς, επιλέχθηκε στα 41 του από τον Μπίλιτς στην εθνική Κροατίας

Στους παίκτες που θα είναι stand by βρίσκεται και ο Λόβρο Μάγιερ της ΑΕΚ

Αειθαλής Μόντριτς, επιλέχθηκε στα 41 του από τον Μπίλιτς στην εθνική Κροατίας
Ο Λούκα Μόντριτς στα 41 του παραμένει η σημαία της εθνικής ομάδας της Κροατίας. 

Ο σπουδαίος χαφ της Μίλαν βρίσκεται ανάμεσα στους 26 παίκτες, που κάλεσε ο Σλάβεν Μπίλιτς στην επιστροφή του στον πάγκο της εθνικής. Ο Μπίλιτς ήταν προπονητής στην Κροατία από το 2006 έως και το 2012. 

Επέστρεψε και στις πρώτες κλήσεις βρίσκεται και ο Μόντριτς. 

Στους παίκτες που θα είναι stand by είναι και το όνομα του Λόβρο Μάγιερ της ΑΕΚ. Είναι εκείνοι δηλαδή που θα κληθούν αν προκύψει κάτι. 

Στην 26άδα και στην τριάδα των πορτιέρο βρίσκεται και ο πρώην του ΠΑΟΚ, Ντόμινικ Κοτάρσκι. 

Η Κροατία είναι στον 3ο όμιλο της League A στο Nations League και έχει τέσσερις αγώνες τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο. Με Τσεχία (26/9) και Ισπανία (29/9) εκτός, στη συνέχεια εντός έδρας εναντίον της Αγγλίας (3/10) και της Ισπανίας (6/10).

Στην τελευταία διοργάνωση οι Κροάτες αποκλείστηκαν στα προημιτελικά από τη Γαλλία. 


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