Φλωρίδης: Η αντιπολίτευση και ο Τσίπρας δεν μου συγχωρούν ότι αποκάλυψα την απάτη που στήθηκε για τα Τέμπη
Φλωρίδης: Η αντιπολίτευση και ο Τσίπρας δεν μου συγχωρούν ότι αποκάλυψα την απάτη που στήθηκε για τα Τέμπη
«Ζητάει ο Τσίπρας την παραίτησή μου για μια δήλωση που έχει δικαιωθεί την ώρα που αυτός ως πρωθυπουργός ενώ είχανε καεί 104 άνθρωποι στο Μάτι έπαιζε εκείνο το θέατρο "πότε θα πετάξουν τα αεροπλάνα"» είπε ο Γιώργος Φλωρίδης
Απαντήσεις στην αντιπολίτευση και ειδικά στον Αλέξη Τσίπρα που ζήτησε την παραίτησή του μετά την παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου στο Ειδικό Δικαστήριο για την υπόθεση των Τεμπών έδωσε ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης.
«Δεν μας συγχωρούν ότι αποκαλύψαμε την συνωμοσία στην οποία συμμετείχε ο κ. Τσίπρας. Την μάχη την δώσαμε λίγοι. Με τη συνδρομή των επιστημόνων της χώρας, των πολυτεχνείων της χώρας, των ξένων πανεπιστημιακών ιδρυμάτων. Δεν μου συγχωρούν ότι έκανα τα πάντα να ξεκινήσει αυτή η δίκη» είπε στον ΑΝΤ1 ο κ. Φλωρίδης ενώ λίγο αργότερα στα Παραπολιτικά FM είπε «ο κ. Τσίπρας δεν μου συγχωρεί, και όλοι της αντιπολίτευσης, ότι εγώ αγωνίστηκα πολύ σκληρά στο πολιτικό πεδίο για να μπορέσει να αποκαλυφθεί αυτή η συνομωσία και αυτή η απάτη που έβγαλε στο δρόμο εκατομμύρια Έλληνες που πίστευαν ότι κάτι έγινε. Αυτό είναι που τους τρελαίνει».
«Το μπάζωμα ως κατηγορία έχει νόημα όπως ακριβώς παρουσιαζόταν τότε, ότι δηλαδή έγινε προκειμένου να συγκαληφθούν τα ίχνη παράνομων ενεργειών, όπως η μεταφορά του παράνομου υλικού, του λαθρεμπορικού ξυλολίου το οποίο προκάλεσε υποτίθεται την έκρηξη και χάθηκαν παιδιά. Το μπάζωμα ήταν μια κατηγορία που απηύθυναν αυτοί εν γνώση τους ότι είναι ψέμα προκειμένου να πληγεί η Κυβέρνηση που δήθεν συγκάλυπτε τη μεταφορά ενός παράνομου υλικού, έναν λαθρέμπορα και αυτά κατέρρευσαν με πάταγο. Όπως αποδείχθηκε κανένα στοιχείο δεν χάθηκε και τίποτα δεν υπήρχε να συγκαλυφθεί», πρόσθεσε ο κ. Φλωρίδης.
Ειδικά για την υπόθεση Τριαντόπουλου είπε στον ΑΝΤ1 ότι «η παραπομπή έχει να κάνει με το αν τηρήθηκαν τα πρωτόκολλα για παρέμβαση στο χώρο. Αφού είχε προηγηθεί η Πυροσβεστική που έριξε τόνους νερού προκειμένου να σβηστούν οι φωτιές στα βαγόνια και στη συνέχεια έπρεπε να αφαιρεθεί το χώμα προκειμένου να έρθουν οι γερανοί για να σηκώσουν τα βαγόνια που ήταν 150 τόνους το ένα. Πριν από τρεις – τέσσερις μήνες στην Ισπανία έγινε ένα αντίστοιχο σιδηροδρομικό δυστύχημα όπου συγκρούστηκαν τρένα, εκεί δεν παραιτήθηκε κανένας, δεν είχαμε ειδικά δικαστήρια. Η κυβέρνηση επί δύο χρόνια βομβαρδίζονταν από την φοβερή κατηγορία ότι μπορεί να έγινε το μπάζωμα για να συγκαλυφθούν ευθύνες της κυβέρνησης. Αυτό κατέρρευσε, ήταν ένα ψέμα».
«Η ευρωπαϊκή εισαγγελία διερεύνησε αν είχαμε μεταφορά παράνομου φορτίου, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι κανένα παράνομο φορτίο δεν υπήρχε και έθεσε την υπόθεση στο αρχείο. Κατά συνέπεια αυτή η φοβερή κατηγορία ότι το μπάζωμα έγινε για να συγκαλυφθεί ευθύνη της κυβέρνησης για λαθρεμπόρια και στοιχεία αυτό έχει καταρριφθεί παντελώς» είπε στο ραδιόφωνο των Παραπολιτικών.
«Να ζητάει ο Τσίπρας την παραίτησή μου για μια δήλωση που έχει δικαιωθεί την ώρα που αυτός ως πρωθυπουργός ενώ είχανε καεί 104 άνθρωποι στο Μάτι έπαιζε εκείνο το θέατρο «πότε θα πετάξουν τα αεροπλάνα» και ούτε του πέρασε από το μυαλό να παραιτηθεί κάποιος υπουργός της κυβέρνησής του τότε. Αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχει ένα χάος ανάμεσα σε αυτά που έκανε ο κ. Τσίπρας τότε και σε αυτά που δηλώνει σήμερα» κατέληξε ο Γιώργος Φλωρίδης.
«Δεν μας συγχωρούν ότι αποκαλύψαμε την συνωμοσία στην οποία συμμετείχε ο κ. Τσίπρας. Την μάχη την δώσαμε λίγοι. Με τη συνδρομή των επιστημόνων της χώρας, των πολυτεχνείων της χώρας, των ξένων πανεπιστημιακών ιδρυμάτων. Δεν μου συγχωρούν ότι έκανα τα πάντα να ξεκινήσει αυτή η δίκη» είπε στον ΑΝΤ1 ο κ. Φλωρίδης ενώ λίγο αργότερα στα Παραπολιτικά FM είπε «ο κ. Τσίπρας δεν μου συγχωρεί, και όλοι της αντιπολίτευσης, ότι εγώ αγωνίστηκα πολύ σκληρά στο πολιτικό πεδίο για να μπορέσει να αποκαλυφθεί αυτή η συνομωσία και αυτή η απάτη που έβγαλε στο δρόμο εκατομμύρια Έλληνες που πίστευαν ότι κάτι έγινε. Αυτό είναι που τους τρελαίνει».
«Το μπάζωμα ως κατηγορία έχει νόημα όπως ακριβώς παρουσιαζόταν τότε, ότι δηλαδή έγινε προκειμένου να συγκαληφθούν τα ίχνη παράνομων ενεργειών, όπως η μεταφορά του παράνομου υλικού, του λαθρεμπορικού ξυλολίου το οποίο προκάλεσε υποτίθεται την έκρηξη και χάθηκαν παιδιά. Το μπάζωμα ήταν μια κατηγορία που απηύθυναν αυτοί εν γνώση τους ότι είναι ψέμα προκειμένου να πληγεί η Κυβέρνηση που δήθεν συγκάλυπτε τη μεταφορά ενός παράνομου υλικού, έναν λαθρέμπορα και αυτά κατέρρευσαν με πάταγο. Όπως αποδείχθηκε κανένα στοιχείο δεν χάθηκε και τίποτα δεν υπήρχε να συγκαλυφθεί», πρόσθεσε ο κ. Φλωρίδης.
Ειδικά για την υπόθεση Τριαντόπουλου είπε στον ΑΝΤ1 ότι «η παραπομπή έχει να κάνει με το αν τηρήθηκαν τα πρωτόκολλα για παρέμβαση στο χώρο. Αφού είχε προηγηθεί η Πυροσβεστική που έριξε τόνους νερού προκειμένου να σβηστούν οι φωτιές στα βαγόνια και στη συνέχεια έπρεπε να αφαιρεθεί το χώμα προκειμένου να έρθουν οι γερανοί για να σηκώσουν τα βαγόνια που ήταν 150 τόνους το ένα. Πριν από τρεις – τέσσερις μήνες στην Ισπανία έγινε ένα αντίστοιχο σιδηροδρομικό δυστύχημα όπου συγκρούστηκαν τρένα, εκεί δεν παραιτήθηκε κανένας, δεν είχαμε ειδικά δικαστήρια. Η κυβέρνηση επί δύο χρόνια βομβαρδίζονταν από την φοβερή κατηγορία ότι μπορεί να έγινε το μπάζωμα για να συγκαλυφθούν ευθύνες της κυβέρνησης. Αυτό κατέρρευσε, ήταν ένα ψέμα».
«Η ευρωπαϊκή εισαγγελία διερεύνησε αν είχαμε μεταφορά παράνομου φορτίου, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι κανένα παράνομο φορτίο δεν υπήρχε και έθεσε την υπόθεση στο αρχείο. Κατά συνέπεια αυτή η φοβερή κατηγορία ότι το μπάζωμα έγινε για να συγκαλυφθεί ευθύνη της κυβέρνησης για λαθρεμπόρια και στοιχεία αυτό έχει καταρριφθεί παντελώς» είπε στο ραδιόφωνο των Παραπολιτικών.
«Να ζητάει ο Τσίπρας την παραίτησή μου για μια δήλωση που έχει δικαιωθεί την ώρα που αυτός ως πρωθυπουργός ενώ είχανε καεί 104 άνθρωποι στο Μάτι έπαιζε εκείνο το θέατρο «πότε θα πετάξουν τα αεροπλάνα» και ούτε του πέρασε από το μυαλό να παραιτηθεί κάποιος υπουργός της κυβέρνησής του τότε. Αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχει ένα χάος ανάμεσα σε αυτά που έκανε ο κ. Τσίπρας τότε και σε αυτά που δηλώνει σήμερα» κατέληξε ο Γιώργος Φλωρίδης.
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