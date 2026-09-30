Φλωρίδης: Η αντιπολίτευση και ο Τσίπρας δεν μου συγχωρούν ότι αποκάλυψα την απάτη που στήθηκε για τα Τέμπη

«Ζητάει ο Τσίπρας την παραίτησή μου για μια δήλωση που έχει δικαιωθεί την ώρα που αυτός ως πρωθυπουργός ενώ είχανε καεί 104 άνθρωποι στο Μάτι έπαιζε εκείνο το θέατρο "πότε θα πετάξουν τα αεροπλάνα"» είπε ο Γιώργος Φλωρίδης