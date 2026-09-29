Μετά τη Ρεάλ η Ντουμπάι BC «καθάρισε» και την Μπαρτσελόνα με 94-87 και ξεκίνησε με 2χ2 στη Euroleague
SPORTS
Ντουμπάι BC Μπαρτσελόνα Euroleague

Μετά τη Ρεάλ η Ντουμπάι BC «καθάρισε» και την Μπαρτσελόνα με 94-87 και ξεκίνησε με 2χ2 στη Euroleague

Οι Καμπεγκέλε (21π., 6ρ) και Μπέικον (14π., 7ρ.) ήταν οι καλύτεροι για τους νικητές - Φανταστικός ο Πάντερ (25π. με 11/16 σουτ) για τους φιλοξενούμενους

Μετά τη Ρεάλ η Ντουμπάι BC «καθάρισε» και την Μπαρτσελόνα με 94-87 και ξεκίνησε με 2χ2 στη Euroleague
Με εκρηκτικό ξεκίνημα και σερί 12-0 στη δεύτερη περίοδο (από 23-25, 35-25 στο 13΄) η Ντουμπάι εφάρμοσε το δικό της «νόμο» και επικράτησε 94-87 της Μπαρτσελόνα για να κάνει το «2 στα 2» στη Euroleague.

Το ματς έγινε στο Άμπου Ντάμπι, η διαφορά έφτασε μέχρι τους 20 πόντους (76-56 στο 29΄) κι έτσι η αντεπίθεση της «Μπάρτσα» (90-84 στο 38΄) έμεινε χωρίς αντίκρισμα.

Οι Καμπεγκέλε (21π., 6ρ) και Μπέικον (14π., 7ρ.) ήταν οι καλύτεροι για τους νικητές. Φανταστικός ο Πάντερ (25π. με 11/16 σουτ) για τους φιλοξενούμενους.

Τα δεκάλεπτα: 23-25, 52-37, 76-62, 94-87

Δείτε ΕΔΩ τα στιγμιότυπα

Αναλυτικά το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 2ης αγωνιστικής:

Τρίτη, 29 Σεπτεμβρίου
Ντουμπάι (ΗΑΕ)-Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 94-87
Ζάλγκιρις Κάουνας (Λιθουανία)-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 20:00
Κλείσιμο
Αναντολού Εφές (Τουρκία)-Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 20:00
Φενέρμπαχτσε (Τουρκία)-Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) 20:45
Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)-Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 21:00
Βαλένθια (Ισπανία)-Μπασκόνια (Ισπανία) 21:30
Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)-Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία) 21:30
Παρί (Γαλλία)-Παρτιζάν (Σερβία) 21:45

Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου
Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)-Μπεσίκτας (Τουρκία) 21:05
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-Βιλερμπάν (Γαλλία) 21:15

Thema Insights

UNIC Evolve: Η ερευνητική πρωτοβουλία που κάνει την πραγματική ζωή πεδίο έρευνας

UNIC Evolve: Η ερευνητική πρωτοβουλία που κάνει την πραγματική ζωή πεδίο έρευνας

Το ερευνητικό πρόγραμμα του UNIC Athens μετατρέπει το campus του Ελληνικού σε ένα ζωντανό πεδίο έρευνας, όπου Τεχνητή Νοημοσύνη, Βιοτεχνολογία και βιολογικά δεδομένα συναντώνται, ανοίγοντας νέους δρόμους για την υγεία, την ευημερία και φυσικά, την επιστήμη.

Να πώς πρέπει να είναι το leasing αυτοκινήτου!

Με την ασυναγώνιστη εμπειρία της, η Avis έχει καταφέρει να δημιουργήσει ένα ολοκληρωμένο ψηφιακό οικοσύστημα που καθιστά το leasing μια πανεύκολη, ταχύτατη και απολαυστική εμπειρία που δίνει στους οδηγούς ολοένα περισσότερα.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης