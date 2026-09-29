Το ερευνητικό πρόγραμμα του UNIC Athens μετατρέπει το campus του Ελληνικού σε ένα ζωντανό πεδίο έρευνας, όπου Τεχνητή Νοημοσύνη, Βιοτεχνολογία και βιολογικά δεδομένα συναντώνται, ανοίγοντας νέους δρόμους για την υγεία, την ευημερία και φυσικά, την επιστήμη.
Μετά τη Ρεάλ η Ντουμπάι BC «καθάρισε» και την Μπαρτσελόνα με 94-87 και ξεκίνησε με 2χ2 στη Euroleague
Μετά τη Ρεάλ η Ντουμπάι BC «καθάρισε» και την Μπαρτσελόνα με 94-87 και ξεκίνησε με 2χ2 στη Euroleague
Οι Καμπεγκέλε (21π., 6ρ) και Μπέικον (14π., 7ρ.) ήταν οι καλύτεροι για τους νικητές - Φανταστικός ο Πάντερ (25π. με 11/16 σουτ) για τους φιλοξενούμενους
Με εκρηκτικό ξεκίνημα και σερί 12-0 στη δεύτερη περίοδο (από 23-25, 35-25 στο 13΄) η Ντουμπάι εφάρμοσε το δικό της «νόμο» και επικράτησε 94-87 της Μπαρτσελόνα για να κάνει το «2 στα 2» στη Euroleague.
Το ματς έγινε στο Άμπου Ντάμπι, η διαφορά έφτασε μέχρι τους 20 πόντους (76-56 στο 29΄) κι έτσι η αντεπίθεση της «Μπάρτσα» (90-84 στο 38΄) έμεινε χωρίς αντίκρισμα.
Οι Καμπεγκέλε (21π., 6ρ) και Μπέικον (14π., 7ρ.) ήταν οι καλύτεροι για τους νικητές. Φανταστικός ο Πάντερ (25π. με 11/16 σουτ) για τους φιλοξενούμενους.
Τα δεκάλεπτα: 23-25, 52-37, 76-62, 94-87
Δείτε ΕΔΩ τα στιγμιότυπα
Αναλυτικά το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 2ης αγωνιστικής:
Τρίτη, 29 Σεπτεμβρίου
Ντουμπάι (ΗΑΕ)-Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 94-87
Ζάλγκιρις Κάουνας (Λιθουανία)-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 20:00
Αναντολού Εφές (Τουρκία)-Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 20:00
Φενέρμπαχτσε (Τουρκία)-Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) 20:45
Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)-Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 21:00
Βαλένθια (Ισπανία)-Μπασκόνια (Ισπανία) 21:30
Το ματς έγινε στο Άμπου Ντάμπι, η διαφορά έφτασε μέχρι τους 20 πόντους (76-56 στο 29΄) κι έτσι η αντεπίθεση της «Μπάρτσα» (90-84 στο 38΄) έμεινε χωρίς αντίκρισμα.
Οι Καμπεγκέλε (21π., 6ρ) και Μπέικον (14π., 7ρ.) ήταν οι καλύτεροι για τους νικητές. Φανταστικός ο Πάντερ (25π. με 11/16 σουτ) για τους φιλοξενούμενους.
Τα δεκάλεπτα: 23-25, 52-37, 76-62, 94-87
Δείτε ΕΔΩ τα στιγμιότυπα
Αναλυτικά το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 2ης αγωνιστικής:
Τρίτη, 29 Σεπτεμβρίου
Ντουμπάι (ΗΑΕ)-Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 94-87
Ζάλγκιρις Κάουνας (Λιθουανία)-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 20:00
Αναντολού Εφές (Τουρκία)-Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 20:00
Φενέρμπαχτσε (Τουρκία)-Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) 20:45
Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)-Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 21:00
Βαλένθια (Ισπανία)-Μπασκόνια (Ισπανία) 21:30
Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)-Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία) 21:30
Παρί (Γαλλία)-Παρτιζάν (Σερβία) 21:45
Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου
Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)-Μπεσίκτας (Τουρκία) 21:05
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-Βιλερμπάν (Γαλλία) 21:15
Παρί (Γαλλία)-Παρτιζάν (Σερβία) 21:45
Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου
Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)-Μπεσίκτας (Τουρκία) 21:05
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-Βιλερμπάν (Γαλλία) 21:15
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα