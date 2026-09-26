Ο πρόεδρος της Μάντσεστερ Σίτι πήρε θέση: Είμαστε αποφασισμένοι να αποδείξουμε την αθωότητα του συλλόγου

Ο Καλντούν Αλ Μουμπαράκ με επιστολή του που έκανε γνωστή η Σίτι, αναφέρει τις επόμενες κινήσεις που θα γίνουν αλλά και τη βεβαιότητα για την αθώωση του συλλόγου





Όπως είναι γνωστό από χθες Παρασκευή (25/9), η αγγλική ομάδα κρίθηκε ένοχη για τις περισσότερες από τις κατηγορίες για παραβίαση κανονισμών της



Από εκείνη την στιγμή και μετά έχει αρχίσει μεγάλη συζήτηση για τις ποινές. Ακόμα δεν έχει γίνει γνωστό ποιες θα είναι αυτές αν και τη δεδομένη χρονική στιγμή δε θεωρείται πιθανή η αφαίρεση τίτλων.



Καλντούν Αλ Μουμπαράκ.Όπως είναι γνωστό από χθες Παρασκευή (25/9), η αγγλική ομάδα κρίθηκε ένοχη για τις περισσότερες από τις κατηγορίες για παραβίαση κανονισμών της Premier League. Από εκείνη την στιγμή και μετά έχει αρχίσει μεγάλη συζήτηση για τις ποινές. Ακόμα δεν έχει γίνει γνωστό ποιες θα είναι αυτές αν και τη δεδομένη χρονική στιγμή δε θεωρείται πιθανή η αφαίρεση τίτλων. Η επιστολή του Καλντούν Αλ Μουμπαράκ έγινε γνωστή από το κλαμπ και αναφέρει χαρακτηριστικά:



«Είμαι μέλος αυτού του Συλλόγου εδώ και 18 χρόνια. Είχα το προνόμιο να βρίσκομαι μαζί σας στο Έτιχαντ, στο Γουέμπλεϊ και στην Κωνσταντινούπολη. Αυτός ο σύλλογος σημαίνει πολλά για μένα και εσείς μου έχετε δείξει και πει — ξανά και ξανά — πόσο πολύ σημαίνει για εσάς η Μάντσεστερ Σίτι. Γι’ αυτό σας γράφω σήμερα.







Να τι είπα στην οικογένειά μου: Η διαδικασία της Premier League έχει ακόμη πολύ δρόμο να διανύσει και η πεποίθησή μας, καθώς και η αποφασιστικότητά μας να αποδείξουμε την αθωότητα του συλλόγου, παραμένουν εξίσου ισχυρές όπως όταν ξεκίνησε όλη αυτή η υπόθεση.



Υπάρχουν τόσα πολλά πράγματα που θα ήθελα να μπορώ να μοιραστώ μαζί σας, ώστε να κατανοήσετε γιατί αισθανόμαστε τόσο σίγουροι για τη θέση μας. Ωστόσο, η αυστηρή εμπιστευτικότητα της νομικής διαδικασίας και η αποφασιστικότητά μας να τη σεβαστούμε σημαίνουν ότι αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να το κάνω. Ακόμη και αυτή η επιστολή πέρασε από αρκετούς νομικούς ελέγχους, ώστε να διασφαλιστεί ότι συμμορφώνεται με τους σχετικούς κανόνες.







Ενώ κάποιοι έσπευσαν να βγάλουν τα δικά τους συμπεράσματα και υπάρχει τόσος θόρυβος γύρω μας, τίποτα δεν έχει αλλάξει. Έχουμε αντιμετωπίσει και στο παρελθόν προκλήσεις όλοι μαζί και έχουμε βγει νικητές. Εξακολουθούν να υπάρχουν πολλοί που θέλουν να υπονομεύσουν τη δυναμική του Συλλόγου μας. Δεν θα τους δώσουμε αυτή την ευκαιρία.



Έχουμε μπροστά μας μερικές συναρπαστικές στιγμές μετά τη διακοπή για τις εθνικές ομάδες. Σε δύο εβδομάδες ταξιδεύουμε στο Άνφιλντ και στη συνέχεια υποδεχόμαστε την Παρί Σεν Ζερμέν στο Champions League, στο Έτιχαντ — στιγμές που μας δίνουν την ευκαιρία να γιορτάσουμε τη δύναμη της οικογένειας της Μάντσεστερ Σίτι.



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Καλντούν Αλ Μουμπαράκ».



A letter from the Chairman.



🔗 https://t.co/JcwCQpzBOk pic.twitter.com/PBNVCdjue8 — Manchester City (@ManCity) September 26, 2026 Η ανακοίνωση της Μάντσεστερ Σίτι το 2024



Τις επόμενες ενέργειες της Μάντσεστερ Σίτι αλλά και τη βεβαιότητα πως ο σύλλογος θα αθωωθεί, εξέφρασε με επιστολή του ο πρόεδρος«Είμαι μέλος αυτού του Συλλόγου εδώ και 18 χρόνια. Είχα το προνόμιο να βρίσκομαι μαζί σας στο Έτιχαντ, στο Γουέμπλεϊ και στην Κωνσταντινούπολη. Αυτός ο σύλλογος σημαίνει πολλά για μένα και εσείς μου έχετε δείξει και πει — ξανά και ξανά — πόσο πολύ σημαίνει για εσάς η Μάντσεστερ Σίτι. Γι’ αυτό σας γράφω σήμερα.Μετά τα δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης την Παρασκευή, πολλοί από εσάς πιθανότατα περάσατε το βράδυ απαντώντας σε ερωτήσεις και σε μηνύματα από φίλους, οικογένεια και συναδέλφους. Το ίδιο έκανα κι εγώ.Να τι είπα στην οικογένειά μου: Η διαδικασία της Premier League έχει ακόμη πολύ δρόμο να διανύσει και η πεποίθησή μας, καθώς και η αποφασιστικότητά μας να αποδείξουμε την αθωότητα του συλλόγου, παραμένουν εξίσου ισχυρές όπως όταν ξεκίνησε όλη αυτή η υπόθεση.Υπάρχουν τόσα πολλά πράγματα που θα ήθελα να μπορώ να μοιραστώ μαζί σας, ώστε να κατανοήσετε γιατί αισθανόμαστε τόσο σίγουροι για τη θέση μας. Ωστόσο, η αυστηρή εμπιστευτικότητα της νομικής διαδικασίας και η αποφασιστικότητά μας να τη σεβαστούμε σημαίνουν ότι αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να το κάνω. Ακόμη και αυτή η επιστολή πέρασε από αρκετούς νομικούς ελέγχους, ώστε να διασφαλιστεί ότι συμμορφώνεται με τους σχετικούς κανόνες.Σας ζητώ να διαβάσετε προσεκτικά την παρακάτω ανακοίνωση, την οποία δημοσιοποιήσαμε την Παρασκευή, καθώς και την ανακοίνωση που εκδώσαμε τον Φεβρουάριο του 2023 (επίσης παρακάτω). Κάθε λέξη έχει σημασία και εξακολουθεί να ισχύει.Ενώ κάποιοι έσπευσαν να βγάλουν τα δικά τους συμπεράσματα και υπάρχει τόσος θόρυβος γύρω μας, τίποτα δεν έχει αλλάξει. Έχουμε αντιμετωπίσει και στο παρελθόν προκλήσεις όλοι μαζί και έχουμε βγει νικητές. Εξακολουθούν να υπάρχουν πολλοί που θέλουν να υπονομεύσουν τη δυναμική του Συλλόγου μας. Δεν θα τους δώσουμε αυτή την ευκαιρία.Έχουμε μπροστά μας μερικές συναρπαστικές στιγμές μετά τη διακοπή για τις εθνικές ομάδες. Σε δύο εβδομάδες ταξιδεύουμε στο Άνφιλντ και στη συνέχεια υποδεχόμαστε την Παρί Σεν Ζερμέν στο Champions League, στο Έτιχαντ — στιγμές που μας δίνουν την ευκαιρία να γιορτάσουμε τη δύναμη της οικογένειας της Μάντσεστερ Σίτι.Σας ευχαριστώ, όπως πάντα, για τη διαρκή υποστήριξή σας.Καλντούν Αλ Μουμπαράκ».

Ο πρόεδρος της Σίτι μιλά για δύο ανακοινώσεις. Η πρώτη που κάνει λόγο είναι αυτή που είχε εκδοθεί το 2024 και ανέφερε:



«Η διαδικασία της Premier League βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη, με σημαντικά στοιχεία να απομένουν να ολοκληρωθούν, και υπόκειται σε αυστηρή εμπιστευτικότητα. Ως εκ τούτου, η θέση της Μάντσεστερ Σίτι παραμένει συνεπής με την ανακοίνωση του Συλλόγου τον Φεβρουάριο του 2023.



Ο Σύλλογος έχει σεβαστεί με συνέπεια τη δέουσα διαδικασία επί οκτώ χρόνια, με την πεποίθηση ότι το Διοικητικό Συμβούλιο και η Εκτελεστική Διοίκηση της Premier League θα λειτουργούσαν ως ανεξάρτητος, αμερόληπτος και δίκαιος ρυθμιστικός φορέας, απαλλαγμένος από μεροληπτικές επιρροές».



Ανακοίνωση για το θέμα είχε εκδώσει η Μάντσεστερ Σίτι και το 2023



«Η Μάντσεστερ Σίτι εκφράζει την έκπληξή της για την έκδοση αυτών των φερόμενων παραβάσεων των κανονισμών της Premier League, ιδιαίτερα δεδομένης της εκτεταμένης συνεργασίας και του τεράστιου όγκου λεπτομερούς υλικού που έχει παράσχει η Premier League (EPL).



Ο Σύλλογος καλωσορίζει την εξέταση της υπόθεσης από μια ανεξάρτητη Επιτροπή, η οποία θα εξετάσει αμερόληπτα το ολοκληρωμένο σώμα αδιάσειστων στοιχείων που υπάρχει προς υποστήριξη της θέσης του.



Ως εκ τούτου, προσβλέπουμε στην οριστική διευθέτηση αυτού του ζητήματος, μια για πάντα».