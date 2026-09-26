Από την περιουσία και την επιχειρησιακή συνέχεια μέχρι την ψηφιακή δραστηριότητα, τα προγράμματα My Business First και My Business Cyber Protection της Eurolife FFH προσφέρουν σύγχρονες λύσεις ασφάλισης στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.
O Γκιουλέρ ζήτησε νερό από τους φιλάθλους της Τουρκίας στον αγώνα με τη Γαλλία και εκείνοι ανταποκρίθηκαν, δείτε βίντεο
O Γκιουλέρ ζήτησε νερό από τους φιλάθλους της Τουρκίας στον αγώνα με τη Γαλλία και εκείνοι ανταποκρίθηκαν, δείτε βίντεο
Κατά τη διάρκεια του αγώνα ο μεσοεπιθετικός της Ρεάλ Μαδρίτης θέλησε λίγο να δροσιστεί και στράφηκε προς την εξέδρα των Τούρκων
Ο Αρντά Γκιουλέρ μπορεί να αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα αστέρια της Τουρκίας, όμως απέναντι στη Γαλλία χρειάστηκε και αυτός μια μικρή… ανάσα για να συνεχίσει τη μάχη.
Ο άσος της Ρεάλ Μαδρίτης ήταν από τους ποδοσφαιριστές που προσπάθησαν περισσότερο για την τουρκική ομάδα στην αναμέτρηση της Κωνσταντινούπολης. Η Τουρκία, ωστόσο, δεν κατάφερε να πάρει αποτέλεσμα, γνωρίζοντας την ήττα με 1-0 από τους «τρικολόρ» στην πρεμιέρα της στο Nations League.
Η ένταση του αγώνα και τα συνεχή τρεξίματα είχαν εμφανώς καταπονήσει τον νεαρό διεθνή. Σε μία από τις φάσεις όπου βρέθηκε κοντά στο σημείο του κόρνερ για να εκτελέσει, ο Γκιουλέρ θέλησε να δροσιστεί και έψαξε για ένα μπουκάλι νερό.
Ο Τούρκος μεσοεπιθετικός γύρισε προς την εξέδρα και έκανε νόημα στους φιλάθλους να του πετάξουν ένα μπουκάλι. Η αντίδραση ήταν άμεση, με έναν από τους υποστηρικτές της Τουρκίας να του στέλνει το νερό που ζητούσε.
Ο Γκιουλέρ πήρε μερικές γουλιές, ανανεώθηκε και επέστρεψε στη δράση, σε μια στιγμή που έδειξε με τον πιο απλό τρόπο τη σχέση που μπορεί να δημιουργηθεί ανάμεσα σε έναν ποδοσφαιριστή και τον κόσμο της ομάδας του.
Ο άσος της Ρεάλ Μαδρίτης ήταν από τους ποδοσφαιριστές που προσπάθησαν περισσότερο για την τουρκική ομάδα στην αναμέτρηση της Κωνσταντινούπολης. Η Τουρκία, ωστόσο, δεν κατάφερε να πάρει αποτέλεσμα, γνωρίζοντας την ήττα με 1-0 από τους «τρικολόρ» στην πρεμιέρα της στο Nations League.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Η ένταση του αγώνα και τα συνεχή τρεξίματα είχαν εμφανώς καταπονήσει τον νεαρό διεθνή. Σε μία από τις φάσεις όπου βρέθηκε κοντά στο σημείο του κόρνερ για να εκτελέσει, ο Γκιουλέρ θέλησε να δροσιστεί και έψαξε για ένα μπουκάλι νερό.
Ο Τούρκος μεσοεπιθετικός γύρισε προς την εξέδρα και έκανε νόημα στους φιλάθλους να του πετάξουν ένα μπουκάλι. Η αντίδραση ήταν άμεση, με έναν από τους υποστηρικτές της Τουρκίας να του στέλνει το νερό που ζητούσε.
Ο Γκιουλέρ πήρε μερικές γουλιές, ανανεώθηκε και επέστρεψε στη δράση, σε μια στιγμή που έδειξε με τον πιο απλό τρόπο τη σχέση που μπορεί να δημιουργηθεί ανάμεσα σε έναν ποδοσφαιριστή και τον κόσμο της ομάδας του.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα