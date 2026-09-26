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Ένα ιγκουάνα επισκέφθηκε το σπίτι των Αντετοκούνμπο στο Μαϊάμι: «Πιάσε το εσύ, εγώ φοβάμαι», βίντεο
Ένα ιγκουάνα επισκέφθηκε το σπίτι των Αντετοκούνμπο στο Μαϊάμι: «Πιάσε το εσύ, εγώ φοβάμαι», βίντεο
Ένα επισκέπτη που δεν περίμενε είχε η οικογένεια του Γιάννη Αντετοκούνμπο στο σπίτι της στο Μαϊάμι
Το ESPN πριν από δύο μέρες έφτιαξε τη λίστα με τους κορυφαίους παίκτες του ΝΒΑ φέτος και όπως ήταν φυσικό ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν μέσα σε αυτή.
Είναι ο άνθρωπος που άλλαξε την ιστορία του Μιλγουόκι με το πρωτάθλημα του 2021, αλλά από τη σεζόν που διανύουμε θα παίζει στους Χιτ.
Ο Greek Freak βρίσκεται ήδη στο Μαϊάμι και είχε ένα περίεργο επισκέπτη στο σπίτι του, απαθανατίζοντας τη στιγμή. Ένα ιγκουάνα έκανε την εμφάνιση του στην οικία του Έλληνα σταρ και έκοβε βόλτες.
Ο Γιάννης δεν έχασε την ευκαιρία και πόσταρε το ιγκουάνα στα social media!
H σεζόν είναι απαιτητική για τους Χιτ, οι οποίοι στοχεύουν στον τίτλο, με τους Αντετοκούνμπο και Αντεμπάγιο να συνθέτουν τρομερό δίδυμο στο frontline. Στο Μαϊάμι θα παίζει και ο φοβερός σουτέρ, Κλέι Τόμπσον.
Είναι ο άνθρωπος που άλλαξε την ιστορία του Μιλγουόκι με το πρωτάθλημα του 2021, αλλά από τη σεζόν που διανύουμε θα παίζει στους Χιτ.
Ο Greek Freak βρίσκεται ήδη στο Μαϊάμι και είχε ένα περίεργο επισκέπτη στο σπίτι του, απαθανατίζοντας τη στιγμή. Ένα ιγκουάνα έκανε την εμφάνιση του στην οικία του Έλληνα σταρ και έκοβε βόλτες.
Ο Γιάννης δεν έχασε την ευκαιρία και πόσταρε το ιγκουάνα στα social media!
H σεζόν είναι απαιτητική για τους Χιτ, οι οποίοι στοχεύουν στον τίτλο, με τους Αντετοκούνμπο και Αντεμπάγιο να συνθέτουν τρομερό δίδυμο στο frontline. Στο Μαϊάμι θα παίζει και ο φοβερός σουτέρ, Κλέι Τόμπσον.
GIANNIS FOUND A IGUANA IN HIS HOME😭— The HEAT Realm (@WadexFlash) September 25, 2026
This was something Giannis was warned about when coming to Miami. pic.twitter.com/8hBhiVIcvx
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