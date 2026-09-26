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Tουλάχιστον 11 νεκροί και 18 τραυματίες από επίθεση σε φυλάκιο ασφαλείας στο Πακιστάν
Tουλάχιστον 11 νεκροί και 18 τραυματίες από επίθεση σε φυλάκιο ασφαλείας στο Πακιστάν
Γύρω στο μεσημέρι, ένας καμικάζι οδήγησε ένα όχημα παγιδευμένο με ναρκωτικά στο φυλάκιο ελέγχου
Τουλάχιστον έντεκα άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 18 τραυματίστηκαν από έκρηξη που σημειώθηκε σήμερα σε ένα φυλάκιο ελέγχου στο βόρειο Πακιστάν, όπως ανέφεραν οι τοπικές αρχές.
«Γύρω στο μεσημέρι, ένας καμικάζι οδήγησε ένα όχημα παγιδευμένο με εκρηκτικά στο φυλάκιο ελέγχου, σκοτώνοντας 11 ανθρώπους» είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ένας αξιωματούχος της αστυνομίας της πόλης Ντερά Ισμαήλ Χαν του βορειοδυτικού Πακιστάν, ο Σαϊφουλάχ Χαν.
Σύμφωνα με αυτήν την πηγή, το συγκεκριμένο φυλάκιο που βρίσκεται στην Νταραζίντα το χρησιμοποιούν από κοινού η αστυνομία, ο στρατός και τα τελωνεία.
Ένας εκπρόσωπος των πηρεσιών διάσωσης, ο Μπιλάλ Φαΐζι, είπε ότι «μέχρι στιγμής έχουν εντοπιστεί 11 νεκροί και 18 τραυματίες». Άλλη πηγή, την οποία επικαλείται το πρακτορείο Reuters, έκανε λόγο για 30 τραυματίες.
Στις 18 Σεπτεμβρίου, τουλάχιστον 31 άνθρωποι -εκ των οποίων οι 16 ήταν αστυνομικοί- σκοτώθηκαν από έκρηξη και ένοπλη επίθεση στο αρχηγείο της αστυνομίας στην Κοχάτ, μια πόλη 220.000 κατοίκων στην επαρχία Χιμπέρ Παχτούνκουα.
Το Πακιστάν επιρρίπτει ευθύνες για την αύξηση των επιθέσεων σε αυτήν την επαρχία στο γειτονικό Αφγανιστάν, όπου η κυβέρνηση των Ταλιμπάν αρνείται κάθε ανάμιξη.
Οι κατηγορίες αυτές οδήγησαν σε ρήξη και σε ένοπλη σύγκρουση τις δύο χώρες. Το Πακιστάν βομβάρδισε περιοχές στα σύνορα υποστηρίζοντας ότι στοχεύει αντάρτες που έχουν καταφύγει στο έδαφος του Αφγανιστάν.
«Γύρω στο μεσημέρι, ένας καμικάζι οδήγησε ένα όχημα παγιδευμένο με εκρηκτικά στο φυλάκιο ελέγχου, σκοτώνοντας 11 ανθρώπους» είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ένας αξιωματούχος της αστυνομίας της πόλης Ντερά Ισμαήλ Χαν του βορειοδυτικού Πακιστάν, ο Σαϊφουλάχ Χαν.
Σύμφωνα με αυτήν την πηγή, το συγκεκριμένο φυλάκιο που βρίσκεται στην Νταραζίντα το χρησιμοποιούν από κοινού η αστυνομία, ο στρατός και τα τελωνεία.
BREAKING: Another VBIED attack in Terror-Sponsor state Pakistan resulting in massive casualties— Megh Updates 🚨™ (@MeghUpdates) September 26, 2026
At least 11 soilders killed and 30 injured as a suicide bomber attacked a Police Check post in Dera İsmail Khan in KPK pic.twitter.com/owI4pb95w2
Ένας εκπρόσωπος των πηρεσιών διάσωσης, ο Μπιλάλ Φαΐζι, είπε ότι «μέχρι στιγμής έχουν εντοπιστεί 11 νεκροί και 18 τραυματίες». Άλλη πηγή, την οποία επικαλείται το πρακτορείο Reuters, έκανε λόγο για 30 τραυματίες.
Στις 18 Σεπτεμβρίου, τουλάχιστον 31 άνθρωποι -εκ των οποίων οι 16 ήταν αστυνομικοί- σκοτώθηκαν από έκρηξη και ένοπλη επίθεση στο αρχηγείο της αστυνομίας στην Κοχάτ, μια πόλη 220.000 κατοίκων στην επαρχία Χιμπέρ Παχτούνκουα.
Το Πακιστάν επιρρίπτει ευθύνες για την αύξηση των επιθέσεων σε αυτήν την επαρχία στο γειτονικό Αφγανιστάν, όπου η κυβέρνηση των Ταλιμπάν αρνείται κάθε ανάμιξη.
Οι κατηγορίες αυτές οδήγησαν σε ρήξη και σε ένοπλη σύγκρουση τις δύο χώρες. Το Πακιστάν βομβάρδισε περιοχές στα σύνορα υποστηρίζοντας ότι στοχεύει αντάρτες που έχουν καταφύγει στο έδαφος του Αφγανιστάν.
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